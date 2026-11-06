Insight Mehr zur Rente: Was bringt das neue Altersvorsorgedepot?

6. November 2026
Großeltern sitzen mit ihrem Enkel und ihrer Enkelin am Außenpool.

Erfahren Sie, wie das Altersvorsorgedepot funktioniert, welche Rolle ETFs dabei spielen können und ob es zu Ihrer Altersvorsorge passt.

Das Altersvorsorgedepot auf einen Blick

Die Altersvorsorge in Deutschland steht vor einem großen Umbruch. Mit dem neuen Altersvorsorgedepot rückt die Geldanlage am Kapitalmarkt in den Mittelpunkt: Das flexible private Depot kann die gesetzliche Rente und die betriebliche Altersvorsorge sinnvoll ergänzen. 

Ein neuer Rahmen für die private Altersvorsorge

Ab Januar 2027 löst das Altersvorsorgedepot die Riester-Rente als zentrales Modell der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge ab. 

Invesco unterstützt Sie dabei einzuschätzen, welche Rolle das Altersvorsorgedepot in Ihrer gesamten Altersvorsorge spielen kann – und welche Anlagen für Sie infrage kommen, wenn Sie sich für diese neue Möglichkeit entscheiden.

Mehr Wachstumspotenzial. Anders als bei der Riester-Rente, die wie eine klassische Versicherung aufgebaut ist, können Sie im Altersvorsorgedepot in Produkte mit höherem Wachstumspotenzial investieren – allerdings auch mit höheren Risiken.
Direkter Zugang zum Kapitalmarkt. Im Altersvorsorgedepot können Sie direkt in zugelassene börsengehandelte Indexfonds Fonds (ETFs), aktiv gemanagte Fonds und Anleihen investieren.
Steuerlich begünstigt. Kursgewinne, Dividenden und Zinsen im Altersvorsorgedepot bleiben während der gesamten Ansparphase vollständig steuerfrei.

Ist das Altersvorsorgedepot für Sie interessant?

Altersvorsorge ist individuell. Welcher Weg am besten zu Ihnen passt, hängt von Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrer bisherigen Vorsorge und Ihrer Risikobereitschaft ab. Im Folgenden finden Sie die häufigsten Fragen rund um das Altersvorsorgedepot.

  • In die Altersvorsorge einsteigen: Warum sollte ich investieren? Ihr größter Vorteil ist oft die Zeit. Je länger Ihr Anlagehorizont, desto stärker können Sie an der Entwicklung der Finanzmärkte teilnehmen. Außerdem haben Sie mehr Zeit, um Phasen mit Kursschwankungen auszusitzen. 
  • Vorsorge ergänzen: Welche Rolle kann das Altersvorsorgedepot spielen? Wichtig ist, rechtzeitig zu prüfen, ob Ihre bisherige Vorsorge ausreicht – solange Sie noch nachsteuern können. Das Altersvorsorgedepot kann eine Option sein, wenn Sie stark auf die gesetzliche Rente angewiesen sind oder bisher weniger privat vorgesorgt haben, als Sie es sich wünschen. 
  • Riester-Sparer: Muss ich jetzt etwas ändern? Sie können sich dazu entscheiden Ihren bestehenden Riester-Vertrag in ein Altersvorsorgedepot zu übertragen, müssen dies aber nicht tun. Es gibt dafür keine Frist, sie können Ihre Möglichkeiten also in Ruhe prüfen.  
  • ETF-Anleger: Warum sollte ich mir das Altersvorsorgedepot ansehen? Das Altersvorsorgedepot ist ein staatlich gefördertes Vorsorgeprodukt mit Zulagen und Steuervorteilen. Ein ETF-Sparplan bietet Ihnen dagegen die Flexibilität, schon vor dem Ruhestand für andere Ausgaben auf Ihr Geld zuzugreifen. Altersvorsorgedepot und klassischer ETF-Sparplan lassen sich parallel nutzen und ergänzen sich als Teil einer ganzheitlichen Anlagestrategie.

ETFs, die Sie im Altersvorsorgedepot nutzen können

ETFs sind heute eine weit verbreitete Anlageform – denn schon mit einem einzigen Investment können Sie breit gestreut an den Märkten anlegen. Hier eine Auswahl an ETFs, die Sie im Altersvorsorgedepot einsetzen können:

Invesco MSCI World UCITS ETFInvesco FTSE All-World UCITS ETF

Der MSCI World Index umfasst mehr als 1.300 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern, darunter die USA, Deutschland und Japan. Enthalten sind Aktien aus 11 Branchen, etwa Technologie, Finanzen, Energie und Industrie.  

Invesco MSCI World UCITS ETF

Der FTSE All-World UCITS Index bietet Zugang zu mehr als 4.000 Unternehmen aus rund 50 Ländern weltweit. Da sowohl Industrie- als auch Schwellenländer enthalten sind, eröffnen sich unterschiedliche Wachstumschancen. 

