Bitte beachten Sie, dass Investments in diese Produkte mit gewissen Risiken verbunden sind wie z.B. dem Kapitalverlustrisiko, dem Risiko chinesischer Aktien, dem Derivaterisiko, dem Wertpapierleiherisiko, dem Währungsrisiko, dem Länderkonzentrationsrisiko, dem Aktienrisiko sowie dem Risiko synthetischer ETFs mit Swap- Vereinbarungen. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen und hier. Bei einer Anlage in diese Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die von den Fonds gehalten werden.

Nächste Schritte: So bereiten Sie sich auf das Altersvorsorgedepot vor

Sie möchten ein Altersvorsorgedepot in Ihre Altersvorsorge einbinden? Diese Punkte sollten Sie bedenken:

Berechnen Sie Ihre Rentenlücke: So können Sie besser abschätzen, wie viel Sie in Ihr Altersvorsorgedepot einzahlen möchten.

Überlegen Sie, wie viel Einfluss Sie selbst auf Ihre Geldanlage nehmen möchten – das hilft Ihnen bei der Wahl des passenden Anbieters.

Informieren Sie sich über Anlagemöglichkeiten wie ETFs – so fällt Ihnen die Auswahl der passenden Investments leichter.

Erfahren Sie mehr über ETFs

FAQs

Was ist eine Rentenlücke?

Die Rentenlücke ist die Differenz zwischen Ihrem voraussichtlichen monatlichen Einkommen im Ruhestand und Ihren erwarteten monatlichen Ausgaben.

Wie kann ein Altersvorsorgedepot helfen, diese Lücke zu schließen?

Das Altersvorsorgedepot kann dazu beitragen, Ihre Rentenlücke zu schließen, indem es die gesetzliche Rente um das Wachstumspotenzial von ETF-Anlagen ergänzt. Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihren gewohnten Lebensstandard im Ruhestand zu halten.

Welche staatliche Förderung gibt es für Altersvorsorgedepot-Sparer?

Abhängig von Ihren eigenen Einzahlungen zahlt der Staat eine Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr sowie eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro pro Kind und Jahr. Hinzu kommen Steuervorteile. Mehr Details zur staatlichen Förderung finden Sie in diesem Artikel.

Worin kann ich im Altersvorsorgedepot investieren?

Der Gesetzgeber hat klar geregelt, welche Anlagen im Altersvorsorgedepot erlaubt sind: