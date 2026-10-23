Insight Risiken reduzieren, Diversifikation stärken: Immobilien in deutschen Pensionsportfolios
Kurz zusammengefasst
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Hohe Deckungsgrade haben ein Zeitfenster für die Risikoreduzierung eröffnet. Eine stärkere Diversifikation in Private Markets ist dabei eine Möglichkeit, Risiken zu reduzieren – und keine Alternative dazu.
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Immobilien tragen vor allem durch laufende Erträge zu einem Pensionsportfolio bei. Das macht sie für leistungsorientierte Strukturen und Versorgungsmodelle mit Garantiezusagen relevant.
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Die Einordnung von Immobilien in die strategische Asset-Allokation entscheidet darüber, ob sie überhaupt in Betracht kommen. Zunächst zählt die Klassifizierung, nicht die Anlagequalität.
Risikoreduzierung mit mehr als einem Lösungsweg
Das höhere Zinsniveau hat bei vielen betrieblichen Altersversorgungseinrichtungen zum besten Finanzierungsstatus seit Jahren geführt. Dadurch hat sich ein Zeitfenster für De-Risking eröffnet, in dem sich die meisten Einrichtungen derzeit befinden.
Risikoreduzierung wird häufig als ein einziger Schritt verstanden: raus aus Aktien, rein in Anleihen. In der Praxis stehen deutschen Pensionseinrichtungen drei Wege offen: 1) Kapitalmarktrisiken direkt reduzieren, 2) Breiter diversifizieren, auch stärker in Private Markets, oder 3) die Verpflichtungen vollständig übertragen, etwa durch ein Buy-out oder ein umfassenderes Outsourcing des Mandats. Auch der zweite Weg dient der Risikoreduzierung - Diversifikation und De-Risking sind keine Gegensätze. Sie als solche zu betrachten, schränkt die Handlungsmöglichkeiten gut finanzierter Versorgungseinrichtungen unnötig ein.
Immobilien gehören in diese zweite Diskussion: nicht als Anlageklasse, die pauschal allokiert werden sollte, sondern als Vermögenswert mit einem konkreten, klar definierten Beitrag zu einem neu ausgerichteten Portfolio.
Drei Wege zur Risikoreduzierung
Weg
Was wird reduziert?
Mit welchen Einschränkungen?
Kapitalmarktrisiken reduzieren
Renditeschwankungen und Verlustrisiken im Wachstumsportfolio
Geringere erwartete Rendite und Konzentration auf eine kleinere Zahl von Renditetreibern
Breiter diversifizieren, auch durch Private Markets-Anlagen
Abhängigkeit von einzelnen Renditetreibern; Sensitivität gegenüber den Marktzyklen börsennotierter Anlagen
Geringere Liquidität und zusätzlicher Aufwand für Governance und Umsetzung
Verpflichtungen übertragen
Die Verpflichtungen selbst und die damit verbundenen Governance-Aufgaben
Verlust an Kontrolle sowie Kosten der Übertragung
Nur zur Illustration.
Welchen Beitrag Immobilien leisten
Immobilien vereinen drei Eigenschaften, die sich in dieser Kombination nur schwer finden lassen: vertraglich gesicherte laufende Erträge, über lange Haltedauern realisierbares Wachstumspotenzial und ein Renditemuster, das nur schwach mit dem von Aktien und Anleihen korreliert. Mit einem geschätzten Volumen von rund 38,5 Billionen US-Dollar sind Immobilien zudem die größte Anlageklasse der Private Markets und übertreffen Private Equity und Private Credit zusammen.1
Laufende Erträge machen den größeren Teil der Immobilienrendite aus. Seit 2001 entfielen rund 78 % der Rendite europäischer Immobilien auf laufende Erträge und nicht auf Wertsteigerungen.2 Für ein Portfolio, das über Jahrzehnte hinweg Verpflichtungen erfüllen soll, ist dies die wichtigste Eigenschaft. In einer von Bewertungsschwankungen dominierten Diskussion tritt sie jedoch besonders häufig in den Hintergrund.
