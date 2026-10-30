Das Altersvorsorgedepot gibt es ab dem 1. Januar 2027. Diese fünf Schritte helfen Ihnen bei der Vorbereitung:

Rentenlücke berechnen Sparbeitrag festlegen Anlagemöglichkeiten prüfen Anbieter vergleichen und auswählen Anlagestrategie festlegen

1. Rentenlücke berechnen

Die Rentenlücke ist der Betrag, der Ihnen im Ruhestand jeden Monat fehlt, wenn Ihr voraussichtliches Einkommen Ihre erwarteten Ausgaben nicht deckt.

Zum Einkommen zählen Ihre bereits erworbenen Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge. Einen Überblick verschafft Ihnen die Digitale Rentenübersicht – ein kostenloses Online-Portal der Deutschen Rentenversicherung.

Zu den Ausgaben zählen Ihre laufenden Lebenshaltungskosten, etwa für Wohnen, Essen und Mobilität, sowie Wünsche, die Sie sich im Ruhestand erfüllen möchten, zum Beispiel Reisen oder Hobbys.

Ein Beispiel: Wenn Sie im Ruhestand mit Einnahmen von insgesamt 1.900 Euro im Monat rechnen, aber 2.600 Euro im Monat brauchen, beträgt Ihre Rentenlücke 700 Euro im Monat.

2. Sparbeitrag festlegen

Wie viel Sie anfangs monatlich einzahlen, hängt von Ihrem Budget, Ihren Zielen und der Höhe Ihrer Rentenlücke ab. Um staatliche Zulagen zu erhalten, müssen Sie mindestens 120 Euro im Jahr einzahlen – das sind 10 Euro im Monat. Bei einem Eigenbeitrag von 1.800 Euro pro Jahr bzw. ab 150 Euro im Monat erhalten Sie die volle Grundzulage von 540 Euro pro Jahr.1

Sie können auch mit einem kleinen Betrag starten: Ihre Beiträge lassen sich später erhöhen, senken oder aussetzen.

3. Anlagemöglichkeiten prüfen

Sie haben die Wahl zwischen zwei Varianten – je nachdem, wie viel Einfluss Sie auf Ihre Geldanlage nehmen möchten.

Standarddepot: Der Anbieter wählt zwei Fonds oder ETFs aus: einen mit geringerem Risiko und einen mit höherem Renditepotenzial, aber auch höherem Risiko. Sie entscheiden, wie Sie Ihr Geld auf die beiden Produkte aufteilen. Die Gesamtkosten sind auf 1,0 % pro Jahr begrenzt. Freies Altersvorsorgedepot: Sie bestimmen selbst, in welche ETFs Ihr Geld fließt (im Rahmen des Angebots Ihres Anbieters und der gesetzlichen Vorgaben) und wie Sie es aufteilen. Eine Kostenobergrenze gibt es hier nicht. Je nach Gebühren des Anbieters können die Kosten aber auch unter der Kostenobergrenze des Standarddepots liegen.

Jeder Anbieter muss ein Standarddepot anbieten. Das freie Altersvorsorgedepot ist für Anbieter dagegen freiwillig. Welche Variante Sie bevorzugen, kann deshalb mitentscheiden, bei welchem Anbieter Sie Ihr Altersvorsorgedepot eröffnen.

4. Anbieter vergleichen und auswählen

Drei Fragen helfen Ihnen beim Vergleich der Anbieter:

Was kostet das Altersvorsorgedepot dort? Jeder Anbieter muss ein Muster-Produktinformationsblatt veröffentlichen. Darin stehen die Effektivkosten, also alle Kosten, die Ihre Rendite schmälern – so lassen sich Angebote schon vorab vergleichen. Wenn Sie Ihr Altersvorsorgedepot selbst zusammenstellen, hängen die Effektivkosten außerdem von Ihrer ETF-Auswahl ab.

Jeder Anbieter muss ein Muster-Produktinformationsblatt veröffentlichen. Darin stehen die Effektivkosten, also alle Kosten, die Ihre Rendite schmälern – so lassen sich Angebote schon vorab vergleichen. Wenn Sie Ihr Altersvorsorgedepot selbst zusammenstellen, hängen die Effektivkosten außerdem von Ihrer ETF-Auswahl ab. Passt das Angebot zu mir? Beim Standarddepot lohnt sich ein Blick auf die beiden Produkte, die der Anbieter vorgibt. Wenn Sie selbst auswählen möchten, prüfen Sie, ob der Anbieter diese Möglichkeit bietet und ob die ETFs im Angebot sind, in die Sie investieren möchten.

Beim Standarddepot lohnt sich ein Blick auf die beiden Produkte, die der Anbieter vorgibt. Wenn Sie selbst auswählen möchten, prüfen Sie, ob der Anbieter diese Möglichkeit bietet und ob die ETFs im Angebot sind, in die Sie investieren möchten. Habe ich dort schon ein Depot? Wenn Ihr bisheriger Broker ein Altersvorsorgedepot anbietet, können Sie beide Depots bei demselben Anbieter führen.

Die Entscheidung ist nicht endgültig. Sie können den Anbieter später wechseln, und die Kosten dafür sind gesetzlich begrenzt.

