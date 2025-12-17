Chris Faems
Portfolio Manager
Chartered Financial Analyst®
Zur Person
Chris Faems ist Portfolio Manager im Listed Real Estate Team von Invesco. Er ist für die Fundamentalanalysen und das Wertpapierresearch zu Immobilienwerten verantwortlich. Chris Faems begann seine Investmentkarriere 1996 und ist seit 2006 bei Invesco. Bevor er zu Invesco kam, war er als Senior Research Analyst bei Flagstone Securities tätig, wo er sich auf Aktienresearch und Anlageempfehlungen für Hypothekenfinanzierungsunternehmen konzentrierte. Zuvor war Chris Faems als Research Analyst bei Kennedy Capital Management für kleine und mittelständische Finanzdienstleistungsunternehmen zuständig und arbeitete als Investmentbanker in der Finanzinstitutsgruppe von Stifel, Nicolaus & Company. Chris hat einen Bachelor of Science in Finanzwesen von der Washington University in Saint Louis. Er hat die Chartered Financial Analyst® (CFA) Zertifizierung.
Profil
Jobtitel: Portfoliomanager
Für Invesco tätig: 19 Jahre
Erfahrung: 29 Jahre
Standort: Dallas
Team: Invesco Listed Real Estate