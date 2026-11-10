Shusuke Komuro

GPR,Aktien IJEAAUH
Invesco Japanese Equity Advantage Fund
Zum Fond
Portfolio Manager
Herr Komuro ist seit 2017 für Invesco Japan tätig und verfügt über 19 Jahre Investmenterfahrung.
Zuvor war er als Research Analyst für Fidelity Investments tätig und dort für die Sektoren Kapitalgüter, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Einzelhandel zuständig. Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete er als Hedgefonds-Analyst bei Shibusawa & Co. und wechselte später zu Commons Asset Management, wo er als Assistant Portfolio Manager tätig war.
Er hat einen MBA von INSEAD sowie einen Master in Management Engineering von der Chuo University. Er ist CFA Charterholder und Certified Member Analyst der Securities Analysts Association of Japan.
Standort/Land ändern
Welcher Anlegertyp sind Sie?
Bitte wählen Sie aus, zu welcher Anlegergruppe Sie gehören.