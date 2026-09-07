Insight Die ganze Welt in einem ETF
Kurz zusammengefasst
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Durch die Streuung Ihrer Anlage kann das Risiko reduziert, wenn auch nicht völlig eliminiert werden. Eine Anlage in den Invesco FTSE All-World UCITS ETF bietet Ihnen ein Engagement in mehr als 4.000 Unternehmen in rund 50 Ländern.
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Wenn Sie derzeit keine zusätzlichen Einnahmen benötigen, können Sie die Dividenden automatisch im Fonds wiederanlegen lassen, um vom „Zinseszinseffekt“ zu profitieren.
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Auch dank der Beliebtheit monatlicher Sparpläne hat der Invesco FTSE All-World UCITS ETF inzwischen ein verwaltetes Vermögen von mehr als 5 Milliarden US-Dollar erreicht.
Dieser Fonds ist gewissen Risiken ausgesetzt, so wie Risiko der Wertschwankung, Schwellenmärkte, Wertpapierleihgeschäfte, Aktien und Stock Connect (Börsenverbindung zwischen Hongkong und Festland China, die gegenseitigen Aktienhandel ermöglicht), Währungsrisiko. Erfahren Sie hier mehr darüber.
Börsengehandelte Fonds („ETFs“) werden bei Anlegern schnell immer beliebter. Nach einem Rekordjahr bei den Nettoneuinvestitionen im Jahr 2025 wurden in diesem Jahr bereits weitere 313 Mrd. US-Dollar investiert, sodass sich das insgesamt in ETFs investierte Vermögen auf über 3,7 Bio. US-Dollar beläuft1. So beeindruckend diese Zahlen auch sind, verstehen wir gut, dass Sie viel mehr daran interessiert sind, wie Ihre eigene Anlage wachsen kann. Das können wir zwar nicht garantieren, aber wir bieten eine einfache One-Stop-Lösung, für die sich bereits Anleger aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen entschieden haben. Dank der wachsenden Beliebtheit bei Privatanlegern hat der Invesco FTSE All-World UCITS ETF kürzlich ein verwaltetes Vermögen von mehr als 5 Mrd. US-Dollar erreicht.
Was ist eine sinnvolle Möglichkeit, in Aktien zu investieren?
Wenn wir von „Equities“ sprechen, handelt es sich einfach um einen anderen Namen für die Aktien und Anteile börsennotierter Unternehmen. Sie haben bisher langfristig höhere Renditen erzielt als die meisten anderen Anlagearten. Aber natürlich gibt es nichts umsonst. Der Preis für diese höheren Renditen ist ein erhöhtes Risiko, insbesondere über kürzere Zeiträume. Hier kommt die Diversifikation ins Spiel.
Der Ausdruck „nicht alles auf eine Karte setzen“ macht deutlich, dass es sich lohnt, über Diversifikation, also breite Streuung nachzudenken. Wenn Sie Ihr gesamtes Geld in nur ein Unternehmen investieren würden, wären Sie völlig auf seinen Erfolg angewiesen. Vielleicht geht es gut, vielleicht auch nicht. Sind Sie bereit, dieses Risiko einzugehen? Eine viel sinnvollere Strategie kann darin bestehen, Ihr Risiko auf eine breite Palette von Unternehmen zu verteilen. Wählen Sie Unternehmen aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Branchen, vielleicht einige große und einige kleinere Unternehmen. Diversifikation kann Ihr Gesamtrisiko erheblich reduzieren, wenn auch nicht völlig ausschließen.
Ein ETF für ein breit diversifiziertes weltweites Engagement
Eine Anlage in den Invesco FTSE All-World UCITS ETF bietet Ihnen ein Engagement in mehr als 4.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen in rund 50 Ländern weltweit. Dies umfasst sowohl Industrie- als auch Schwellenländer, wodurch sich unterschiedliche Chancen eröffnen und Ihr Risiko weiter gestreut wird. Sobald Sie in den ETF investiert haben, müssen Sie nichts weiter tun. Die Fondsmanager erledigen den Rest.
