Häufig gestellte Fragen

Was sind ETCs?

ETCs (Exchange-Traded Commodities) sind Anlageprodukte, die an Börsen gehandelt werden und darauf abzielen, die Kursentwicklung eines Rohstoffs wie beispielsweise Gold nachzubilden. Dadurch können Anleger an der Entwicklung des Goldpreises teilhaben, ohne Gold selbst kaufen oder lagern zu müssen. Ein ETC, der ausschließlich in einen Rohstoff wie beispielsweise Gold investiert, ist nicht breit gestreut. Diese mangelnde Diversifizierung ist einer der Unterschiede zwischen ETCs und Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (ETFs), die diversifiziert sein müssen.

Sind die ETCs in Gold investiert?

Unsere Gold-ETCs nutzen das investierte Geld, um physische Goldbarren zu kaufen. Diese werden sicher in den Londoner Tresoren von J.P. Morgan verwahrt. Es werden Goldbarren gehalten, deren Wert mindestens dem Gesamtwert des ETC entspricht. Das ist mit „vollständiger physischer Besicherung“ durch Gold gemeint. Eine vollständige Liste dieser Barren ist auf unserer Website verfügbar. Unabhängige Prüfer kontrollieren das Gold zweimal im Jahr. Einmal jährlich wird diese Prüfung zusätzlich von unseren Wirtschaftsprüfern begleitet.

Wie genau bilden unsere Invesco Physical Gold ETCs den Goldpreis ab?

Unsere Gold-ETCs sind darauf ausgelegt, Anlegern direkt an der Entwicklung des Goldpreises teilhaben zu lassen. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Goldpreises abzubilden, abzüglich der festen jährlichen Gebühr des ETC von 0,12 %.

Wie wird der Goldpreis festgelegt?

Der Goldpreis wird zweimal täglich in London über eine elektronische Auktion festgelegt. Dieser Richtwert wird LBMA-Goldpreis genannt, ist ein wichtiger Maßstab für die Preisfestlegung und wird in US-Dollar je Feinunze Gold angegeben. Eine Feinunze ist eine Gewichtseinheit für Edelmetalle und entspricht rund 31,1 Gramm. Die London Bullion Market Association, kurz LBMA, ist ein Branchenverband, der den Londoner Edelmetallmarkt beaufsichtigt und Standards für den Handel mit Gold und anderen Edelmetallen festlegt.

Kann ich mir beim Verkauf physisches Gold liefern lassen?

Eine physische Lieferung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, zum Beispiel wenn ein Verrechnungskonto bei der London Bullion Market Association vorhanden ist. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen für eine physische Lieferung finden Sie im Verkaufsprospekt, der auf der Invesco-Website verfügbar ist.

Was ist eine währungsgesicherte Anteilsklasse?

Für Anleger, die den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen dem US-Dollar (Gold wird in der Regel in US-Dollar notiert) und ihrer Landeswährung verringern möchten, bieten wir Anteilsklassen mit Währungsabsicherung in britischen Pfund oder Euro an. Dies gilt für den Invesco Physical Gold ETC. Die Währungsabsicherung soll Wechselkursschwankungen zwischen den beiden Währungen möglichst ausgleichen, üblicherweise abzüglich einer Gebühr. Sie kann sich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

Worin unterscheidet sich der Invesco Physical Gold II ETC vom Invesco Physical Gold ETC?

Die beiden physischen Gold-ETCs von Invesco bilden den LBMA-Goldpreis ab und sind vollständig durch physisches Gold besichert. Sie unterscheiden sich jedoch darin, für welche Goldmenge ein Zertifikat jeweils steht.

Jedes Zertifikat des Invesco Physical Gold II ETC ist durch 1/1.000 einer Feinunze Gold besichert.

Jedes Zertifikat des Invesco Physical Gold ETC ist durch 1/10 einer Feinunze Gold besichert.

Da jedes Zertifikat somit weniger Gold repräsentiert, weist der Invesco Physical Gold II ETC in der Regel einen niedrigeren Preis auf, was es Anlegern ermöglicht, mit einer geringeren Investition zu beginnen.

Warum empfinden manche Anleger den Besitz von physischem Gold als umständlich?

Beim Kauf, der Lagerung, der Versicherung und dem Verkauf von Gold müssen Anleger neben der Anlageentscheidung auch praktische Fragen klären. Wer Gold zu Hause aufbewahrt, trägt zum Beispiel ein Diebstahlrisiko. Gleichzeitig können laufende Kosten für Versicherung und professionelle Tresorlagerung höher sein als die Kosten eines ETC.

So können Sie starten

Informieren Sie sich über beide Invesco Physical Gold ETCs und prüfen Sie, ob einer davon für Ihre Anlageziele geeignet wäre. Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Sie geeignet ist, sollten Sie den Rat eines Finanzberaters einholen.

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