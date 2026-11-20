Grundlagen des Investierens Die Grundlagen des Altersvorsorgedepots
Kurz zusammengefasst
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Ab dem 1. Januar 2027 können Sie mit einem Altersvorsorgedepot staatlich gefördert in ETFs investieren.
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Der Staat zahlt eine Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr sowie eine Kinderzulage von bis zu 300 Euro pro Kind. Die volle Grundzulage erhalten Sie, wenn Sie jeden Monat 150 Euro einzahlen.1
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Das Geld ist für den Ruhestand gedacht. In der Regel beginnen die Auszahlungen frühestens mit 65 Jahren. Zu Beginn der Auszahlungsphase können Sie sich aber einmalig bis zu 30 % des dann vorhandenen Kapitals auszahlen lassen.1
Ein Altersvorsorgedepot kann dabei helfen, eine mögliche Rentenlücke zu schließen: Es ergänzt die gesetzliche Rente um die Renditechancen von ETF-Anlagen. Zu den wichtigsten Aspekten gehören Förderung, Kosten und die Regeln für die spätere Auszahlung. All dies kann dazu beitragen, den gewohnten Lebensstandard im Ruhestand leichter zu halten.
Auf dieser Seite erfahren Sie:
- Was ist das Altersvorsorgedepot?
- Worin kann ich mit dem Altersvorsorgedepot investieren?
- Wie unterscheidet sich das Altersvorsorgedepot von der Riester-Rente und von einem normalen Wertpapierdepot?
- Wie lassen sich Altersvorsorgedepot und Wertpapierdepot kombinieren?
Was ist das Altersvorsorgedepot?
Das Altersvorsorgedepot ist ein staatlich zertifizierter, privater Vorsorgevertrag. Ab dem 1. Januar 2027 können Sie es bei einem Anbieter wie einer Bank oder einem Broker abschließen, und es wird vom Staat gefördert. Ihre Einzahlungen und die staatlichen Zulagen werden in ETFs, Fonds oder bestimmte Anleihen investiert. Solange Sie sparen, werden die Erträge im Altersvorsorgedepot nicht besteuert. Im Ruhestand wird Ihnen das angesparte Kapital ausgezahlt.
Es gibt zwar Varianten des Altersvorsorgedepots mit einer Kapitalgarantie von 100 % oder 80 %. Die größte Aufmerksamkeit erhält jedoch das neuartige Altersvorsorgedepot ganz ohne Garantie, bei dem Sie Ihr gesamtes Guthaben frei anlegen können. Auf diese Variante konzentriert sich dieser Artikel.
Zwei Möglichkeiten: Das Standarddepot nutzen oder Anlagen selbst auswählen
Wenn Sie sich für ein Altersvorsorgedepot entscheiden, haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Fonds auszuwählen.
Standarddepot: Jeder Anbieter muss ein Standarddepot anbieten und dafür zwei Fonds oder ETFs auswählen: einen mit geringerem Risiko und einen mit höheren Renditechancen, aber auch höherem Risiko. Sie entscheiden, wie Sie Ihr Geld auf diese beiden Produkte aufteilen. Je näher die Auszahlungsphase rückt, desto mehr Kapital schichtet der Anbieter schrittweise in das risikoärmere Produkt um – es sei denn, Sie legen eine andere Aufteilung fest.
Anlagen selbst auswählen: Sie bestimmen, in welche ETFs Ihr Geld fließt und wie es aufgeteilt wird. Dabei ist Ihre Auswahl auf das Angebot Ihres Anbieters für das Altersvorsorgedepot und auf das gesetzlich Erlaubte beschränkt. Möchten Sie vor dem Ruhestand in risikoärmere Anlagen umschichten, liegt auch diese Entscheidung bei Ihnen.
Die Kosten: Die Kosten des Standarddepots sind gesetzlich auf 1,0 % pro Jahr begrenzt. Darin sind alle Kosten des Anbieters und der Produkte enthalten. Wenn Sie Ihre Anlagen hingegen selbst auswählen, gibt es keine gesetzliche Obergrenze. Je nach Anbieter und gewählten Produkten können Ihre Gesamtkosten aber auch unter dem Höchstwert des Standarddepots liegen.
