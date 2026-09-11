ÜBER DEN Report
Investieren war noch nie zugänglicher, dennoch verbleiben im Vereinigten Königreich, Deutschland und Italien weiterhin erhebliche Geldbeträge in Sparanlagen. Neue Studien zeigen, dass der fehlende Zugang nicht mehr das größte Hindernis für Geldanlagen ist. Dieser Report erläutert, wie Banken, Fintechs und Vermögensplattformen Sparer dabei unterstützen können, sich bereit für das Investieren zu fühlen.
6.000 befragte Personen
Wir haben 6.000 Personen befragt, um zu verstehen, warum Haushalte ihr Erspartes weiterhin in bar oder auf dem Sparkonto halten.
12 verhaltensbedingte Hürden
Wir haben 12 verhaltensbedingte Hürden analysiert, um zu verstehen, was Menschen vom Anlegen abhält.
4 Sparertypen
Wir stellen vier Sparertypen und vier auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Aktivierungsstrategien vor.
01
1,16 Billionen Euro potenziell entgangenes Vermögen
Hätten Haushalte zwischen 2015 und 2025 nur die Hälfte ihrer jährlichen Sparbeiträge in ein global diversifiziertes Aktienportfolio investiert, hätten sie potenziell ein zusätzliches kollektives Vermögen von 1,16 Billionen EUR erwirtschaften können. Unsere Umfrage deutet auf eine psychologische Lücke hin, die geschlossen werden muss, bevor die finanzielle geschlossen werden kann.
02
Die meisten Sparer haben Interesse am Investieren.
71 % der Sparer im Vereinigten Königreich, 67 % der deutschen Sparer und 65 % der italienischen Sparer geben an, an Geldanlagen interessiert zu sein. Dennoch machen viele nie den ersten Schritt. Die Herausforderung für die Branche hat sich gewandelt: Es geht nicht mehr nur darum, Bewusstsein zu schaffen, sondern Absichten in Aktionen umzuwandeln.
03
Was Sparer vom Investieren abhält
Die Überwindung von Angst ist die größte einzelne Chance zur Neukundengewinnung in der Vermögensverwaltung. Nur 40 % der interessierten Sparer nennen mangelndes Wissen als Hürde und nur 23 % fehlendes Kapital. Im Gegensatz dazu geben 53 % an, dass Angst sie zurückhält.
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