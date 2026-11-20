Steuervorteile

Ihre Einzahlungen von bis zu 1.800 Euro pro Jahr können Sie zusammen mit den Zulagen in der Steuererklärung als Sonderausgaben angeben und so Steuern sparen. Ist die Steuerersparnis größer als die Zulagen, bekommen Sie den Unterschied vom Finanzamt zurück. Dafür zahlen Sie im Ruhestand Steuern auf Ihre Auszahlungen, und zwar mit Ihrem dann geltenden persönlichen Steuersatz. Der geförderte Teil wird dabei komplett versteuert, auch Ihre eigenen Einzahlungen.

Zahlen Sie mehr als 1.800 Euro pro Jahr ein, wird in der Regel nur der Gewinn aus der Geldanlage versteuert.1

Wie funktionieren die Anspar- und die Auszahlungsphase?

In der Ansparphase entscheiden Sie selbst, wie viel Sie einzahlen – bis zu 6.840 Euro pro Jahr. Sie können Ihre Einzahlungen erhöhen, verringern oder pausieren. Staatliche Zulagen gibt es allerdings nur für Jahre, in denen Sie den jährlichen Mindestbeitrag von 120 Euro erreichen.

Den Beginn der Auszahlungsphase bestimmen Sie ebenfalls selbst: frühestens an Ihrem 65. Geburtstag und spätestens an Ihrem 70. Geburtstag. Wer schon vor dem 65. Lebensjahr eine gesetzliche Altersrente oder eine Beamtenpension bezieht, kann die Auszahlungsphase früher beginnen.

Zu Beginn der Auszahlungsphase können Sie sich einmalig bis zu 30 % des vorhandenen Kapitals auszahlen lassen. Das restliche Kapital erhalten Sie in monatlichen Raten. Dafür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Wahl:

1. Lebenslange Rente: Das Kapital wird vollständig in eine Rente umgewandelt, deren Höhe der Anbieter berechnet und die Ihnen ein Leben lang gezahlt wird. Die genaue Höhe teilt Ihnen der Anbieter vor Beginn der Auszahlungsphase mit. Die Rente darf gesetzlich nicht sinken, kann aber steigen, wenn der Vertrag dies vorsieht. Mit Ihrem Tod enden die Zahlungen; in der Regel kann die Rente nicht vererbt werden.

2. Auszahlungsplan: Das Kapital bleibt im Altersvorsorgedepot angelegt und wird über eine vereinbarte Laufzeit in monatlichen Raten ausgezahlt. Die Laufzeit muss mindestens bis zu Ihrem 85. Geburtstag reichen – wer beispielsweise mit 65 Jahren beginnt, erhält also mindestens 20 Jahre lang Zahlungen. Mit dem Anbieter können Sie auch eine längere Laufzeit vereinbaren. Da das Kapital angelegt bleibt, schwankt sein Wert mit den Marktpreisen. Deshalb setzt der Anbieter die monatliche Rate mindestens alle drei Jahre neu fest, und zwar auf Grundlage des dann vorhandenen Kapitals und der verbleibenden Monate. Je nach Wertentwicklung kann die Rate danach höher oder niedriger ausfallen. Ein eventuell verbleibendes Restkapital wird mit der letzten Rate am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Damit ist das Kapital aufgebraucht, und die Auszahlungsphase endet.

1Bitte beachten Sie, dass Invesco keine Steuerberatung anbietet. Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren persönlichen Steuerberater zu wenden.

Wer hat Anspruch auf eine Förderung im Altersvorsorgedepot?

Zulagen und Steuervorteile im Altersvorsorgedepot erhalten unter anderem:

Arbeitnehmer und Auszubildende, die in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.

Beamte, Richter und Soldaten.

Selbstständige unter 67 Jahren, sofern sie für das jeweilige Jahr eine Steuererklärung abgeben.

Arbeitnehmer unter 67 Jahren, die Pflichtmitglied in einem berufsständischen Versorgungswerk sind.

Für Selbstständige und Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke ist dies eine Neuerung gegenüber der bisherigen Riester-Förderung: Dort waren sie nur förderberechtigt, wenn sie in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren.

Auch Menschen, die derzeit nicht erwerbstätig sind, können förderberechtigt sein, beispielsweise Eltern während der Kindererziehungszeit bis zum dritten Geburtstag des Kindes oder Bezieher von Arbeitslosengeld. Eine ausführliche Liste weiterer förderberechtigter Gruppen stellt das Bundesfinanzministerium bereit.

Ist von zwei Ehe- oder Lebenspartnern nur eine Person förderberechtigt, kann auch die andere Person eine Zulage erhalten – vorausgesetzt, sie schließt einen Vertrag auf ihren eigenen Namen ab. Auch hier gilt der jährliche Mindestbeitrag von 120 Euro als Voraussetzung für die staatlichen Zulagen. Die Höhe der Grundzulage richtet sich allerdings nach den Einzahlungen des förderberechtigten Partners bzw. der förderberechtigten Partnerin und ist auf 175 Euro pro Jahr begrenzt.

Nicht direkt förderberechtigt sind unter anderem Bezieher einer vollen Altersrente sowie Personen, die nur freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind.

Worin kann ich mit dem Altersvorsorgedepot investieren?

Der Gesetzgeber hat klare Regeln dafür festgelegt, wie Sie Ihr Geld im Altersvorsorgedepot anlegen dürfen.

Zulässig sind ETFs und andere Fonds bis einschließlich Risikoklasse 5. Das bedeutet: ETFs, die verschiedene Anlageklassen und Regionen abdecken, können infrage kommen. Ausschlaggebend für das Risiko eines ETFs ist der Index, den er abbildet. Jede Fondsgesellschaft muss die Risikoklasse im Basisinformationsblatt des ETF angeben.

Ebenfalls erlaubt sind auf Euro lautende Anleihen öffentlicher Emittenten, zum Beispiel deutsche Staatsanleihen oder Anleihen anderer Euro-Länder.

Nicht erlaubt sind dagegen Einzelaktien, Derivate und ETCs (Exchange Traded Commodities, also börsengehandelte Rohstoffprodukte).