ETF-Anlagen
Entdecken Sie unser breites ETF‑ Angebot mit einfachen und kostengünstigen Investments.
Bitcoin ist die erste und größte Kryptowährung der Welt. Blockchain ist ein öffentliches Transaktionsregister mit umfassendem Anwendungsbereich von Lieferkettenmanagement über Finanzen bis zum Gesundheitswesen. Unsere Produkte bieten ein sicheres und effizientes Engagement in Bitcoin und Blockchain.
Unsere ETPs ermöglichen Anlegern einen effizienten, flexiblen und kostengünstigen Zugang zu diesen transformativen digitalen Assets.
Die Transparenz und Liquidität eines ETF- oder ETP-Pakets bieten Anlegern eine einfachere Anlagemöglichkeit als der Direktbesitz von Kryptowährungen.
Wir sind Partnerschaften mit führenden Experten für digitale Assets eingegangen, um Blockchain-Kompetenz und institutionelle Verwahrung und Aufbewahrung zu erreichen.
Jemand fordert eine Transaktion an. Diese Transaktion kann einen physischen Vermögenswert, eine Kryptowährung, eine Patientenakte, einen Vertrag oder jede andere Form von Informationen betreffen. Die beauftragte Transaktion wird an alle Teilnehmer („Nodes“) gesendet. Das Netzwerk von Nodes validiert die Transaktion mit bekannten Algorithmen. Nach der Verifizierung wird die Transaktion mit anderen Transaktionen kombiniert, um einen neuen Datenblock zu erzeugen. Der neue Block wird der bestehenden Blockchain hinzugefügt und ist dauerhaft und unveränderlich. Die Transaktion ist dann abgeschlossen.
Der Einsatz von Blockchain-Technologien bietet zahlreiche Vorteile. Sie erhöhen die Transparenz der Aufzeichnungen und unterstützen den Prüfungsprozess. Außerdem tragen sie zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen bei und können Kosten senken, wenn Vertrauen oder Integrität schwer durchsetzbar sind.
Zodia Custody ist eine in Großbritannien ansässige, bei der FCA registrierte Verwahrstelle von Kryptowerten für institutionelle Anleger. Zodia wurde im Januar 2020 gegründet und befindet sich im Mehrheitsbesitz der Standard Chartered Bank und im Minderheitsbesitz von Northern Trust. Der Bitcoin wird in einem hochsicheren und institutionellen Speicher (Cold Storage) zugunsten des Treuhänders im Namen der Anleger sicher verwahrt. Zodia Custody ist für die Sicherheit von Vermögenswerten durch modernste technologische Innovationen, Cybersicherheit, Plattform und Speicher verantwortlich.
CoinShares, Europas größter und etabliertester Investmentmanager für digitale Assets, stellt den Index bereit und fungiert als Broker für den Physical Bitcoin ETP. Der Wert der vom ETP gehaltenen Bitcoins wird anhand des CoinShares Bitcoin-Referenzkurses (16-Uhr-Fixing) ermittelt, der die minütlich aufgezeichneten Echtzeit-Handelspreise an den liquidesten und renommiertesten digitalen Börsen widerspiegelt. Die Benchmark wird von Compass Financial Technologies, einem BMR-registrierten Benchmarkanbieter, berechnet.
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Erweitern Sie Ihr Portfolio mit kostengünstigen und diversifizierten Aktien-ETFs, die verschiedene Regionen, Branchen und Anlagethemen abdecken.
Börsengehandelte Fonds und Rohstoffe gelten als wichtige Treiber von Innovationen und eröffnen Anlegern vielfältige Zugänge zu den Kapitalmärkten. Lesen Sie unsere Einschätzungen zu aktuellen News und Entwicklungen in diesem dynamischen Marktsegment.
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