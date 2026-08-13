Disclaimer-Text auf dem Bildschirm:

Rechtliche Hinweise

Diese Marketinginformation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz.

Wesentliche Risiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Immobilien und Grundstücke können illiquide und schwer zu veräußern sein, sodass die Strategie solche Investitionen möglicherweise nicht zum gewünschten Zeitpunkt und zum beabsichtigten Preis verkaufen kann. Der Wert von Immobilien und Grundstücken obliegt grundsätzlich der Ansicht des Schätzers und wird möglicherweise nicht erreicht.

Was spricht für eine Anlage in europäische Immobilien?

Sprecher: Kevin Grundy, Managing Director Invesco Real Estate

Immobilien sind ein zentraler Pfeiler in einem gut strukturierten Multi-Asset-Portfolio.

Sie bieten eine wertvolle Kombination aus Ertragsstabilität und langfristigem Wachstumspotenzial.

Gleichzeitig weisen sie eine geringe Korrelation mit Aktien und Anleihen auf und tragen damit zu einer ausgewogeneren Risikostruktur des Gesamtportfolios bei.

Grafik auf dem Bildschirm bei 0:24:

Kreisdiagramm mit dem Titel „Multi-Asset-Portfolio“. Rund um den Kreis befinden sich die folgenden sechs Kategorien: Börsennotierte Anleihen, Barmittel, Immobilien, Private Credit, Private Equity und börsennotierte Aktien.

Text unterhalb der Grafik: (1) Invesco Real Estate auf Basis von Daten von MSCI, Stand 30. Juni 2025. (2) MSCI, Bloomberg und FTSE EPRA/NAREIT Index, Stand: 30. September 2025. Die Korrelationen wurden für den längsten verfügbaren gemeinsamen Zeitraum von Q1 2008 bis Q3 2025 berechnet.





Sprecher:

Seit 2001 stammten rund 78 % der Renditen aus Investitionen in europäische Immobilien aus laufenden Erträgen.

Visualisierung auf dem Bildschirm bei 0:52:

„Unelastisch“ erscheint links, „Resilient“ rechts; anschließend geht es in eine Visualisierung eines Flurs über.

Dann erscheint das Wort „resilient“, während Menschen durch ein Gebäude gehen.

Sprecher:

Im heutigen Marktumfeld konzentrieren wir uns auf Erträge und Ertragswachstum als Haupttreiber der Rendite.

Wir unterteilen diese Erträge in zwei Kategorien: das, was wir als „unelastische Erträge“ und „resiliente Erträge“ bezeichnen.

Unelastische Erträge stammen aus Immobiliennutzungen, die weniger empfindlich auf Preisänderungen und allgemeine Konjunkturzyklen reagieren.

Diese Vermögenswerte bieten einen stabilen Anker für das Portfolio und liefern prognostizierbare Cashflows.

Die Renditen profitieren hier von Zinsspannen gegenüber den Finanzierungskosten sowie von Mietindexierungen über die gesamte Haltedauer.

Resiliente Erträge hingegen stammen aus Objekten mit mehreren Mietern und einer diversifizierten Mieterstruktur.

Diese Diversifizierung verringert die Abhängigkeit von einzelnen Mietern.

Diese Immobilien erzielen Mietwachstum durch aktive Vermietung, Mieterwechsel und Portfoliooptimierung.

Die Renditen in dieser Kategorie werden durch selektive Ankäufe und aktives Asset Management getrieben.

Was sind die wesentlichen Treiber des europäischen Immobilientrends heute?

Wir konzentrieren uns auf Sektoren mit drei Haupteigenschaften: kontinuierliche Nachfrage, unterstützt durch strukturelle Treiber - begrenztes oder eingeschränktes Angebot - sowie das Potenzial für ein solides Mietwachstum.

Darüber hinaus können Märkte, in denen die Mieten bereits gestiegen sind, zusätzliches Aufwärtspotenzial bieten, da sich die darin angelegten Mietsteigerungen realisieren lassen.

Visualisierung auf dem Bildschirm:

Aufnahmen von Wohnungen, Industriehallen und urbanen Wohngebäuden.

Derzeit prägen zwei große Kräfte die Landschaft in Europa: Urbanisierung und Technologie.

Urbanisierung ist nicht nur ein Thema für Schwellenländer. Viele europäische Städte wachsen weiterhin stark.

Mit dem Zuzug von mehr Menschen in die Städte steigt die Nachfrage – nicht nur nach Wohnraum, sondern auch nach Industrie- und Logistikflächen für lokale Dienstleistungen und natürlich den Online-Handel.

Doch hier liegt die Herausforderung: Die meisten europäischen Märkte weisen ein historisches Unterangebot auf. Es gibt schlichtweg nicht genügend Wohnraum oder urbane Industrie- und Logistikflächen, um die derzeitige Nachfrage zu decken.

Wie reagieren wir also auf diese Trends? Lassen Sie mich einige unserer Strategien mit Ihnen teilen.

In ganz Europa gibt es ein geschätztes Defizit von fast 10 Millionen Wohnungen. Dieser Mangel ist in fast jedem Markt spürbar, in den wir investieren. Wir erkennen jedoch auch, dass die Bezahlbarkeit von Wohnraum in vielen Städten ein ernsthaftes Problem darstellt.

Unser Ziel ist es, Investitionen zu tätigen, die dieses Angebotsdefizit beheben – und zwar auf eine Weise, die Wohnraum bezahlbar hält.

