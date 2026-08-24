Immobilien
Wir bieten Zugang zu den globalen Immobilienmärkten über Eigenkapital-, Kredit- und liquide Investmentstrategien, mit lokaler Marktexpertise und jahrzehntelanger Erfahrung mit Immobilieninvestments.
Erfolgreiche Zusammenarbeit beginnt mit dem Verständnis der individuellen Herausforderungen einer Pensionseinrichtung – nicht mit Produkten. Als strategischer Partner begleitet Invesco deutsche Pensionseinrichtungen und verbindet langjährige Erfahrung in diesem Segment mit regulatorischer Expertise, Anlagekompetenz und praxisnaher Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, um die bestmöglichen Ergebnisse für die Planmitglieder zu erzielen.
Jede Pensionseinrichtung ist anders. Deshalb schauen wir genau hin, um Struktur, Finanzierungs- und Governance- Anforderungen sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, bevor wir über konkrete Anlagelösungen sprechen. So können wir die Unterstützung bieten, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.
Mit unseren Immobilien- und Quantitativen Investment-Teams vor Ort in München und Frankfurt verbinden wir lokale Investment-Expertise, Betreuung und individuelles Reporting mit den Möglichkeiten einer globalen Investmentplattform, die alle Anlageklassen abdeckt.
Ob Risikoreduzierung, Liability-Management oder der gezielte Ausbau von Private Markets-Allokationen: Wir unterstützen Pensionseinrichtungen mit einem breiten Spektrum an Investmentlösungen, die sie für ihre jeweiligen Ziele und Risikovorgaben benötigen.
Von Immobilien über quantitative Strategien und Private Credit bis hin zu ETFs - Investmentlösungen für die Anforderungen deutscher Pensionseinrichtungen.
Wir bieten Zugang zu den globalen Immobilienmärkten über Eigenkapital-, Kredit- und liquide Investmentstrategien, mit lokaler Marktexpertise und jahrzehntelanger Erfahrung mit Immobilieninvestments.
Private Credit-Anlagen für den Einsatz in Pensionsportfolios, darunter Collateralised Loan Obligations (CLOs), Direct Lending und Distressed Credit bis hin zu breit syndizierten Krediten (Broadly Syndicated Loans).
Unsere global diversifizierte Aktienplattform bietet innovative Investmentstrategien über Regionen, Anlagestile und Marktkapitalisierungen hinweg. Dazu zählen fundamentale Aktienstrategien, Aktien-ETFs und systematische Aktienstrategien.
Invesco verfügt über ein breites ETF-Angebot, das über klassische marktgewichtete Engagements hinausgeht und flexible kosteneffiziente Bausteine für moderne Portfolios bietet.
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