Immobilienerträge sind nicht alle gleich. Beim Aufbau einer Allokation ist dieser Unterschied entscheidend. Konjunkturunabhängige Erträge entstehen bei Immobilien, deren Nutzung vergleichsweise wenig auf Preisänderungen und konjunkturelle Schwankungen reagieren. Sie bieten planbare Cashflows, die durch Renditen oberhalb der Finanzierungskosten und indexierte Mieten während der Haltedauer gestützt werden. Robuste Erträge entstehen bei Immobilien mit einer breit gestreuten Mieterbasis, in der kein einzelner Mieter dominiert. Mietwachstum wird durch Vermietungsaktivitäten, Mieterwechsel und aktives Portfoliomanagement erzielt. Die erste Ertragsart verleiht einem Portfolio Stabilität. Die zweite sorgt neben laufenden Erträgen auch für Wachstum.
Was sich durch die Korrektur verändert hat
Jedes fundierte Gespräch mit einem deutschen institutionellen Anleger über Immobilien beginnt heute mit der jüngsten Marktkorrektur – und das zu Recht. Die Preiskorrektur war erheblich – nach manchen Einschätzungen die dritte große Korrektur dieser Anlageklasse seit dem Zweiten Weltkrieg – und wurde öffentlich wahrgenommen. Immobilienanleger mussten in dieser Phase ihren Vorständen und Gremien die Entwicklung erläutern.
Entscheidend ist nicht, ob sich die Anlageklasse erholt hat, sondern vielmehr, was sich durch diese Erfahrung verändert hat: wie Portfolios aufgebaut werden, wie Fremdkapital eingesetzt wird, wie und in welchem Tempo Bewertungen ermittelt werden und welche Schlüsse ein Manager aus den eigenen Ergebnissen gezogen hat. Ein Anlageausschuss muss diese Erklärung gegenüber den übergeordneten Entscheidungsträgern vermitteln können. Daher sollte die Antwort einen nachvollziehbaren Prozess beschreiben, statt lediglich zu beruhigen. Ein Manager, der darlegen kann, was er gelernt hat und was er deshalb anders macht, lässt sich intern leichter vertreten als einer, der nur auf bessere Marktbedingungen verweist.
Warum der Einstiegszeitpunkt wichtig ist
Immobilien sollten über mehrjährige Haltedauern beurteilt werden. Der Einstiegspreis wirkt sich jedoch nachhaltig auf die realisierten Renditen aus. Die Bewertungen haben sich über Regionen hinweg auf ein neues Niveau angepasst, die Transaktionsvolumina erholen sich und die Immobilienrenditen liegen in vielen europäischen Märkten inzwischen über den Finanzierungskosten. Dadurch steigert der Einsatz von Fremdkapital die Rendite, statt sie zu schmälern.
Für eine Pensionseinrichtung mit jahrzehntelangen Verpflichtungen ist nicht entscheidend, ob der Markt seinen Tiefpunkt erreicht hat. Entscheidend ist, dass sich die heutigen Anfangsrenditen deutlich von denjenigen im Jahrzehnt nach der Finanzkrise unterscheiden. Damals wurden Immobilien vielfach als Ersatz für Anleihen betrachtet – zu Preisen, die nach der Normalisierung der Zinsen kaum noch angemessen waren.
Anfangsrenditen so hoch wie seit über zehn Jahren nicht mehr und wieder über den Finanzierungskosten
Was die Renditen künftig antreiben könnte
Drei strukturelle Faktoren stützen die Anlageklasse über die für deutsche Pensionseinrichtungen relevanten Anlagehorizonte hinweg. Bei keinem kommt es darauf an, den richtigen Zeitpunkt im Marktzyklus abzupassen.
- Demographie. Alternde Bevölkerungen erhöhen die Nachfrage nach seniorengerechtem Wohnen. Gleichzeitig veranlasst der Mangel an bezahlbarem Wohnraum Haushalte aller Altersgruppen dazu, verstärkt zu mieten. Schätzungen zufolge fehlen in Europa fast 10 Millionen Wohnungen.3
- Urbanisierung bei begrenztem Angebot. Deutsche und andere europäische Städte wachsen weiter. In den meisten europäischen Märkten besteht seit Langem ein Mangel sowohl an Wohnraum als auch an innerstädtischen Industrieflächen. Das begünstigt Strategien, die auf die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden Wohnungsbestands statt auf Neubauten setzen. Gleiches gilt für den Ausbau urbaner Logistikkapazitäten dort, wo nutzbare Industrieflächen verloren gegangen sind.
