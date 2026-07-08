Der jährliche Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, stieg im Mai auf 4,1 % und erreichte damit den höchsten Stand seit April 2023. Haupttreiber waren die Energiepreise. Die Kern-PCE-Inflationsrate, die Nahrungsmittel und Energie ausschließt, stieg auf annualisierte 3,4 % und erreichte damit den höchsten Wert seit Oktober 2023. Das FOMC unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh warnte in den Protokollen nach der Sitzung im April, dass es für „Preisniveaustabilität sorgen“ werde, nachdem die Inflation fünf Jahre in Folge über dem Zielwert von 2 % gelegen hatte.

Die Goldpreiskorrektur, die im März begann, kann als normale Reaktion auf steigende Inflationserwartungen, die restriktivere Haltung der Fed zu den Zinsen und die jüngste Stärke des US-Dollars angesehen werden. Der US-Dollar gab zu Beginn des Quartals nach, gewann jedoch während des Großteils des Zeitraums gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern an Wert. Ein stärkerer US-Dollar verteuert Gold für internationale Anleger und Verbraucher außerhalb der USA, was die Nachfrage dieser wichtigen Marktsegmente tendenziell verringert.

Zinsen werden nun für 2026 höher prognostiziert

Zu Beginn dieses Jahres hatte der Terminmarkt noch Zinssenkungen der Fed für 2026 erwartet; die einzige Frage war, wie viele es geben würde. Das CME FedWatch Tool zeigte praktisch keine Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in diesem Jahr. Die oben genannten Inflationsrisiken veränderten jedoch die Markterwartungen. Unter dem neuen Vorsitzenden Warsh scheint die Fed entschlossener zu sein, die anhaltend über dem Ziel liegende Inflation zu bekämpfen, sodass Zinserhöhungen wieder klar auf der Agenda stehen.

Bis Ende Mai implizierte die Marktbewertung keine Chance mehr auf Zinssenkungen und begann stattdessen höhere Zinsen einzupreisen. Als das Quartal endete, sah der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 33,7 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte Ende Juli sowie mindestens eine Zinserhöhung (67 % Wahrscheinlichkeit) bis zum Abschluss der FOMC-Sitzung im September.

Das CME FedWatch Tool zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 83 %, dass die Zinsen zum Jahresende höher liegen werden als heute. Höhere Zinsen wirken sich negativ auf Gold aus, da sie die Opportunitätskosten für das Halten des nicht verzinslichen Vermögenswerts Gold erhöhen.