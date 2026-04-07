Zur Person

Anthony Xiao ist Associate Portfolio Manager und unterstützt die Verwaltung der Fixed-Income-Portfolios und -Strategien von Invesco, darunter asiatische USD-Anleihestrategien, Lokalwährungs-Anleihestrategien sowie Liquiditätsportfolios. Darüber hinaus ist Anthony Xiao für die Entwicklung und Vermarktung von Multi-Sector-Credit-Lösungen für einen breit gefächerten Kundenstamm verantwortlich.

Bevor er im Februar 2019 zu Invesco kam, war er zwei Jahre lang als Fixed Income Solutions Analyst bei der J.P. Morgan Private Bank tätig, wo er an der Beratung und dem Handel von festverzinslichen Produkten mitwirkte. Zuvor war er ein Jahr lang als Spezialist für festverzinsliche Wertpapiere bei Bloomberg tätig.

Anthony Xiao verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Rechnungswesen und Finanzwirtschaft der University of Hong Kong. Er ist Chartered Financial Analyst.

Profil

Jobtitel: Stellvertretender Fondsmanager
Für Invesco tätig: 7 Jahre
Erfahrung 10 Jahre
Standort: Hongkong
Team: Invesco Fixed Income

Verwaltete Produkte

Fonds

GPR Anleihen
IIBZEHA
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 08.03.2018

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GPR Anleihen
INIAEHA
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 13.06.2018

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GPR Anleihen
IIBAADG
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 23.04.2014

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GPR Anleihen
IIBAACU
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 23.04.2014

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GPR Anleihen
ININBSA
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 08.03.2018

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GPR Anleihen
INIBCEA
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 16.08.2017

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GPR Anleihen
ININZEA
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 08.03.2018

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GPR Anleihen
IIBAEAD
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 16.11.2016

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GPR Anleihen
IIBAZAU
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 19.08.2015

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GPR Anleihen
IIABCAU
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 23.04.2014

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GPR Anleihen
IIBAZGM
Invesco India Bond Fund

Auflegungsdatum : 19.08.2015

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