Welche Zulagen und Steuervorteile erhalte ich mit dem Altersvorsorgedepot?
Der Staat fördert Ihre Einzahlungen auf zwei Wegen: durch Zulagen, die Ihrem Altersvorsorgedepot gutgeschrieben werden, und durch Steuervorteile.
Zulagen
- Um Zulagen zu erhalten, müssen Sie mindestens 120 Euro pro Jahr einzahlen, also 10 Euro pro Monat.
- Je mehr Sie einzahlen, desto höher fällt die Zulage aus. Maximal sind es 540 Euro pro Jahr.
- Die Höchstzulage erhalten Sie, wenn Sie selbst 1.800 Euro pro Jahr einzahlen, also 150 Euro im Monat.
- Insgesamt dürfen Sie bis zu 6.840 Euro pro Jahr einzahlen, das sind 570 Euro im Monat. Darauf erhalten Sie jedoch keine weiteren Zulagen.
Ihre Einzahlung
Zulage vom Staat pro Jahr
|120 bis 360 Euro pro Jahr (10 bis 30 Euro im Monat) – ab 120 Euro gibt es Zulagen
60 bis 180 Euro (50 Cent je eingezahltem Euro)
1.800 Euro pro Jahr (150 Euro im Monat)
540 Euro – die Höchstzulage (50 Cent je Euro auf die ersten 360 Euro, 25 Cent je Euro auf die weiteren 1.440 Euro)
6.840 Euro pro Jahr (570 Euro im Monat) – der höchstmögliche Betrag
Weiterhin 540 Euro – auf Einzahlungen über 1.800 Euro gibt es keine weitere Zulage
- Hinzu kommt die Kinderzulage: Der Staat legt zu Ihrer Einzahlung denselben Betrag obendrauf, bis zu 300 Euro pro Kind und Jahr.
- Berufseinsteiger erhalten außerdem einen einmaligen Bonus in Höhe von 200 Euro, sofern Sie zu Beginn des Beitragsjahres jünger als 25 Jahre sind.
Die Grafik zeigt, wie sich das Kapital nach 30 Jahren zusammensetzt, wenn Sie monatlich 150 Euro bzw. 500 Euro sparen: aus Ihren Einzahlungen, den Zulagen und den Erträgen.
Sparraten und hypothetische Entwicklungen im Altersvorsorgedept
Nach 30 Jahren, bei angenommenen 6 Prozent Wertentwicklung pro Jahr
Steuervorteile
Ihre Einzahlungen von bis zu 1.800 Euro pro Jahr können Sie zusammen mit den Zulagen in der Steuererklärung als Sonderausgaben angeben und so Steuern sparen. Ist die Steuerersparnis größer als die Zulagen, bekommen Sie den Unterschied vom Finanzamt zurück. Dafür zahlen Sie im Ruhestand Steuern auf Ihre Auszahlungen, und zwar mit Ihrem dann geltenden persönlichen Steuersatz. Der geförderte Teil wird dabei komplett versteuert, auch Ihre eigenen Einzahlungen.
Zahlen Sie mehr als 1.800 Euro pro Jahr ein, wird in der Regel nur der Gewinn aus der Geldanlage versteuert.1
Wie funktionieren die Anspar- und die Auszahlungsphase?
In der Ansparphase entscheiden Sie selbst, wie viel Sie einzahlen – bis zu 6.840 Euro pro Jahr. Sie können Ihre Einzahlungen erhöhen, verringern oder pausieren. Staatliche Zulagen gibt es allerdings nur für Jahre, in denen Sie den jährlichen Mindestbeitrag von 120 Euro erreichen.
Den Beginn der Auszahlungsphase bestimmen Sie ebenfalls selbst: frühestens an Ihrem 65. Geburtstag und spätestens an Ihrem 70. Geburtstag. Wer schon vor dem 65. Lebensjahr eine gesetzliche Altersrente oder eine Beamtenpension bezieht, kann die Auszahlungsphase früher beginnen.
