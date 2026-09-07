Insight Die ganze Welt in einem ETF

7. September 2026
Schwimmen beim Ironman Austria, aufgenommen aus einem Hubschrauber. Ein langer Tag, an dem Freunde und Profis für Triangle fotografiert wurden.

Kurz zusammengefasst

  • Durch die Streuung Ihrer Anlage kann das Risiko reduziert, wenn auch nicht völlig eliminiert werden. Eine Anlage in den Invesco FTSE All-World UCITS ETF bietet Ihnen ein Engagement in mehr als 4.000 Unternehmen in rund 50 Ländern.

  • Wenn Sie derzeit keine zusätzlichen Einnahmen benötigen, können Sie die Dividenden automatisch im Fonds wiederanlegen lassen, um vom „Zinseszinseffekt“ zu profitieren.

  • Auch dank der Beliebtheit monatlicher Sparpläne hat der Invesco FTSE All-World UCITS ETF inzwischen ein verwaltetes Vermögen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar erreicht.

Dieser Fonds ist gewissen Risiken ausgesetzt, so wie Risiko der Wertschwankung, Schwellenmärkte, Wertpapierleihgeschäfte, Aktien und Stock Connect (Börsenverbindung zwischen Hongkong und Festland China, die gegenseitigen Aktienhandel ermöglicht), Währungsrisiko. Erfahren Sie hier mehr darüber.

Börsengehandelte Fonds („ETFs“) werden bei Anlegern schnell immer beliebter. Nach einem Rekordjahr bei den Nettoneuinvestitionen im Jahr 2025 wurden in diesem Jahr bereits weitere 313 Mrd. US-Dollar investiert, sodass sich das insgesamt in ETFs investierte Vermögen auf über 3,7 Bio. US-Dollar beläuft1. So beeindruckend diese Zahlen auch sind, verstehen wir gut, dass Sie viel mehr daran interessiert sind, wie Ihre eigene Anlage wachsen kann. Das können wir zwar nicht garantieren, aber wir bieten eine einfache One-Stop-Lösung, für die sich bereits Anleger aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen entschieden haben. Dank der wachsenden Beliebtheit bei Privatanlegern hat der Invesco FTSE All-World UCITS ETF kürzlich ein verwaltetes Vermögen von mehr als 5 Mrd. US-Dollar erreicht.

Was ist eine sinnvolle Möglichkeit, in Aktien zu investieren?

Wenn wir von „Equities“ sprechen, handelt es sich einfach um einen anderen Namen für die Aktien und Anteile börsennotierter Unternehmen. Sie haben bisher langfristig höhere Renditen erzielt als die meisten anderen Anlagearten. Aber natürlich gibt es nichts umsonst. Der Preis für diese höheren Renditen ist ein erhöhtes Risiko, insbesondere über kürzere Zeiträume. Hier kommt die Diversifikation ins Spiel.

Der Ausdruck „nicht alles auf eine Karte setzen“ macht deutlich, dass es sich lohnt, über Diversifikation, also breite Streuung nachzudenken.  Wenn Sie Ihr gesamtes Geld in nur ein Unternehmen investieren würden, wären Sie völlig auf seinen Erfolg angewiesen. Vielleicht geht es gut, vielleicht auch nicht. Sind Sie bereit, dieses Risiko einzugehen? Eine viel sinnvollere Strategie kann darin bestehen, Ihr Risiko auf eine breite Palette von Unternehmen zu verteilen. Wählen Sie Unternehmen aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Branchen, vielleicht einige große und einige kleinere Unternehmen. Diversifikation kann Ihr Gesamtrisiko erheblich reduzieren, wenn auch nicht völlig ausschließen.

Ein ETF für ein breit diversifiziertes weltweites Engagement

Eine Anlage in den Invesco FTSE All-World UCITS ETF bietet Ihnen ein Engagement in mehr als 4.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen in rund 50 Ländern weltweit. Dies umfasst sowohl Industrie- als auch Schwellenländer, wodurch sich unterschiedliche Chancen eröffnen und Ihr Risiko weiter gestreut wird. Sobald Sie in den ETF investiert haben, müssen Sie nichts weiter tun. Die Fondsmanager erledigen den Rest.

Vom Invesco FTSE All-World UCITS ETF abgedeckte Länder
Eine Karte mit allen Ländern, die vom Invesco FTSE All-World UCITS ETF abgedeckt werden, darunter Industrie- und Schwellenländer wie die USA, Japan, Großbritannien, China, Frankreich, die Schweiz, Kanada, Deutschland, Indien, Taiwan und weitere.

Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF könnte bereits alles bieten, was Sie für Ihre Anlage brauchen könnten. Er richtet sich an ein breites Spektrum von Anlegern, insbesondere aber an Anleger, die nicht über die Zeit oder die Fähigkeiten verfügen, zu entscheiden, wie viel in US-Unternehmen, wie viel in deutsche Unternehmen investiert werden soll usw. Natürlich können Sie jederzeit weitere Fonds zu Ihrem Portfolio hinzufügen, und ETFs bieten eine Vielzahl kostengünstiger Alternativen.

Wie man investiert kann genauso wichtig sein wie die Frage, wo man investiert

Wenn Sie Ihr gesamtes Kapital auf einmal investieren, könnte Sie das nervös machen. Das verstehen wir. Deshalb nutzen mittlerweile so viele Menschen Sparpläne. Sie investieren regelmäßig kleinere Beträge anstelle eines großen Pauschalbetrags, bei dem sie sich Sorgen über einen plötzlichen Rückgang des Marktes machen würden. Wenn Sie in regelmäßigen Abständen sparen, kaufen Sie automatisch mehr Anteile, wenn der Markt niedrig ist, und weniger, wenn er hoch ist. Die Idee ist, dass Ihre durchschnittlichen Kosten (der durchschnittliche Kaufpreis pro Anteil) im Laufe der Zeit ausgeglichen werden. Dies wird oft als weniger volatile Anlagemethode angesehen.

