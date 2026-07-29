-
Monatsbericht der Global Fixed Income Strategie | Juli 2026Entdecken Sie unseren Monatsbericht zur Global Fixed Income Strategie, der einen Ausblick auf die Entwicklung von Zinsen und Währungen gibt und untersucht, welche festverzinslichen Anlagen unter verschiedenen Marktgegebenheiten besonders gefragt sind.16. Juli 2026
-
Ein neuer Ansatz für Anlagen in CLOs mit AAA-RatingEntdecken Sie, wie CLO-ETFs Anlegern dabei helfen können, Wachstumschancen zu nutzen – durch aktives Portfoliomanagement, Flexibilität, Diversifikation und die Effizienz der ETF-Struktur.10. Juli 2026
-
Zwanzig Jahre, ein Ansatz | Der Invesco Euro Corporate Bond Fund wird in diesem Jahr 20 Jahre altSeit mehr als zwei Jahrzehnten steuert der Invesco Euro Corporate Bond Fund aktiv Kreditrisiken und Duration über mehrere Marktzyklen hinweg. Dieser Artikel erläutert den Ansatz des Fonds, seine bisherige Erfolgsbilanz und wie dieselbe Disziplin seine heutige Positionierung bestimmt.15. Juni 2026
-
Versicherer: Private Markets können zur Diversifikation beitragenDiversifikation von Ertragsquellen, Reduktion korrelierter Risiken und Optimierung der Kapitaleffizienz sind zentrale Handlungsfelder für Versicherer. Selektive Allokationen in Private Markets können dabei helfen.15. Juni 2026
-
Mit der zunehmenden Reife des AT1 CoCo Marktes erweitern sich die AnlagechancenDer Markt für Additional Tier 1 (AT1) CoCo-Anleihen ist im letzten Jahrzehnt erheblich gewachsen. Entdecken Sie neue Möglichkeiten in diesem reifenden Markt, die insbesondere für Anleger in Europa eine Überlegung wert sein könnten.19. Februar 2026
-
Fixed Income Ausblick: starke Argumente für AnleihenAngesichts der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften bleiben Selektivität und Sorgfalt für Anleiheinvestoren weiterhin von entscheidender Bedeutung bei der Frage, wo sie Durationsrisiken eingehen und wie sie Renditen einschätzen sollen.1. Dezember 2025
-
Mehr Rendite aus Ihrer Cash-Allokation erzielenEntdecken Sie alternative Cash-Management-Lösungen, die möglicherweise höhere Renditen als Tagesgeldsätze bieten.28. November 2025
-
Wann ist ein Swap-basierter Ansatz vorteilhaft?Obwohl beide Haupt-Replikationsmethoden ihre Vorzüge haben, kann ein swap-basierter Ansatz in bestimmten Situationen einen Vorteil gegenüber physischen Varianten bieten. Erfahren Sie mehr.3. November 2025
-
CLOs verstehen: Ein Leitfaden zu Collateralized Loan ObligationsErfahren Sie, wie Collateralized Loan Obligations (CLOs) professionellen Anlegern Portfoliodiversifikation, aktives Management und Zugang zu widerstandsfähigen Leveraged Loans ermöglichen können.3. November 2025
-
Private Immobilienkredite: Eine strategische Anlageklasse für VersichererPrivate Immobilienkredite (Real Estate Debt) bieten Versicherern die Möglichkeit, ihre Portfolios zu diversifizieren, stabile Erträge zu erzielen und ihre langfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen.22. September 2025
-
Private Credit Quartalsausblick: Reaktionen der Märkte auf den „Liberation Day“Zum Ende des zweiten Quartals 2025 teilen die Experten der Bank-Loan-, Direct Lending- und Distressed Credit-Teams von Invesco ihre Einschätzungen zu aktuellen Marktentwicklungen.24. Juni 2025
-
Monthly fixed income ETF updateBond markets struggled in March, primarily due to concerns about the potential impact of upcoming US policies. Read our latest thoughts on how fixed income markets fared during the month and what we think you should be looking out for in the near term.7. April 2025