In Deutschland modernisieren wir beispielsweise den bestehenden Wohnungsbestand. Das bedeutet, ältere Einheiten auf moderne Standards zu bringen und nach Möglichkeit neue Einheiten durch Aufstockungen oder Anbauten zu schaffen. Derzeit konzentrieren wir uns auf Berlin, prüfen aber aktiv die Ausweitung dieses Ansatzes auf andere Städte.

Der Londoner Markt sieht etwas anders aus. In letzter Zeit gab es einen Anstieg großer Wohnblöcke mit zahlreichen Zusatzangeboten, was oft die Kosten für die Mieter in die Höhe treibt. Unsere Strategie besteht hier darin, in kleinere, einfachere Wohnblöcke zu investieren, die direkt von Projektentwicklern erworben werden. Diese stellen auf dem lokalen Markt meist bezahlbarere Optionen dar.

Darüber hinaus arbeiten wir europaweit mit Partnern an der Entwicklung von Studentenwohnraum, um den Bedürfnissen der Studierenden von heute gerecht zu werden und gleichzeitig das dringend benötigte Wohnungsangebot in unterversorgten Gebieten zu erweitern.

Es geht jedoch nicht nur um Wohnraum.

Eine wachsende Stadtbevölkerung benötigt auch Flächen für Dienstleistungen, die das moderne Leben unterstützen.

Dennoch hat London seit dem Jahr 2000 ein Viertel seiner urbanen Industrie- und Gewerbeflächen verloren. Manchester und Birmingham haben jeweils rund ein Fünftel verloren.

Dies eröffnet Möglichkeiten, in die Modernisierung der verbleibenden urbanen Industrieobjekte zu investieren – die Qualität zu verbessern und Leerstände zu vermieten, um Mietwachstum zu erzielen.

Da diese Objekte sehr lokal und kleinteilig sind, arbeiten wir eng mit spezialisierten Betreibern zusammen, die in diesem Bereich über einen echten Wettbewerbsvorteil verfügen. Aktivitäten dieser Art verfolgen wir auch in Deutschland und Österreich, wo wir mit Experten zusammenarbeiten, die neue urbane Logistikimmobilien in Schlüsselstädten entwickeln.

Warum jetzt?

Wir glauben, dass jetzt ein interessanter Zeitpunkt für den Einstieg in den europäischen Markt ist.

Die Bewertungen haben sich neu eingependelt.

Die Immobilienrenditen liegen über den Finanzierungskosten.

Der Fremdkapitalhebel wirkt sich daher renditesteigernd aus.

Zusammen verleihen diese Faktoren sowohl den laufenden Erträgen als auch der Gesamtrendite für Anleger einen Schub.

Ein weiterer Grund, Investitionen in europäische Immobilien in Betracht zu ziehen, ist das Thema Nachhaltigkeit.

Wir beobachten eine Verschärfung der Regulierungen hinsichtlich Kohlenstoffemissionen und Energieeffizienz.

Dieser Wandel rückt die Sanierung bestehender Gebäude in den Fokus, um Objekte auf moderne Standards zu bringen.

Dies bedeutet auch, dass wir weniger auf Neubauten angewiesen sind, die eine größere Umweltbelastung mit sich bringen können.

Warum Invesco?

Unser europäisches Immobilienteam ist wirklich lokal verankert und deckt 14 Länder von acht Standorten aus ab.

5:16 Grafik auf dem Bildschirm: Eine Weltkarte hebt die Statistik hervor, dass wir in 14 europäischen Städten an 8 Bürostandorten in Europa tätig sind.

Sprecher:

Viele unserer Teammitglieder haben ihre gesamte berufliche Laufbahn in ihren jeweiligen Märkten gelebt und gearbeitet.

Dies gibt uns Echtzeit-Einblicke, ein tiefes Verständnis lokaler Gepflogenheiten und starke Beziehungen zu den wichtigsten Akteuren vor Ort.

Wir kombinieren diese lokale Expertise mit einem Top-down-Ansatz und wenden langfristige, trendbasierte Anlagethemen so an, dass sie eng auf die lokalen Marktbedingungen abgestimmt sind.

Jedes unserer lokalen Teams deckt das gesamte Risikospektrum ab und investiert sowohl in Eigen- als auch in Fremdkapital. Sie sind in unterschiedlichsten Marktsituationen aktiv und betrachten Chancen aus vielen verschiedenen Blickwinkeln.

Durch die Verknüpfung lokaler Marktkenntnisse mit unseren zentralen Einschätzungen zu langfristigen strukturellen Trends und Nachhaltigkeit sind wir in der Lage, attraktive Chancen auf lokaler Ebene zu identifizieren.

Diese integrieren wir anschließend, um die risikobereinigten Renditen in unseren Portfolios zu optimieren.

[ENDE DES MATERIALS]

Wichtige Informationen

Diese Marketinginformation dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein.

Dieses Material enthält lediglich allgemeine Informationen und berücksichtigt weder individuelle Ziele noch die steuerliche Situation oder finanzielle Bedürfnisse. Es stellt keine Empfehlung einer Anlagestrategie für einen bestimmten Anleger dar. Anleger sollten einen Finanzberater konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen, wenn sie sich nicht sicher sind, ob eine Anlage für sie geeignet ist. Wie bei allen Investitionen bestehen auch hier gewisse Risiken.

Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025, sofern nicht anders angegeben.

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Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. Herausgegeben in der Schweiz von Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurich, Switzerland.

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