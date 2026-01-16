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Head of Distribution DACH

Ihre Ansprechpartner aus dem Vertrieb

Denise Koch

Exchange Traded Funds Denise Koch

Senior Client Director, ETF

Tel.: +49 (0)69 29 807 297

Email: Denise.Koch@invesco.com

Albrecht Graf von Bassewitz

Pensions & Corporate Treasury Albrecht Graf von Bassewitz

Head of Corporate and Pensions Germany

Tel.: +49 (0)69 29 807 176

Email: Albrecht.Bassewitz@invesco.com

Vanina Kureta

Stiftungen, Family Offices und kirchliche Investoren Vanina Kureta

Senior Client Director

Tel.: +49 (0)69 29 807 020

Email: Vanina.Kureta@invesco.com

Andreas Mittler

Private Markets Andreas Mittler

Head of Private Markets Distribution Germany

Tel.: +49 (0)69 29807 317

E-Mail: Andreas.Mittler@invesco.com

Bei Fragen rund um unsere Dienstleistungen und Produkte

Standort

Sonnenaufgang über der modernen Skyline von Frankfurt am Main, Deutschland, mit goldenem Sonnenlicht, das auf die Bürohochhäuser der Stadt scheint.

Invesco Management S.A., Zweigniederlassung Deutschland

Große Gallusstraße 14
D-60315 Frankfurt am Main

Zentrale: 069 29807-0*

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Transkript

Anlagebetrug mit angeblichen Verbindungen zu Invesco

Weder Invesco noch Mitarbeiter von Invesco werden Sie telefonisch, per E-Mail oder über soziale Medien kontaktieren, um Anlageempfehlungen abzugeben. Solche Kontaktaufnahmen sind höchstwahrscheinlich Betrugsversuche.

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success failure

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