5. Anlagestrategie festlegen

Beim Standarddepot legen Sie fest, wie Sie Ihre Einzahlungen zu Beginn auf die beiden Produkte verteilen: das risikoärmere und das mit höherem Renditepotenzial. Machen Sie dazu keine Angabe, gilt die im Vertrag vorgesehene Aufteilung.

Wenn Sie selbst auswählen, bestimmen Sie die ETFs und deren Gewichtung aus dem Angebot, das Ihr Anbieter für das Altersvorsorgedepot zusammengestellt hat. Die Risikoklasse im Basisinformationsblatt zeigt, wie stark der Kurs eines ETFs schwanken kann. Wie viel Schwankung zu Ihnen passt, hängt bei beiden Varianten auch davon ab, wie viele Jahre Sie noch bis zum Ruhestand haben.

FAQ: Häufige Fragen zum Altersvorsorgedepot

Kann ich bestehende ETF-Bestände in das Altersvorsorgedepot übertragen?

Nein, das sieht das Gesetz nicht vor. Um vorhandene ETF-Bestände zu nutzen, müssten Sie diese verkaufen und den Erlös einzahlen – bis zu 6.840 Euro im Jahr. Auf realisierte Gewinne aus dem Verkauf kann Abgeltungsteuer anfallen.

Was passiert mit meinem Riester-Vertrag, wenn ich ein Altersvorsorgedepot eröffne?

Ihr Riester-Vertrag bleibt zu den vereinbarten Bedingungen bestehen. Die Förderung künftiger Beiträge ändert sich jedoch: Sobald Sie ein Altersvorsorgedepot abschließen, berechnet der Staat die Zulagen für Ihren Riester-Vertrag nach den neuen statt nach den alten Regeln. Außerdem können Sie das bisher angesparte Riester-Kapital in das Altersvorsorgedepot übertragen. Die bis dahin erhaltenen Zulagen und Steuervorteile müssen Sie dabei nicht zurückzahlen.

Was kostet ein Anbieterwechsel beim Altersvorsorgedepot?

Sie können mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende wechseln. Kosten dürfen zwei Parteien berechnen, jeweils höchstens 150 Euro: der neue Anbieter einmalig, der bisherige Anbieter nur in den ersten fünf Jahren nach Vertragsabschluss.

Kann ich Geld aus dem Altersvorsorgedepot entnehmen, bevor die Auszahlungsphase beginnt?

Wird gefördertes Kapital vorzeitig entnommen, müssen die dazugehörigen Zulagen und Steuervorteile zurückgezahlt werden. Das gilt nicht, wenn Sie das Geld für eine selbst genutzte Immobilie verwenden und der Vertrag dies zulässt.

Kann ich mehr als ein Altersvorsorgedepot haben?

Ja, bis zu zwei. Ein dritter Vertrag, den Sie nach dem 31. Dezember 2026 abschließen, gilt steuerlich nicht mehr als Altersvorsorgevertrag. Mit einem zweiten Vertrag erhöht sich Ihre Zulage nicht, da die Höchstbeträge pro Person gelten.

Was passiert mit dem Altersvorsorgedepot, wenn ich sterbe?

Das Kapital im Altersvorsorgedepot ist vererbbar – auch während eines Auszahlplans. Zulagen und Steuervorteile werden im Erbfall zurückgefordert, es sei denn, das Kapital geht auf Ihre Ehepartnerin bzw. Ihren Ehepartner über und wird dort in einen eigenen Altersvorsorgevertrag übertragen.

Wie hoch darf der Aktienanteil im Altersvorsorgedepot sein?

Das hängt davon ab, welche Variante Sie wählen. Bei der eigenen Auswahl gibt es keine gesetzliche Obergrenze für den Aktienanteil. Es gilt nur: Jeder ETF darf höchstens der Risikoklasse 5 angehören. Beim Standarddepot ist vorgesehen, dass der Anteil des risikoreicheren Produkts vor Beginn der Auszahlungsphase schrittweise sinkt, sofern Sie nichts anderes festlegen.

Spielt es eine Rolle, ob ein ETF Erträge ausschüttet oder thesauriert?

In der Ansparphase spielt der Unterschied nur eine geringe Rolle. Auch bei einem ausschüttenden ETF wird die Ausschüttung nicht an Sie ausgezahlt: Das Gesetz schreibt vor, dass die Erträge wieder angelegt werden. Steuern fallen in dieser Phase nicht an. Erträge dürfen erst in der Auszahlungsphase gesondert ausgezahlt werden.

Kann ich meine ETFs im Altersvorsorgedepot später wechseln?

Das Gesetz regelt nicht, ob und wie oft Sie ETFs im Altersvorsorgedepot umschichten dürfen. Es gelten daher die Bedingungen Ihres Vertrags mit dem Anbieter. Eine Umschichtung in der Ansparphase hat keine steuerlichen Folgen, weil Gewinne im Altersvorsorgedepot erst bei der Auszahlung besteuert werden. In einem normalen Wertpapierdepot wäre ein Verkauf mit Gewinn dagegen steuerpflichtig.