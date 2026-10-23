Welchen Beitrag Immobilien leisten

Immobilien vereinen drei Eigenschaften, die sich in dieser Kombination nur schwer finden lassen: vertraglich gesicherte laufende Erträge, über lange Haltedauern realisierbares Wachstumspotenzial und ein Renditemuster, das nur schwach mit dem von Aktien und Anleihen korreliert. Mit einem geschätzten Volumen von rund 38,5 Billionen US-Dollar sind Immobilien zudem die größte Anlageklasse der Private Markets und übertreffen Private Equity und Private Credit zusammen.1

Laufende Erträge machen den größeren Teil der Immobilienrendite aus. Seit 2001 entfielen rund 78 % der Rendite europäischer Immobilien auf laufende Erträge und nicht auf Wertsteigerungen.2 Für ein Portfolio, das über Jahrzehnte hinweg Verpflichtungen erfüllen soll, ist dies die wichtigste Eigenschaft. In einer von Bewertungsschwankungen dominierten Diskussion tritt sie jedoch besonders häufig in den Hintergrund.

Immobilienerträge sind nicht alle gleich. Beim Aufbau einer Allokation ist dieser Unterschied entscheidend. Konjunkturunabhängige Erträge entstehen bei Immobilien, deren Nutzung vergleichsweise wenig auf Preisänderungen und konjunkturelle Schwankungen reagieren. Sie bieten planbare Cashflows, die durch Renditen oberhalb der Finanzierungskosten und indexierte Mieten während der Haltedauer gestützt werden. Robuste Erträge entstehen bei Immobilien mit einer breit gestreuten Mieterbasis, in der kein einzelner Mieter dominiert. Mietwachstum wird durch Vermietungsaktivitäten, Mieterwechsel und aktives Portfoliomanagement erzielt. Die erste Ertragsart verleiht einem Portfolio Stabilität. Die zweite sorgt neben laufenden Erträgen auch für Wachstum.

Was sich durch die Korrektur verändert hat

Jedes fundierte Gespräch mit einem deutschen institutionellen Anleger über Immobilien beginnt heute mit der jüngsten Marktkorrektur – und das zu Recht. Die Preiskorrektur war erheblich – nach manchen Einschätzungen die dritte große Korrektur dieser Anlageklasse seit dem Zweiten Weltkrieg – und wurde öffentlich wahrgenommen. Immobilienanleger mussten in dieser Phase ihren Vorständen und Gremien die Entwicklung erläutern.

Entscheidend ist nicht, ob sich die Anlageklasse erholt hat, sondern vielmehr, was sich durch diese Erfahrung verändert hat: wie Portfolios aufgebaut werden, wie Fremdkapital eingesetzt wird, wie und in welchem Tempo Bewertungen ermittelt werden und welche Schlüsse ein Manager aus den eigenen Ergebnissen gezogen hat. Ein Anlageausschuss muss diese Erklärung gegenüber den übergeordneten Entscheidungsträgern vermitteln können. Daher sollte die Antwort einen nachvollziehbaren Prozess beschreiben, statt lediglich zu beruhigen. Ein Manager, der darlegen kann, was er gelernt hat und was er deshalb anders macht, lässt sich intern leichter vertreten als einer, der nur auf bessere Marktbedingungen verweist.

Warum der Einstiegszeitpunkt wichtig ist

Immobilien sollten über mehrjährige Haltedauern beurteilt werden. Der Einstiegspreis wirkt sich jedoch nachhaltig auf die realisierten Renditen aus. Die Bewertungen haben sich über Regionen hinweg auf ein neues Niveau angepasst, die Transaktionsvolumina erholen sich und die Immobilienrenditen liegen in vielen europäischen Märkten inzwischen über den Finanzierungskosten. Dadurch steigert der Einsatz von Fremdkapital die Rendite, statt sie zu schmälern.

Für eine Pensionseinrichtung mit jahrzehntelangen Verpflichtungen ist nicht entscheidend, ob der Markt seinen Tiefpunkt erreicht hat. Entscheidend ist, dass sich die heutigen Anfangsrenditen deutlich von denjenigen im Jahrzehnt nach der Finanzkrise unterscheiden. Damals wurden Immobilien vielfach als Ersatz für Anleihen betrachtet – zu Preisen, die nach der Normalisierung der Zinsen kaum noch angemessen waren.