Es ist auch wichtig zu entscheiden, was mit den Erträgen geschehen soll. Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF hat beispielsweise einen aktuellen Ertrag von 1,5 % pro Jahr. Dies stellt die Dividenden dar, die im letzten Jahr von allen in seinem Besitz befindlichen Unternehmen an den ETF gezahlt wurden, ausgedrückt als Prozentsatz des gesamten Fondswerts. Jetzt kann ich Sie sagen hören: „1,5 % sind nicht sehr viel, also könnte ich es auch in bar mitnehmen.“ Wenn Sie das zusätzliche Einkommen benötigen, tun Sie das. Wenn Sie es jedoch nicht benötigen, können sich diese 1,5 % im Laufe der Zeit summieren und einen erheblichen Unterschied für die Gesamtrendite Ihrer Anlage ausmachen.

Quelle: Bloomberg und Invesco. Die Grafik zeigt, wie sich eine einmalige Anlage von 1.000 € in den FTSE All-World Index zwischen dem 22. Mai 2012 und dem 25. Februar 2025 entwickelt hätte. Dabei wird die Wertentwicklung mit und ohne Wiederanlage der Dividenden verglichen. Eine direkte Investition in einen Index ist nicht möglich. Die Darstellung dient ausschließlich zu Illustrationszwecken.

Fazit

Unabhängig davon, ob Sie als Anleger neu sind oder seit Jahren investieren, bieten ETFs eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, ein Engagement am Aktienmarkt zu erzielen. Im Vergleich zu einer Anlage in eine oder auch nur wenige Aktien kann Diversifikation dazu beitragen, Ihr Risiko zu reduzieren und mehr Chancen zu eröffnen, indem das Risiko auf ein breites Spektrum von Unternehmen und – bei einer Anlage in einen globalen Fonds – Ländern verteilt wird.

Ein Beispiel hierfür ist der Invesco FTSE All-World UCITS ETF mit einem Volumen von  über 5 Mrd. US-Dollar, der ein Engagement in mehr als 4.000 Unternehmen in rund 50 Industrie- und Schwellenländern für eine Verwaltungsgebühr von 0,15 % p. a. bietet. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der ETF die Wahl zwischen thesaurierenden und ausschüttenden Anteilen, sodass Sie sich die Dividendenerträge vierteljährlich auszahlen oder, wenn Sie die Erträge derzeit nicht benötigen, automatisch wieder in Ihren Fonds investieren lassen können.

Mehr über den ETF erfahren

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden. 

  • 1

    Quelle: Invesco, das Fondsvolumen des Invesco FTSE All-World UCITS ETF belief sich zum 08. September 2026 auf 5,14 Mrd. US-Dollar.

Relevante Insights

  • Wesentliche Risiken

    Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Kreditnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Kreditlaufzeit nicht nachkommt und der Fonds die ihm zur Verfügung gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Kreditnehmers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann durch bestimmte Faktoren wie die Umstände des Emittenten oder Wirtschafts- und Marktbedingungen beeinflusst werden. Dies kann zu Wertschwankungen führen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden. Der Fonds kann Stock Connect verwenden, um auf China A-Aktien zuzugreifen, die auf dem chinesischen Festland gehandelt werden. Dies kann zusätzliche Liquiditäts- und Betriebsrisiken zur Folge haben, einschließlich von Abwicklungs- und Ausfallrisiken, aufsichtsrechtlichen Risiken und dem Risiko eines Systemausfalls.

    Wichtige Hinweise

    Stand der Daten: 31.07.2026, sofern nicht anders angegeben.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es stellt keine Empfehlung dar, bestimmte Anlageklassen, Finanzinstrumente oder eine bestimmte Strategie, zu kaufen oder zu verkaufen. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

    Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist unter www.invesco.com/ie-manco/en/home.html verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vermarktungsvereinbarungen kündigen.

    Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dem Fondsnachtrag.

    Auf dem Sekundärmarkt erworbene OGAW-ETF-Anteile können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückgegeben werden. Am Sekundärmarkt müssen Anleger Anteile mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Brokers) kaufen und verkaufen. Hierfür können Gebühren anfallen. Drüber hinaus bezahlen die Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf unter Umständen weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

    Für Privatanleger: Wenn Anleger unsicher sind, ob dieses Produkt für sie geeignet ist, sollten sie sich von einem Finanzberater beraten lassen.

    Möglicherweise sind nicht alle Anteilsklassen dieses Fonds in allen Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, und nicht alle Anteilsklassen sind gleich oder eignen sich zwangsläufig für jeden Anleger.

    Haftungsausschluss zum Index: Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF (der „Fonds“) wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der Fonds ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (zusammen die "LSE Group") verbunden oder wird von ihnen gesponsert, unterstützt, verkauft oder gefördert. FTSE Russell ist ein Handelsname von bestimmten Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE All-World Index (der "Index") liegen bei dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, das Eigentümer des Index ist. FTSE®, ICB® sind Marken des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und werden von allen anderen Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Namen der FTSE International Limited oder ihrer Tochtergesellschaft, ihres Vertreters oder ihres Partners berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung des Index, dem Vertrauen auf den Index oder einem Fehler im Index oder (b) einer Anlage in den Fonds oder dessen Betrieb ergeben. Die LSE Group macht keine Behauptungen, Prognosen oder Zusicherungen in Bezug auf die mit dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder die Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco eingesetzt wird.
    Dieser Fonds ist im Ausland zugelassen, nicht in Großbritannien.