Insight Mehr zur Rente: Was bringt das neue Altersvorsorgedepot?
Erfahren Sie, wie das Altersvorsorgedepot funktioniert, welche Rolle ETFs dabei spielen können und ob es zu Ihrer Altersvorsorge passt.
Das Altersvorsorgedepot auf einen Blick
Die Altersvorsorge in Deutschland steht vor einem großen Umbruch. Mit dem neuen Altersvorsorgedepot rückt die Geldanlage am Kapitalmarkt in den Mittelpunkt: Das flexible private Depot kann die gesetzliche Rente und die betriebliche Altersvorsorge sinnvoll ergänzen.
Ein neuer Rahmen für die private Altersvorsorge
Invesco unterstützt Sie dabei einzuschätzen, welche Rolle das Altersvorsorgedepot in Ihrer gesamten Altersvorsorge spielen kann – und welche Anlagen für Sie infrage kommen, wenn Sie sich für diese neue Möglichkeit entscheiden.
|Mehr Wachstumspotenzial. Anders als bei der Riester-Rente, die wie eine klassische Versicherung aufgebaut ist, können Sie im Altersvorsorgedepot in Produkte mit höherem Wachstumspotenzial investieren – allerdings auch mit höheren Risiken.
|Direkter Zugang zum Kapitalmarkt. Im Altersvorsorgedepot können Sie direkt in zugelassene börsengehandelte Indexfonds Fonds (ETFs), aktiv gemanagte Fonds und Anleihen investieren.
|Steuerlich begünstigt. Kursgewinne, Dividenden und Zinsen im Altersvorsorgedepot bleiben während der gesamten Ansparphase vollständig steuerfrei.
Ist das Altersvorsorgedepot für Sie interessant?
Altersvorsorge ist individuell. Welcher Weg am besten zu Ihnen passt, hängt von Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrer bisherigen Vorsorge und Ihrer Risikobereitschaft ab. Im Folgenden finden Sie die häufigsten Fragen rund um das Altersvorsorgedepot.
- In die Altersvorsorge einsteigen: Warum sollte ich investieren? Ihr größter Vorteil ist oft die Zeit. Je länger Ihr Anlagehorizont, desto stärker können Sie an der Entwicklung der Finanzmärkte teilnehmen. Außerdem haben Sie mehr Zeit, um Phasen mit Kursschwankungen auszusitzen.
- Vorsorge ergänzen: Welche Rolle kann das Altersvorsorgedepot spielen? Wichtig ist, rechtzeitig zu prüfen, ob Ihre bisherige Vorsorge ausreicht – solange Sie noch nachsteuern können. Das Altersvorsorgedepot kann eine Option sein, wenn Sie stark auf die gesetzliche Rente angewiesen sind oder bisher weniger privat vorgesorgt haben, als Sie es sich wünschen.
- Riester-Sparer: Muss ich jetzt etwas ändern? Sie können sich dazu entscheiden Ihren bestehenden Riester-Vertrag in ein Altersvorsorgedepot zu übertragen, müssen dies aber nicht tun. Es gibt dafür keine Frist, sie können Ihre Möglichkeiten also in Ruhe prüfen.
- ETF-Anleger: Warum sollte ich mir das Altersvorsorgedepot ansehen? Das Altersvorsorgedepot ist ein staatlich gefördertes Vorsorgeprodukt mit Zulagen und Steuervorteilen. Ein ETF-Sparplan bietet Ihnen dagegen die Flexibilität, schon vor dem Ruhestand für andere Ausgaben auf Ihr Geld zuzugreifen. Altersvorsorgedepot und klassischer ETF-Sparplan lassen sich parallel nutzen und ergänzen sich als Teil einer ganzheitlichen Anlagestrategie.
ETFs, die Sie im Altersvorsorgedepot nutzen können
ETFs sind heute eine weit verbreitete Anlageform – denn schon mit einem einzigen Investment können Sie breit gestreut an den Märkten anlegen. Hier eine Auswahl an ETFs, die Sie im Altersvorsorgedepot einsetzen können:
|Invesco MSCI World UCITS ETF
|Invesco FTSE All-World UCITS ETF
Der MSCI World Index umfasst mehr als 1.300 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern, darunter die USA, Deutschland und Japan. Enthalten sind Aktien aus 11 Branchen, etwa Technologie, Finanzen, Energie und Industrie.
Der FTSE All-World UCITS Index bietet Zugang zu mehr als 4.000 Unternehmen aus rund 50 Ländern weltweit. Da sowohl Industrie- als auch Schwellenländer enthalten sind, eröffnen sich unterschiedliche Wachstumschancen.
Bitte beachten Sie, dass Investments in diese Produkte mit gewissen Risiken verbunden sind wie z.B. dem Kapitalverlustrisiko, dem Risiko chinesischer Aktien, dem Derivaterisiko, dem Wertpapierleiherisiko, dem Währungsrisiko, dem Länderkonzentrationsrisiko, dem Aktienrisiko sowie dem Risiko synthetischer ETFs mit Swap- Vereinbarungen. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen und hier. Bei einer Anlage in diese Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die von den Fonds gehalten werden.
Nächste Schritte: So bereiten Sie sich auf das Altersvorsorgedepot vor
Sie möchten ein Altersvorsorgedepot in Ihre Altersvorsorge einbinden? Diese Punkte sollten Sie bedenken:
- Berechnen Sie Ihre Rentenlücke: So können Sie besser abschätzen, wie viel Sie in Ihr Altersvorsorgedepot einzahlen möchten.
- Überlegen Sie, wie viel Einfluss Sie selbst auf Ihre Geldanlage nehmen möchten – das hilft Ihnen bei der Wahl des passenden Anbieters.
- Informieren Sie sich über Anlagemöglichkeiten wie ETFs – so fällt Ihnen die Auswahl der passenden Investments leichter.
FAQs
Was ist eine Rentenlücke?
Die Rentenlücke ist die Differenz zwischen Ihrem voraussichtlichen monatlichen Einkommen im Ruhestand und Ihren erwarteten monatlichen Ausgaben.
Wie kann ein Altersvorsorgedepot helfen, diese Lücke zu schließen?
Das Altersvorsorgedepot kann dazu beitragen, Ihre Rentenlücke zu schließen, indem es die gesetzliche Rente um das Wachstumspotenzial von ETF-Anlagen ergänzt. Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihren gewohnten Lebensstandard im Ruhestand zu halten.
Welche staatliche Förderung gibt es für Altersvorsorgedepot-Sparer?
Abhängig von Ihren eigenen Einzahlungen zahlt der Staat eine Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr sowie eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro pro Kind und Jahr. Hinzu kommen Steuervorteile. Mehr Details zur staatlichen Förderung finden Sie in diesem Artikel.
Worin kann ich im Altersvorsorgedepot investieren?
Der Gesetzgeber hat klar geregelt, welche Anlagen im Altersvorsorgedepot erlaubt sind:
- ETFs und andere Fonds mit einer Risikoklasse von höchstens 5. Dazu gehören ETFs aus verschiedenen Anlageklassen und Weltregionen. Jede Fondsgesellschaft muss die Risikoklasse im Basisinformationsblatt des ETF angeben.
- Ebenfalls erlaubt sind auf Euro lautende Anleihen öffentlicher Emittenten, etwa Bundesanleihen oder Staatsanleihen anderer Euro-Länder.
- Nicht erlaubt sind dagegen Einzelaktien, Derivate und ETCs (Exchange Traded Commodities, also börsengehandelte Rohstoffprodukte).
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