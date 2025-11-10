Ich bestätige, dass ich professioneller Anleger bin (Bank-, Finanzberater, Vermögensverwalter oder Dachfondsmanager) und den Nutzungsbedingungen dieser Internetseite zustimme.
Einige Bereiche und Dokumente auf dieser Webseite sind in englischer Sprache. Wenn Sie diese Seite besuchen, bestätigen Sie, dass Sie damit einverstanden sind, mit uns auch in Englisch zu kommunizieren, bis Sie uns anderweitig informieren.
Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Ich bestätige, dass ich institutioneller Anleger in Deutschland bin und als professioneller Kunde im Sinne des WpHG und KAGB gelte. Ich stimme den Nutzungsbedingungen dieser Internetseite zu. Diese Seite ist nicht für US Personen verfügbar und gilt nicht als Angebot an US Anleger. This site is not available to U.S. persons and is not intended as an offering to any US investors.
Einige Bereiche und Dokumente auf dieser Webseite sind in englischer Sprache. Wenn Sie diese Seite besuchen, bestätigen Sie, dass Sie damit einverstanden sind, bis Sie uns anderweitig informieren.
Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.