Claudia Castro ist Leiterin des Fixed-Income-Research im Team „Emerging Markets Debt“ und zuständig für Lateinamerika und die Frontier-Märkte. Sie kam 2019 zu Invesco, als sich das Unternehmen mit OppenheimerFunds zusammenschloss, nachdem sie 2004 zu OppenheimerFunds gekommen war. Seit dem Jahr 2000 befasst sie sich mit Schwellenländern, mit besonderem Schwerpunkt auf Nord- und Südamerika sowie Afrika. Neben ihrer Tätigkeit im Bereich der Staatsanleihen aus Schwellenländern leitet sie die Entwicklung der ESG-Lösung des Unternehmens für Anlagen in Staatsanleihen. Diese Lösung kombiniert die firmeneigenen ESG-Bewertungen von Invesco im Bereich festverzinslicher Wertpapiere mit fachlichem Know-how, um qualitative Bewertungen zu erstellen, die in die Anlage in Staatsanleihen integriert werden.

Claudia Castro begann ihre Karriere in der globalen Wertpapierbranche bei Morgan Stanley, wo sie in der Global Economics Group tätig war. Sie hatte akademische und Forschungspositionen an verschiedenen Institutionen inne, darunter an der Universität Löwen in Belgien, bei der spanischen Zentralbank, beim Internationalen Währungsfonds und bei der Weltbank. Im Laufe ihrer Tätigkeit als Ökonomin, Politikwissenschaftlerin und Finanzmarktfachfrau hat sie sich mit einer Vielzahl von Industrieländern und Schwellenländern sowie Frontier-Märkten befasst, wobei ihr Schwerpunkt auf politischen Risiken, der Politikgestaltung und den Kapitalmärkten lag. Zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn arbeitete sie an verschiedenen wirtschaftlichen Projekten in Brasilien, der Schweiz und Italien, unter anderem bei der Companhia Vale do Rio Doce, Esso Brasil SA, dem International Trade Centre der UNCTAD/GA TT und bei Pirelli Coordinamento Pneumatici.

Sie erwarb einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universidade do Estado do Rio de Janeiro in Brasilien, einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft an der University of Pennsylvania sowie einen Master- und einen Doktorgrad in Wirtschaftswissenschaften an der Columbia University, wo ihr Forschungsschwerpunkt im Bereich der internationalen Finanzen lag.