Unsere Kunden Pensionseinrichtungen

Deutsche Pensionseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, bestehende Leistungszusagen zu steuern und Risiken zu reduzieren, während gleichzeitig beitragsorientierte Vorsorgemodelle an Bedeutung gewinnen. Mit lokalem Marktverständnis und globaler Expertise unterstützt Invesco Investoren dabei, die zunehmende Komplexität in fundierte Anlageentscheidungen zu übersetzen.
Ausgewählte Strategien
Drei Teilnehmer eines Meetings besprechen sich

Warum Invesco? Relevante Insights. Investmentlösungen, die überzeugen.

Erfolgreiche Zusammenarbeit beginnt mit dem Verständnis der individuellen Herausforderungen einer Pensionseinrichtung – nicht mit Produkten. Als strategischer Partner begleitet Invesco deutsche Pensionseinrichtungen und verbindet langjährige Erfahrung in diesem Segment mit regulatorischer Expertise, Anlagekompetenz und praxisnaher Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, um die bestmöglichen Ergebnisse für die Planmitglieder zu erzielen.

Partnerschaft statt Produktfokus

Jede Pensionseinrichtung ist anders. Deshalb schauen wir genau hin, um Struktur, Finanzierungs- und Governance- Anforderungen sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, bevor wir über konkrete Anlagelösungen sprechen. So können wir die Unterstützung bieten, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.

Globale Expertise, lokal verankert

Mit unseren Immobilien- und Quantitativen Investment-Teams vor Ort in München und Frankfurt verbinden wir lokale Investment-Expertise, Betreuung und individuelles Reporting mit den Möglichkeiten einer globalen Investmentplattform, die alle Anlageklassen abdeckt.

Investmentlösungen für die betriebliche Altersvorsorge

Ob Risikoreduzierung, Liability-Management oder der gezielte Ausbau von Private Markets-Allokationen: Wir unterstützen Pensionseinrichtungen mit einem breiten Spektrum an Investmentlösungen, die sie für ihre jeweiligen Ziele und Risikovorgaben benötigen.

11+ Mrd. USD AuM für deutsche Pensionskunden¹

70+ Pensionskunden in Deutschland¹

30+ Jahre Zusammenarbeit mit Pensionseinrichtungen¹

Unser Angebot Ausgewählte Investmentstrategien

Von Immobilien über quantitative Strategien und Private Credit bis hin zu ETFs - Investmentlösungen für die Anforderungen deutscher Pensionseinrichtungen.

Wer wir sind Unser Team

Relevante Insights

Wie können wir helfen?

Geben Sie uns mit dem nebenstehenden Formular Bescheid und einer unserer Spezialisten wird sich schnell bei Ihnen melden.

Wie können wir helfen?

Möglicherweise können Ihre personenbezogenen Daten erfasst werden, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Unsere Datenschutzerklärung legt dar, wie wir Ihre personenbezogenen Daten nutzen und schützen.

  • Fußnoten

    1 Stand der Daten: 31 Dezember 2025.

    Wesentliche Risiken

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Stand der Daten: 30. Juni 2026 sofern nicht anders angegeben. 

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung.

    Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

  • EMEA5864740/2026