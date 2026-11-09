Kevin Grundy
Managing Director, Head of Invesco Real Estate Europe
Zur Person
Kevin Grundy ist Geschäftsführer von Fund Management bei Invesco Real Estate und Mitglied des europäischen Managementkomitees. Er leitet den Geschäftsbereich „High Returning Strategies“ in Europa, der die Value-Add- und Opportunistic-Aktivitäten der Plattform umfasst.
Kevin Grundy begann seine Investmentkarriere 1995 und ist seit 2014 bei Invesco Real Estate. Bevor er zu Invesco Real Estate kam, war er zwei Jahre lang bei Lazard, drei Jahre lang bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sowie zwölf Jahre lang bei Doughty Hanson & Co. Real Estate, wo er zuletzt die Positionen des Principal, COO und CFO für die Immobilien-Private-Equity-Fonds des Unternehmens innehatte. Während seiner Zeit bei Doughty Hanson war er für ein europaweites Team von Anlageexperten verantwortlich und beschaffte Kapital, tätigte Investitionen und verwaltete Vermögenswerte in zwei Value-Add-/Opportunistic-Fonds im Auftrag globaler institutioneller Anleger.
Kevin Grundy erwarb einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften an der Princeton University, besitzt ein General Course Diploma der London School of Economics und hat einen Master of Business Administration der Harvard Business School. Bei Invesco Real Estate ist er Mitglied des europäischen Managementkomitees, des europäischen Exekutivkomitees, der Anlagestrategiegruppe sowie der Investitions- und Lenkungsausschüsse für Strategien mit hoher Rendite. Er ist aus der Londoner Niederlassung heraus tätig.