- Technologie und Gesundheitswesen. Cloud Computing und künstliche Intelligenz erhöhen den Bedarf an Rechenzentren. Zugleich treibt die Gesundheitsversorgung die Nachfrage nach Praxis- und Forschungsflächen.
Equity und Debt: ein Instrumentarium, keine getrennten Entscheidungen
Immobilienkredite haben sich zu einem eigenständigen Segment der Anlageklasse entwickelt und erweitern damit die Einsatzmöglichkeiten von Immobilienanlagen. Ein durch ein Gebäude besicherter Kredit generiert vertraglich vereinbarte laufende Erträge. Sein Risikoprofil unterscheidet sich von dem einer direkten Investition in das Gebäude. So lässt sich eine Allokation stärker auf laufende Erträge oder auf Wachstum ausrichten. Für eine Pensionseinrichtung, die vom angestrebten Anlageergebnis statt von Anlagekategorien ausgeht, eröffnen Immobilien-Equity- und Debt zwei Zugangswege zu denselben zugrunde liegenden Cashflows – an unterschiedlichen Stellen der Kapitalstruktur.
Einordnung in der Asset-Allokation
Für Pensionseinrichtungen ist meist nicht die Qualität einer Anlage die erste Hürde, sondern ihre Klassifizierung. Lässt sich ein Exposure keiner bestehenden Kategorie der strategischen Asset-Allokation eindeutig zuordnen, fällt es trotz überzeugender Argumente häufig durchs Raster. Denn es gibt weder einen klaren Platz dafür im Portfolio noch eine etablierte Grundlage für ihre Überprüfung.
Immobilienkredite sind das deutlichste Beispiel dafür. Ob sie den Kategorien „Immobilien“, „Private Credit“ oder „Anleihen“ zugeordnet werden, bestimmt, welche Anlagegrenzen gelten, wie die Berichterstattung aussieht und wer sie prüft. Diese Frage sollte geklärt werden, bevor der Investment Case dargelegt wird, nicht erst währenddessen. Denn von der Antwort hängt ab, wie sich die Investition überhaupt begründen lässt.
Bei der Umsetzung stellen sich weitere Fragen, die in Deutschland stärker ins Gewicht fallen als in anderen Märkten. Der Großteil des deutschen Pensionsvermögens liegt bei Einrichtungen, die national bedeutend, nach globalen Maßstäben jedoch eher klein sind. Für sie stellt sich weniger die Frage, ob sie in Immobilien investieren sollten, sondern wer dies für sie umsetzt und wie sich die Zahl der benötigten Partner möglichst gering halten lässt. Die Struktur des Anlagevehikels, adäquates Reporting sowie Investment- und Betreuungsteams vor Ort sind eigenständige Auswahlkriterien, keine administrativen Details, die sich nachträglich klären lassen.
Der erste Schritt
Für die meisten Pensionseinrichtungen steht am Anfang eine Analyse, noch bevor sie über eine Allokation entscheiden: Wie würde sich diese auf das Risiko-, Rendite- und Liquiditätsprofil des Portfolios auswirken? Wo ist sie innerhalb der strategischen Asset-Allokation einzuordnen und welche bestehende Anlage würde sie ersetzen? Besonders nützlich ist diese Analyse, wenn sie auf den eigenen Annahmen der Pensionseinrichtung statt auf denen eines Managers beruht und dem Anlageausschuss eine eigene Argumentationsgrundlage für den Vorstand liefert.
Invesco Real Estate investiert im gesamten Risiko-Rendite-Spektrum: von Core- und Core-Plus-Immobilien Equity über renditestärkere Strategien bis hin zu Immobilienkrediten. Die Investment-, Research- und Kundenbetreuungsteams sind in Deutschland ansässig. Unser deutsches Vertriebsteam für institutionelle Kunden arbeitet mit betrieblichen und öffentlichen Versorgungseinrichtungen und Consultants zusammen, um einzuschätzen, wie Immobilienanlagen zum Erreichen der Portfolioziele beitragen können.
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