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Bitte beachten Sie, dass Investments in diese Produkte mit gewissen Risiken verbunden sind wie z.B. dem Kapitalverlustrisiko, dem Risiko chinesischer Aktien, dem Derivaterisiko, dem Wertpapierleiherisiko, dem Währungsrisiko, dem Länderkonzentrationsrisiko, dem Aktienrisiko sowie dem Risiko synthetischer ETFs mit Swap- Vereinbarungen. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen und hier. Bei einer Anlage in diese Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die von den Fonds gehalten werden.

Nächste Schritte: So bereiten Sie sich auf das Altersvorsorgedepot vor

Sie möchten ein Altersvorsorgedepot in Ihre Altersvorsorge einbinden? Diese Punkte sollten Sie bedenken:

  • Berechnen Sie Ihre Rentenlücke: So können Sie besser abschätzen, wie viel Sie in Ihr Altersvorsorgedepot einzahlen möchten.
  • Überlegen Sie, wie viel Einfluss Sie selbst auf Ihre Geldanlage nehmen möchten – das hilft Ihnen bei der Wahl des passenden Anbieters.
  • Informieren Sie sich über Anlagemöglichkeiten wie ETFs – so fällt Ihnen die Auswahl der passenden Investments leichter.

Erfahren Sie mehr über ETFs

FAQs

Was ist eine Rentenlücke? 

Die Rentenlücke ist die Differenz zwischen Ihrem voraussichtlichen monatlichen Einkommen im Ruhestand und Ihren erwarteten monatlichen Ausgaben.

Wie kann ein Altersvorsorgedepot helfen, diese Lücke zu schließen?

Das Altersvorsorgedepot kann dazu beitragen, Ihre Rentenlücke zu schließen, indem es die gesetzliche Rente um das Wachstumspotenzial von ETF-Anlagen ergänzt. Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihren gewohnten Lebensstandard im Ruhestand zu halten.

Welche staatliche Förderung gibt es für Altersvorsorgedepot-Sparer?

Abhängig von Ihren eigenen Einzahlungen zahlt der Staat eine Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr sowie eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro pro Kind und Jahr. Hinzu kommen Steuervorteile. Mehr Details zur staatlichen Förderung finden Sie in diesem Artikel. 

Worin kann ich im Altersvorsorgedepot investieren?

Der Gesetzgeber hat klar geregelt, welche Anlagen im Altersvorsorgedepot erlaubt sind: 

  • ETFs und andere Fonds mit einer Risikoklasse von höchstens 5. Dazu gehören ETFs aus verschiedenen Anlageklassen und Weltregionen. Jede Fondsgesellschaft muss die Risikoklasse im Basisinformationsblatt des ETF angeben. 
  • Ebenfalls erlaubt sind auf Euro lautende Anleihen öffentlicher Emittenten, etwa Bundesanleihen oder Staatsanleihen anderer Euro-Länder. 
  • Nicht erlaubt sind dagegen Einzelaktien, Derivate und ETCs (Exchange Traded Commodities, also börsengehandelte Rohstoffprodukte).

 

Relevante Insights

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. 

    Wertschwankung: Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Aktien: Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen.

    Währung: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

    Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Risikoklasse).

    Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

    Geografische Konzentration: Der Fonds legt in einer bestimmten geografischen Region an, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts führen kann als bei einem Fonds mit einem breiter gefassten Anlagemandat.

    Swap- und benchmarkbasierte Nachbildung: Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst.

    Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen.

    Synthetische Replikation: Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

    Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

    Wertpapierleihgeschäfte: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann.

    Stock Connect: Der Fonds kann Stock Connect verwenden, um auf China A-Aktien zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschließlich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.

     

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 04.11.2026, sofern nicht anders angegeben. 

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Englisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. 

    Nähere Angaben zu den Gebühren und sonstigen Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt für Anleger und der Prospektergänzung zu den einzelnen Produkten. Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Darüber hinaus bezahlen Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

    Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dem Fonds-Supplement.  Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

    Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (der "Fonds") wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der Fonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die "LSE Group") verbunden oder wird von ihnen gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. FTSE Russell ist ein Handelsname von bestimmten Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE All-World Index (der "Index") liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index ist. FTSE®, ICB® sind Marken des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und werden von allen anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder deren Tochtergesellschaft, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung des Index, dem Vertrauen auf den Index oder einem Fehler im Index oder (b) einer Anlage in den Fonds oder dessen Betrieb ergeben. Die LSE Group erhebt keine Ansprüche, Vorhersagen, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die mit dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco eingesetzt wird.

    Der Fonds wird nicht durch MSCI Inc. ("MSCI") vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds. Die vollständigen Anlageziele sowie die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dem Fonds-Supplement.

  • EMEA6031854/2026 