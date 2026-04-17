ETFs und ETPs von Invesco

ETPs und ETFs für digitale Assets

Erhalten Sie im Rahmen digitaler Assets ein Engagement in Bitcoin und Blockchain-Technologien über ein vertrautes Anlageinstrument, das leicht zu halten und zu handeln ist.

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In digitale Assets investieren

Das Potenzial digitaler Assets für grundlegende Veränderungen

Bitcoin ist die erste und größte Kryptowährung der Welt. Blockchain ist ein öffentliches Transaktionsregister mit umfassendem Anwendungsbereich von Lieferkettenmanagement über Finanzen bis zum Gesundheitswesen. Unsere Produkte bieten ein sicheres und effizientes Engagement in Bitcoin und Blockchain.

Wettbewerbsfähige Preise

Unsere ETPs ermöglichen Anlegern einen effizienten, flexiblen und kostengünstigen Zugang zu diesen transformativen digitalen Assets.

Einfacher Zugang

Die Transparenz und Liquidität eines ETF- oder ETP-Pakets bieten Anlegern eine einfachere Anlagemöglichkeit als der Direktbesitz von Kryptowährungen.

Partnerschaften mit Experten

Wir sind Partnerschaften mit führenden Experten für digitale Assets eingegangen, um Blockchain-Kompetenz und institutionelle Verwahrung und Aufbewahrung zu erreichen.

ETF- und ETP-Angebot für digitale Assets

ETF
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

Transkript

ETP
Invesco Physical Bitcoin

Transkript

FAQs – Häufig gestellte Fragen

Jemand fordert eine Transaktion an. Diese Transaktion kann einen physischen Vermögenswert, eine Kryptowährung, eine Patientenakte, einen Vertrag oder jede andere Form von Informationen betreffen. Die beauftragte Transaktion wird an alle Teilnehmer („Nodes“) gesendet. Das Netzwerk von Nodes validiert die Transaktion mit bekannten Algorithmen. Nach der Verifizierung wird die Transaktion mit anderen Transaktionen kombiniert, um einen neuen Datenblock zu erzeugen. Der neue Block wird der bestehenden Blockchain hinzugefügt und ist dauerhaft und unveränderlich. Die Transaktion ist dann abgeschlossen.

Der Einsatz von Blockchain-Technologien bietet zahlreiche Vorteile. Sie erhöhen die Transparenz der Aufzeichnungen und unterstützen den Prüfungsprozess. Außerdem tragen sie zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen bei und können Kosten senken, wenn Vertrauen oder Integrität schwer durchsetzbar sind.

Zodia Custody ist eine in Großbritannien ansässige, bei der FCA registrierte Verwahrstelle von Kryptowerten für institutionelle Anleger. Zodia wurde im Januar 2020 gegründet und befindet sich im Mehrheitsbesitz der Standard Chartered Bank und im Minderheitsbesitz von Northern Trust. Der Bitcoin wird in einem hochsicheren und institutionellen Speicher (Cold Storage) zugunsten des Treuhänders im Namen der Anleger sicher verwahrt. Zodia Custody ist für die Sicherheit von Vermögenswerten durch modernste technologische Innovationen, Cybersicherheit, Plattform und Speicher verantwortlich.

CoinShares, Europas größter und etabliertester Investmentmanager für digitale Assets, stellt den Index bereit und fungiert als Broker für den Physical Bitcoin ETP. Der Wert der vom ETP gehaltenen Bitcoins wird anhand des CoinShares Bitcoin-Referenzkurses (16-Uhr-Fixing) ermittelt, der die minütlich aufgezeichneten Echtzeit-Handelspreise an den liquidesten und renommiertesten digitalen Börsen widerspiegelt. Die Benchmark wird von Compass Financial Technologies, einem BMR-registrierten Benchmarkanbieter, berechnet. 

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  • Risikohinweis

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Informationen

    Stand aller Daten ist der 28.02.2026 und sofern nicht anders angegeben, stammen alle Angaben von Invesco.

    Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern.

  • EMEA5468010/2026