Zu Beginn der Auszahlungsphase können Sie sich einmalig bis zu 30 % des vorhandenen Kapitals auszahlen lassen. Das restliche Kapital erhalten Sie in monatlichen Raten. Dafür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Wahl:
1. Lebenslange Rente: Das Kapital wird vollständig in eine Rente umgewandelt, deren Höhe der Anbieter berechnet und die Ihnen ein Leben lang gezahlt wird. Die genaue Höhe teilt Ihnen der Anbieter vor Beginn der Auszahlungsphase mit. Die Rente darf gesetzlich nicht sinken, kann aber steigen, wenn der Vertrag dies vorsieht. Mit Ihrem Tod enden die Zahlungen; in der Regel kann die Rente nicht vererbt werden.
2. Auszahlungsplan: Das Kapital bleibt im Altersvorsorgedepot angelegt und wird über eine vereinbarte Laufzeit in monatlichen Raten ausgezahlt. Die Laufzeit muss mindestens bis zu Ihrem 85. Geburtstag reichen – wer beispielsweise mit 65 Jahren beginnt, erhält also mindestens 20 Jahre lang Zahlungen. Mit dem Anbieter können Sie auch eine längere Laufzeit vereinbaren. Da das Kapital angelegt bleibt, schwankt sein Wert mit den Marktpreisen. Deshalb setzt der Anbieter die monatliche Rate mindestens alle drei Jahre neu fest, und zwar auf Grundlage des dann vorhandenen Kapitals und der verbleibenden Monate. Je nach Wertentwicklung kann die Rate danach höher oder niedriger ausfallen. Ein eventuell verbleibendes Restkapital wird mit der letzten Rate am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Damit ist das Kapital aufgebraucht, und die Auszahlungsphase endet.
1Bitte beachten Sie, dass Invesco keine Steuerberatung anbietet. Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren persönlichen Steuerberater zu wenden.
Wer hat Anspruch auf eine Förderung im Altersvorsorgedepot?
Zulagen und Steuervorteile im Altersvorsorgedepot erhalten unter anderem:
- Arbeitnehmer und Auszubildende, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.
- Beamte, Richter und Soldaten.
- Selbstständige unter 67 Jahren, sofern sie für das jeweilige Jahr eine Steuererklärung abgeben.
- Arbeitnehmer unter 67 Jahren, die Pflichtmitglied in einem berufsständischen Versorgungswerk sind.
Für Selbstständige und Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke ist dies eine Neuerung gegenüber der bisherigen Riester-Förderung: Dort waren sie nur förderberechtigt, wenn sie in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren.
Auch Menschen, die derzeit nicht erwerbstätig sind, können förderberechtigt sein, beispielsweise Eltern während der Kindererziehungszeit bis zum dritten Geburtstag des Kindes oder Bezieher von Arbeitslosengeld. Eine ausführliche Liste weiterer förderberechtigter Gruppen stellt das Bundesfinanzministerium bereit.
Ist von zwei Ehe- oder Lebenspartnern nur eine Person förderberechtigt, kann auch die andere Person eine Zulage erhalten – vorausgesetzt, sie schließt einen Vertrag auf ihren eigenen Namen ab. Auch hier gilt der jährliche Mindestbeitrag von 120 Euro als Voraussetzung für die staatlichen Zulagen. Die Höhe der Grundzulage richtet sich allerdings nach den Einzahlungen des förderberechtigten Partners bzw. der förderberechtigten Partnerin und ist auf 175 Euro pro Jahr begrenzt.
Nicht direkt förderberechtigt sind unter anderem Bezieher einer vollen Altersrente sowie Personen, die nur freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind.
Worin kann ich mit dem Altersvorsorgedepot investieren?
Der Gesetzgeber hat klare Regeln dafür festgelegt, wie Sie Ihr Geld im Altersvorsorgedepot anlegen dürfen.
- Zulässig sind ETFs und andere Fonds bis einschließlich Risikoklasse 5. Das bedeutet: ETFs, die verschiedene Anlageklassen und Regionen abdecken, können infrage kommen. Ausschlaggebend für das Risiko eines ETFs ist der Index, den er abbildet. Jede Fondsgesellschaft muss die Risikoklasse im Basisinformationsblatt des ETF angeben.
- Ebenfalls erlaubt sind auf Euro lautende Anleihen öffentlicher Emittenten, zum Beispiel deutsche Staatsanleihen oder Anleihen anderer Euro-Länder.
