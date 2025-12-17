Umang Khetan
Portfolio Manager
Chartered Financial Analyst®
Zur Person
Umang Khetan ist Portfolio Manager für die Large-Cap-Contrarian-Value-Strategien von Invesco. Herr Khetan ist seit 2012 bei Invesco. Vor seiner derzeitigen Position war er als Senior-Aktienanalyst tätig. Bevor er zum Unternehmen kam, arbeitete er bei Newstone Capital Partners, wo er in Mezzanine-Finanzierungen und Private Equity investierte. Er begann seine Karriere 2005 im Investmentbanking bei UBS in deren Büro in Los Angeles, wo er bei Fusionen und Übernahmen sowie Leveraged Buyouts beriet. Herr Khetan erwarb einen BS-Abschluss mit einem Dreifachschwerpunkt auf Wirtschaft, Chemie und Geschichte an der University of California, Los Angeles, sowie einen MBA an der Columbia Business School. Er hat die Chartered Financial Analyst® (CFA) Zertifizierung.
Profil
Jobtitel: Portfoliomanager
Für Invesco tätig: 13 Jahre
Erfahrung: 20 Jahre
Standort: Houston
Managed Products