Warum eine Zusammenarbeit mit uns? Anspruchsvolles Anlegen leicht gemacht
Die vorgefertigten Modellportfolios von Invesco ermöglichen Ihnen, mit diversifizierten, risikoorientierten Lösungen bessere Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen. Dabei optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und steigern den Mehrwert für Ihre Kunden durch bewährte Multi-Asset-Expertise und kontinuierliche Beratungsunterstützung.
Bauen Sie Ihr Team aus
Mit Modellportfolios gewinnen Sie wertvolle Kapazitäten, um Ihr Geschäft auszubauen und sich stärker auf das zu konzentrieren, was zählt: langfristige und starke Kundenbeziehungen.
Nutzen Sie unser Fachwissen
Setzen Sie Strategien ein, die von unseren Experten für die Portfoliokonstruktion und Managerauswahl entwickelt wurden.
Lösungen mit offener Architektur
Unsere umfassenden Lösungen vereinen die Expertise von Invesco mit ausgewählten Strategien und Produkten von Drittanbietern.
Unser Angebot Modellportfolios
Diese Kernlösungen richten sich an Anleger, die diversifizierte Portfolios suchen, die darauf abzielen, die Referenzindizes über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu übertreffen. Jedes Modellportfolio mit definiertem Risikoprofil bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagestile und Anlageklassen hinweg und stellt eine kosteneffiziente Lösung dar. Unsere Modellportfolios basieren auf bewährten Methoden der Portfoliokonstruktion, die wir auch für unsere anspruchsvollsten institutionellen Anleger einsetzen. Sie sind auf unterschiedliche Risikoprofile und Renditeziele innerhalb definierter Risikovorgaben ausgerichtet.
|Modellportfolio-Suite
|Anzahl der Modellportfolios
|Asset-Allokation (Aktien/Anleihen)
|Investmentansatz
|Geografischer Ansatz
|Ansatz bei der Fondsauswahl
|Basiswerte
|Anzahl der Positionen
|Geschätzte laufende Kosten
|Invesco Dynamic World ETF – Modellportfolio-Suite
|6
|0/100
20/80
40/60
60/40
80/20
100/0
|Dynamisch
|Global diversifiziert
|Offene Architektur mit hauseigenen ETFs und ETFs von Drittanbietern
|ETFs
|~10–20
|Ab 0,11 %
|Invesco Dynamic World European Core ETF – Modellportfolio-Suite
|6
|0/100
20/80
40/60
60/40
80/20
100/0
|Dynamisch
|Weltweit diversifiziert mit Schwerpunkt auf Europa
|Offene Architektur (d. h. eigene ETFs sowie ETFs von Drittanbietern)
|ETFs
|~10–20
|Ab 0,12 %
FAQs – Häufig gestellte Fragen
Die vorgefertigten Modellportfolios von Invesco bieten professionell verwaltete Anlageallokationen, die darauf ausgelegt sind, unterschiedliche Ergebnisse für Kunden zu unterstützen. Sie bieten diversifizierte, risikoorientierte Lösungen, die auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Außerdem tragen sie dazu bei, die Diversifikation und das Risikomanagement zu optimieren und gleichzeitig den täglichen Arbeitsaufwand für Berater bei der Portfolioverwaltung zu reduzieren.
Für den Zugang zu unseren vorgefertigten Modellportfolios fallen keine zusätzlichen Gebühren an, und es ist keine Mindestanlage erforderlich. Kunden zahlen keine Overlay- oder Beratungsgebühr an Invesco für die Nutzung der Modelle; die einzigen anfallenden Kosten sind die laufenden Kosten der im Portfolio gehaltenen zugrunde liegenden Anlagen.
Invesco bietet umfassende Unterstützung durch spezialisierte Anlageexperten, regelmäßige Marktupdates und Materialien für die Kundenkommunikation. So können Berater die Neugeschäftsentwicklung vorantreiben und ihren Kundenservice weiter verbessern.
Erfahren Sie mehr, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen und damit Ihren lokalen Invesco-Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.
Erfahren Sie mehr über unsere Modellportfoliolösungen
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Die Modellportfolios von Invesco unterstützen Ihre Beratung und helfen Ihnen, bessere Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen – mit standardisierten oder individuell zugeschnittenen Lösungen.
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Maßgeschneiderte ModellportfoliosEntwickeln Sie gemeinsam mit Invesco maßgeschneiderte Portfolios im Co-Branding, die optimal auf die Anlagephilosophie Ihres Unternehmens und die Ziele Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Unser partnerschaftlicher Ansatz stellt sicher, dass Ihre individuellen Präferenzen bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigt werden.
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Invesco Solutions
Wir bieten ein breites Angebot an Dienstleistungen, von der Optimierung der strategischen und taktischen Asset-Allokation bis hin zur Konstruktion von Multi-Asset-Portfolios mit alternativen Investments.