Vom Invesco FTSE All-World UCITS ETF abgedeckte Länder
Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF könnte bereits alles bieten, was Sie für Ihre Anlage brauchen könnten. Er richtet sich an ein breites Spektrum von Anlegern, insbesondere aber an Anleger, die nicht über die Zeit oder die Fähigkeiten verfügen, zu entscheiden, wie viel in US-Unternehmen, wie viel in deutsche Unternehmen investiert werden soll usw. Natürlich können Sie jederzeit weitere Fonds zu Ihrem Portfolio hinzufügen, und ETFs bieten eine Vielzahl kostengünstiger Alternativen.
Wie man investiert kann genauso wichtig sein wie die Frage, wo man investiert
Wenn Sie Ihr gesamtes Kapital auf einmal investieren, könnte Sie das nervös machen. Das verstehen wir. Deshalb nutzen mittlerweile so viele Menschen Sparpläne. Sie investieren regelmäßig kleinere Beträge anstelle eines großen Pauschalbetrags, bei dem sie sich Sorgen über einen plötzlichen Rückgang des Marktes machen würden. Wenn Sie in regelmäßigen Abständen sparen, kaufen Sie automatisch mehr Anteile, wenn der Markt niedrig ist, und weniger, wenn er hoch ist. Die Idee ist, dass Ihre durchschnittlichen Kosten (der durchschnittliche Kaufpreis pro Anteil) im Laufe der Zeit ausgeglichen werden. Dies wird oft als weniger volatile Anlagemethode angesehen.
Es ist auch wichtig zu entscheiden, was mit den Erträgen geschehen soll. Der Invesco FTSE All-World UCITS ETF hat beispielsweise einen aktuellen Ertrag von 1,5 % pro Jahr. Dies stellt die Dividenden dar, die im letzten Jahr von allen in seinem Besitz befindlichen Unternehmen an den ETF gezahlt wurden, ausgedrückt als Prozentsatz des gesamten Fondswerts. Jetzt kann ich Sie sagen hören: „1,5 % sind nicht sehr viel, also könnte ich es auch in bar mitnehmen.“ Wenn Sie das zusätzliche Einkommen benötigen, tun Sie das. Wenn Sie es jedoch nicht benötigen, können sich diese 1,5 % im Laufe der Zeit summieren und einen erheblichen Unterschied für die Gesamtrendite Ihrer Anlage ausmachen.
Quelle: Bloomberg und Invesco. Die Grafik zeigt, wie sich eine einmalige Anlage von 1.000 € in den FTSE All-World Index zwischen dem 22. Mai 2012 und dem 25. Februar 2025 entwickelt hätte. Dabei wird die Wertentwicklung mit und ohne Wiederanlage der Dividenden verglichen. Eine direkte Investition in einen Index ist nicht möglich. Die Darstellung dient ausschließlich zu Illustrationszwecken.
Fazit
Unabhängig davon, ob Sie als Anleger neu sind oder seit Jahren investieren, bieten ETFs eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, ein Engagement am Aktienmarkt zu erzielen. Im Vergleich zu einer Anlage in eine oder auch nur wenige Aktien kann Diversifikation dazu beitragen, Ihr Risiko zu reduzieren und mehr Chancen zu eröffnen, indem das Risiko auf ein breites Spektrum von Unternehmen und – bei einer Anlage in einen globalen Fonds – Ländern verteilt wird.
Ein Beispiel hierfür ist der Invesco FTSE All-World UCITS ETF mit einem Volumen von über 5 Mrd. US-Dollar, der ein Engagement in mehr als 4.000 Unternehmen in rund 50 Industrie- und Schwellenländern für eine Verwaltungsgebühr von 0,15 % p. a. bietet. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der ETF die Wahl zwischen thesaurierenden und ausschüttenden Anteilen, sodass Sie sich die Dividendenerträge vierteljährlich auszahlen oder, wenn Sie die Erträge derzeit nicht benötigen, automatisch wieder in Ihren Fonds investieren lassen können.
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.
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