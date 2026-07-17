Ihr Ticket zu weltweiten Möglichkeiten
Der Invesco MSCI World UCITS ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Index abzüglich der Gebühren nachzubilden. Der Index umfasst über 1300 große und mittelständische Unternehmen aus 23 Industrieländern, darunter die USA, Deutschland und Japan. Er enthält Aktien von Unternehmen aus 11 verschiedenen Branchen wie Technologie, Finanzwesen, Energie und Industrie. Der Fonds bildet den zugrunde liegenden Index passiv nach und bietet damit einen breit diversifizierten Zugang zu globalen Aktienmärkten. Dabei handelt es sich um eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, in globale Märkte zu investieren, ohne sich für spezifische Regionen, Sektoren oder Unternehmen entscheiden zu müssen. Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Risikohinweise.
Hinweise
Eine Anlage in diesen Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Wertschwankungen, Währungsrisiken, der Einsatz von Derivaten zur Indexnachbildung, Aktienrisiken, Risiken synthetischer ETFs sowie Länderkonzentrationsrisiken. Diversifikation kann nicht alle Risiken eliminieren. Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie hier und in den Verkaufsunterlagen.
Der Risikoindikator (SRI) des Fonds liegt bei 4 von 7 (1 ist die niedrigste und 7 die höchste Risikoklasse).
Invesco MSCI World UCITS ETF
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Lesen Sie den vollständigen Bericht der historischen Wertentwicklung
Die Wertentwicklung des ETF ist in der Fondswährung angegeben und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETF bezieht sich auf den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Daten: Invesco.
Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass die Renditen steigen oder fallen.
Stand 31. Mai 2026
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Lesen Sie den vollständigen Bericht der historischen Wertentwicklung
Die Wertentwicklung des ETF ist in der Fondswährung angegeben und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETF bezieht sich auf den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Daten: Invesco.
Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass die Renditen steigen oder fallen.
|Kategorie
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|05.24
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|05.23
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|05.22
05.23
|05.21
05.22
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|05.19
05.20
|05.18
05.19
|05.17
05.18
|05.16
05.17
|Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
|27,57%
|13,80%
|25,05%
|2,24%
|4,71
|40,80%
|7,00
|0,16
|11,61%
|16,45%
|MSCI World Gesamtrendite (Netto) Index
|27,49%
|13,72%
|24,92%
|2,07%
|4,82
|40,63%
|6,80%
|0,29
|11,57%
|16,42%
FAQs - Häufig gestellte Fragen
„Acc“ steht für thesaurierend. Dies bedeutet, dass alle Einnahmen des Fonds (etwa Dividenden) automatisch wieder in den Fonds reinvestiert und nicht ausbezahlt werden. Die Anzahl der gehaltenen Anteile bleibt gleich, aber der Wert jedes Anteils kann sich im Lauf der Zeit durch die Reinvestition der Einnahmen erhöhen, sodass sich Ihre Investition durch den Zinseszinseffekt steigern lässt.
Im Gegensatz dazu werden bei einer ausschüttenden Anteilsklasse („Dist“) sämtliche Einnahmen des Fonds an die Investoren ausgezahlt, üblicherweise in regelmäßigen Abständen (zum Beispiel viertel- oder halbjährlich). In diesem Fall wird weder die Anzahl der Anteile noch ihr Preis durch reinvestierte Einnahmen gesteigert, da die Erträge stattdessen in bar an Sie ausgezahlt werden.
Kurz gesagt: Acc-Anteile setzen auf Wiederanlage und langfristiges Wachstum, während Dist-Anteile darauf ausgerichtet sind, regelmäßig Erträge auszuschütten.
Ein Index bildet die Wertentwicklung einer Gruppe von Anlagen ab.
Zum Beispiel bildet der MSCI World Index die Entwicklung großer Unternehmen in Industrieländern weltweit ab. Steigen die Aktienkurse dieser Unternehmen, steigt der Index – fallen sie, sinkt auch der Index.
Investoren nutzen Indizes, um zu sehen, wie sich die Märkte entwickeln.
Dieser ETF ist möglicherweise über Plattformen erhältlich, die regelmäßige Sparpläne anbieten, mit denen Sie über die Zeit hinweg feste Beträge investieren können. Verfügbarkeit und Bedingungen variieren je nach Plattform und Ländern.
Globale Indizes unterscheiden sich abhängig von den Ländern und Unternehmen, in die sie investieren. Sie können sich auf Industrieländer oder Schwellenländer konzentrieren – oder in beide investieren. Sie können in Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung investieren, beispielsweise in große, mittelständische und kleine Unternehmen.
In diesem Artikel finden Sie die Unterschiede zwischen dem MSCI World Index und einem weiteren Benchmark der globalen Industrie, dem FTSE All-World Index.
Vorteile:
Wachstumspotenzial: Aktien können dabei helfen, den Wert Ihrer Investitionen über die Zeit zu steigern und sie gegen die Inflation abzusichern.
Diversifikation: In verschiedene Länder, Sektoren und Unternehmen zu investieren bedeutet, das Risiko auf verschiedenen Märkten zu streuen, die sich nicht immer synchron entwickeln. Während sich ein Bereich verlangsamt, wächst möglicherweise ein anderer. Damit wird die Volatilität im Vergleich zu einer Investition in einen schmaleren Bereich reduziert.
Zahlreiche Möglichkeiten: Internationale Anlagen eröffnen Ihrem Portfolio Chancen fernab vom Land, in dem Sie leben.
Risiken
Kapitalverlustrisiko: Wie bei jeder Investition kann der Wert der Aktien sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
Weitere Risiken: Investitionen in anderen Ländern können mit Risiken verbunden sein, wie beispielsweise politischen, wirtschaftlichen oder regulatorischen Risiken. (Dabei sind die Risiken in Schwellenländern in der Regel größer als in Industrieländern, auf die sich der MSCI World Index konzentriert). Bitte beachten Sie, dass eine Investition nicht direkt in einen Index getätigt werden kann.
ETFs können die Wertentwicklung eines Index auf zwei Arten nachbilden: durch die physische oder synthetische Replikation.
Physische Replikation: Diese ETFs bilden einen Index ab, indem sie ein Wertpapierportfolio kaufen und halten, das der Zusammensetzung des Index nahezu genau entspricht (entweder durch das Halten aller gleichen Wertpapiere oder durch das Halten einer Auswahl, von der erwartet wird, dass sie sich ähnlich wie der tatsächliche Index entwickelt).
Synthetische Replikation: Diese ETFs kaufen und halten ebenfalls einen Korb von Wertpapieren, die aber nicht notwendigerweise im nachgebildeten Index enthalten sind. Sie zielen darauf ab, die Entwicklung des Index durch ein finanzielles Abkommen, den sogenannten Swapkontrakt, nachzubilden. Der Kontrakt wird von einer Investmentbank bereitgestellt, die vertraglich zur Nachbildung der Indexentwicklung verpflichtet ist. Durch diese vertragliche Vereinbarung weisen Swap-basierte ETFs in der Regel eine höhere Replikationsqualität auf als physische ETFs.
Der Invesco MSCI World UCITS ETF Acc ist ein synthetischer ETF.