Nicht erlaubt sind dagegen Einzelaktien, Derivate und ETCs (Exchange Traded Commodities, also börsengehandelte Rohstoffprodukte).
Risikoklasse
Beispiele
Im Altersvorsorgedepot
2
Euro-Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit (1–3 Jahre)
Zulässig
3
Euro-Staatsanleihen
Zulässig
4
MSCI World, FTSE All-World, S&P 500, MSCI Emerging Markets, MDAX, breit gestreute Rohstoffindizes
Zulässig
5
Nasdaq-100, US-Technologiesektor, weitere Branchenindizes
Zulässig
6
Einzelne Themenindizes, z. B. Solarenergie oder Blockchain
Nicht zulässig
Einstufung gemäß den Basisinformationsblättern der Invesco ETFs auf die dargestellten Indizes, Stand Juni bis September 2026. Die Einstufungen gelten jeweils für den einzelnen ETF und können sich ändern.
Wie unterscheidet sich ein Altersvorsorgedepot von einer Riester-Rente bzw. von einem normalen Wertpapierdepot?
Bisher gab es staatliche Zulagen für die private Altersvorsorge über Riester-Verträge. Ab dem 1. Januar 2027 können solche Verträge jedoch nicht mehr neu abgeschlossen werden. Bestehende Verträge dürfen mit der bisherigen Förderung weiterlaufen, und wer möchte, kann in ein Altersvorsorgedepot wechseln.
Die beiden staatlich geförderten Möglichkeiten im Vergleich:
Altersvorsorgedepot
Bestehende Riester-Verträge
Welche Zulagen bekomme ich?
Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr, die mit Ihren Einzahlungen steigt. Kinderzulage von bis zu 300 Euro pro Kind.
Grundzulage von 175 Euro pro Jahr. Kinderzulage von 300 Euro pro Kind (185 Euro für Kinder, die vor 2008 geboren wurden).
Wie viel muss ich einzahlen?
Mindestens 120 Euro pro Jahr, um die Mindest-Grundzulage zu erhalten. Die volle Grundzulage gibt es ab 1.800 Euro pro Jahr.
Für die volle Zulage: 4 % des sozialversicherungspflichtigen Einkommens, höchstens 2.100 Euro abzüglich der Zulagen; mindestens 60 Euro pro Jahr.
Welche Steuervorteile gibt es?
Einzahlungen von bis zu 1.800 Euro pro Jahr zuzüglich der Zulagen sind als Sonderausgaben absetzbar.
Bis zu 2.100 Euro pro Jahr einschließlich der Zulagen sind als Sonderausgaben absetzbar.
Worin wird mein Geld angelegt?
In ETFs und Fonds bis Risikoklasse 5 sowie in bestimmte Euro-Anleihen.
Je nach Vertrag: vor allem Rentenversicherungen, Banksparpläne und Fondssparpläne.
Sind meine Einzahlungen garantiert?
Nein. Verluste sind möglich.
Ja. Zu Beginn der Auszahlungsphase steht mindestens die Summe aus den eingezahlten Beiträgen und den Zulagen zur Verfügung.
Welche Auszahlungen kann ich erhalten?
Bis zu 30 % als Einmalzahlung. Für den Rest: eine lebenslange Rente oder ein Auszahlungsplan, der mindestens bis zum Alter von 85 Jahren läuft.
Bis zu 30 % als Einmalzahlung. Für den Rest: eine lebenslange Rente; bei Auszahlungsplänen beginnt die Rente spätestens mit 85 Jahren.
Angaben zum Altersvorsorgedepot: Bundesgesetzblatt, 2026, Altersvorsorgereformgesetz vom 26. Mai 2026, BGBl. 2026 I Nr. 156, abgerufen am 1. Oktober 2026. Angaben zur Riester-Rente: Bundesministerium der Finanzen, 2026, Fragen und Antworten zur Reform der geförderten privaten Altersvorsorge, abgerufen am 1. Oktober 2026; BaFin, o. J., Riester-Rente, abgerufen am 6. Oktober 2026.
Altersvorsorgedepot oder normales Wertpapierdepot: Was sind die Vor- und Nachteile?
