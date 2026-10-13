Modellportfolios Vorgefertigte Modellportfolios

Ganz gleich, ob Sie ein Kernportfolio für ein bestimmtes Risikoniveau aufbauen oder Ihr Kernportfolio um spezifische Engagements ergänzen möchten – wir bieten Ihnen eine Reihe effizienter, sorgfältig ausgewählter Lösungen für unterschiedliche Anlageziele.
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Warum eine Zusammenarbeit mit uns? Anspruchsvolles Anlegen leicht gemacht

Die vorgefertigten Modellportfolios von Invesco ermöglichen Ihnen, mit diversifizierten, risikoorientierten Lösungen bessere Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen. Dabei optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und steigern den Mehrwert für Ihre Kunden durch bewährte Multi-Asset-Expertise und kontinuierliche Beratungsunterstützung.

Bauen Sie Ihr Team aus

Mit Modellportfolios gewinnen Sie wertvolle Kapazitäten, um Ihr Geschäft auszubauen und sich stärker auf das zu konzentrieren, was zählt: langfristige und starke Kundenbeziehungen.

Nutzen Sie unser Fachwissen

Setzen Sie Strategien ein, die von unseren Experten für die Portfoliokonstruktion und Managerauswahl entwickelt wurden.

Lösungen mit offener Architektur

Unsere umfassenden Lösungen vereinen die Expertise von Invesco mit ausgewählten Strategien und Produkten von Drittanbietern.

Unser Angebot Modellportfolios

Diese Kernlösungen richten sich an Anleger, die diversifizierte Portfolios suchen, die darauf abzielen, die Referenzindizes über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu übertreffen. Jedes Modellportfolio mit definiertem Risikoprofil bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagestile und Anlageklassen hinweg und stellt eine kosteneffiziente Lösung dar. Unsere Modellportfolios basieren auf bewährten Methoden der Portfoliokonstruktion, die wir auch für unsere anspruchsvollsten institutionellen Anleger einsetzen. Sie sind auf unterschiedliche Risikoprofile und Renditeziele innerhalb definierter Risikovorgaben ausgerichtet.

Modellportfolio-Suite Anzahl der Modellportfolios Asset-Allokation (Aktien/Anleihen) Investmentansatz Geografischer Ansatz Ansatz bei der Fondsauswahl Basiswerte Anzahl der Positionen Geschätzte laufende Kosten
Invesco Dynamic World ETF – Modellportfolio-Suite 6 0/100
20/80
40/60
60/40
80/20
100/0		 Dynamisch Global diversifiziert Offene Architektur mit hauseigenen ETFs und ETFs von Drittanbietern ETFs ~10–20 Ab 0,11 %
Invesco Dynamic World European Core ETF – Modellportfolio-Suite 6 0/100
20/80
40/60
60/40
80/20
100/0		 Dynamisch Weltweit diversifiziert mit Schwerpunkt auf Europa Offene Architektur (d. h. eigene ETFs sowie ETFs von Drittanbietern) ETFs ~10–20 Ab 0,12 %

FAQs – Häufig gestellte Fragen

Die vorgefertigten Modellportfolios von Invesco bieten professionell verwaltete Anlageallokationen, die darauf ausgelegt sind, unterschiedliche Ergebnisse für Kunden zu unterstützen. Sie bieten diversifizierte, risikoorientierte Lösungen, die auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Außerdem tragen sie dazu bei, die Diversifikation und das Risikomanagement zu optimieren und gleichzeitig den täglichen Arbeitsaufwand für Berater bei der Portfolioverwaltung zu reduzieren.

Für den Zugang zu unseren vorgefertigten Modellportfolios fallen keine zusätzlichen Gebühren an, und es ist keine Mindestanlage erforderlich. Kunden zahlen keine Overlay- oder Beratungsgebühr an Invesco für die Nutzung der Modelle; die einzigen anfallenden Kosten sind die laufenden Kosten der im Portfolio gehaltenen zugrunde liegenden Anlagen.

Invesco bietet umfassende Unterstützung durch spezialisierte Anlageexperten, regelmäßige Marktupdates und Materialien für die Kundenkommunikation. So können Berater die Neugeschäftsentwicklung vorantreiben und ihren Kundenservice weiter verbessern. 

Erfahren Sie mehr, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen und damit Ihren lokalen Invesco-Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.

Erfahren Sie mehr über unsere Modellportfoliolösungen

Erhalten Sie Einblicke in unsere Modellportfolios

Für weitere Informationen zu unseren Modellportfolios wenden Sie sich bitte an Ihren Invesco-Ansprechpartner vor Ort oder hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten über das untenstehende Formular. Wir setzen uns anschließend mit Ihnen in Verbindung.

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  • Risikohinweis

    Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

    Wichtige Hinweise

    Stand aller Daten ist der 10.10.2026 und sofern nicht anders angegeben, stammen alle Angaben von Invesco. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es stellt keine Empfehlung dar, bestimmte Anlageklassen, Finanzinstrumente oder eine bestimmte Strategie, zu kaufen oder zu verkaufen. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage-/Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. 


  • EMEA6013352/2026