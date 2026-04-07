John Morris
First-Class degree in BSc Business Administration from University of Bath and Level 1 CFA
John Morris kam im Oktober 2018 als Trainee Analyst zum Global Equities Team in Henley. Im September 2019 wurde er Analyst, bevor er im März 2026 die Verantwortung für das Fondsmanagement übernahm.
Im September 2017 trat er zunächst dem Trade Support Team von Invesco bei, wo er die EMEA Equity- und Fixed Income Trading-Teams unterstützte.
John Morris hat einen Abschluss als First-Class-Bachelor of Science in Betriebswirtschaft von der Bath University.
Jobtitel: Stellvertretender Fondsmanager
Für Invesco tätig: 8 Jahre
Erfahrung: 9 Jahre
Standort: Henley-on-Thames
Team: Invesco Global Equities