Bei einem normalen Wertpapierdepot investieren Sie ohne staatliche Förderung. Erträge und Kursgewinne beim Verkauf unterliegen der Abgeltungsteuer von 25 %. Dafür können Sie Ihre Anlagen frei wählen und jederzeit verkaufen.
Ein Altersvorsorgedepot bietet dagegen Vorteile bei Förderung und Besteuerung, bringt aber auch einige Einschränkungen mit sich:
Vorteil
Was das für Sie bedeutet
Staatliche Zulagen
Eine Grundzulage von bis zu 540 Euro pro Jahr, dazu bis zu 300 Euro pro Kind.
Steuerlicher Abzug
Einzahlungen von bis zu 1.800 Euro pro Jahr zuzüglich der Zulagen können Sie als Sonderausgaben absetzen.
Keine Besteuerung in der Ansparphase
Erträge bleiben während der Ansparphase steuerfrei – auch wenn Sie zwischen ETFs wechseln.
Das sollten Sie beim Altersvorsorgedepot beachten:
|Das sollten Sie beachten
Was das für Sie bedeutet
Weniger Flexibilität
Das Geld ist für den Ruhestand gedacht. Wer früher darauf zugreift, muss die staatliche Förderung in der Regel zurückzahlen.
Nicht alle Finanzprodukte sind zulässig
Erlaubt sind ETFs und Fonds bis Risikoklasse 5 sowie bestimmte Euro-Anleihen. Einzelaktien und ETCs sind nicht zulässig.
Auszahlungen sind steuerpflichtig
Beträge, die aus geförderten Einzahlungen stammen, werden voll versteuert – einschließlich der Einzahlungen selbst.
Es geht also nicht um ein Entweder-oder. Ein Altersvorsorgedepot kann zusätzlich zu einem bestehenden Wertpapierdepot geführt werden. Welche Aufteilung für Sie die richtige ist, hängt von Ihren Zielen und Ihrer persönlichen Situation ab. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie sich beide Depots ergänzen können.
Wie lassen sich Altersvorsorgedepot und Wertpapierdepot kombinieren?
Wenn Sie bereits über ein Wertpapierdepot in ETFs investieren, können Sie diese Strategie mit einem Altersvorsorgedepot kombinieren. Bedenken Sie dabei: Aus einer jährlichen Einzahlung von 1.800 Euro werden mit der Grundzulage 2.340 Euro – es wird also 30 % mehr Kapital investiert.
Hier einige Ideen, wie Sie beide Strategien miteinander verbinden können:
Einen Teil Ihrer Sparrate umleiten und die Grundzulage sichern. Wenn Sie aktuell zum Beispiel 300 Euro im Monat sparen und davon 150 Euro in das Altersvorsorgedepot umleiten, bleibt Ihre monatliche Gesamtsparrate gleich. Zusätzlich erhalten Sie aber die staatliche Grundzulage von 540 Euro pro Jahr. Anlagen, die Sie bereits in Ihrem Wertpapierdepot halten, können dort bleiben.
Flexibilität und Steuerstundung müssen Sie abwägen. Bei einer Einzahlung von 150 Euro pro Monat ist die staatliche Grundzulage voll ausgeschöpft. Für alles, was Sie darüber hinaus einzahlen, tauschen Sie im Grunde Flexibilität gegen Steuerstundung. Mit einem Wertpapierdepot können Sie schon vor dem Ruhestand auf Ihr Geld zugreifen. Wenn Sie in einem Altersvorsorgedepot sparen, werden Kursgewinne erst bei der Auszahlung versteuert. Ob sich das für Sie lohnt, hängt davon ab, wie wichtig Ihnen der uneingeschränkte Zugriff auf Ihre Ersparnisse in einem herkömmlichen Depot ist.
Starten Sie einen eigenen Plan für die Altersvorsorge. Wenn Sie in Ihrem Wertpapierdepot bereits für kurzfristigere Ziele anlegen, können Sie Ihre langfristige Altersvorsorge mit einem Altersvorsorgedepot davon trennen. So lässt sich leichter erkennen, ob Sie Ihre Ziele für den Ruhestand erreichen, und Sie können Ihre Sparrate bei Bedarf anpassen.
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