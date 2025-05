Título: Acceder a CLOs mediante ETFs

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulta la documentación legal.

El valor de las inversiones y de cualquier renta fluctuará. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Es posible que los inversores no recuperen el importe total invertido.

La solvencia de la deuda a la que está expuesto el fondo puede debilitarse y dar lugar a fluctuaciones en el valor del fondo. No existe ninguna garantía de que los emisores de deuda vayan a abonar los intereses y a reembolsar el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el fondo está expuesto a títulos de deuda de alto rendimiento o high yield.

Las variaciones de los tipos de interés pueden dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo.

Puede resultar difícil para el Fondo comprar o vender determinados instrumentos en condiciones de estrés del mercado. Por consiguiente, el precio obtenido al vender dichos instrumentos puede ser inferior al que se obtendría en condiciones normales de mercado. Los tramos de deuda de CLO con alta calificación pueden ser degradados, y en entornos de mercado estresados, incluso los tramos de deuda de CLO con alta calificación pueden experimentar pérdidas debido a incumplimientos en el colateral de los préstamos subyacentes, la desaparición de los tramos subordinados/de capital, la anticipación del mercado de incumplimientos, así como el sentimiento negativo del mercado con respecto a los valores CLO como clase de activo

Hola, soy Kevin Petrovcik, gestor de carteras de clientes y miembro de la plataforma de crédito privado de Invesco, que gestiona 48.000 millones de dólares. Hoy hablaré de cómo los inversores pueden acceder a los CLOs mediante fondos cotizados en bolsa o ETFs.

Históricamente, los CLOs solo estaban disponibles para grandes inversores institucionales, ya fuera en formato de productos individuales o a través de mandatos. De hecho, en Invesco llevamos más de 15 años gestionando estrategias de CLOs para nuestros clientes institucionales a través de mandatos. Ahora, gracias a los cambios regulatorios, Invesco puede ofrecer inversiones en CLOs a través de ETFs. En la charla de hoy quiero centrarme, en primer lugar, en explicar a grandes rasgos cómo acceder a estas inversiones tan interesantes; por ejemplo, con dos de nuestros ETFs, que se centran, respectivamente, en CLOs europeas y estadounidenses. En segundo lugar, me gustaría dar a conocer las ventajas de la estructura de ETF, que puede facilitar el acceso a un transparente mercado secundario a un mayor conjunto de inversores, lo que podría proporcionar capas adicionales de liquidez, sobre todo en épocas de tensión bursátil. Antes, centrémonos en las claves del enfoque de gestión de CLOs para ETFs de Invesco.

Son ETFs de gestión activa en los que Invesco pone en práctica los 35 años de experiencia de nuestros equipos especializados en el mercado de crédito privado.

Experiencia de Invesco en CLOs Inicio Años Gestión de préstamos garantizados preferentes o senior loans. 1989 36 años Gestión de estructuras de CLO de banca privada (y con calificación privada) 1990 35 años Gestión de vehículos de CLO ampliamente sindicados (y con calificación pública) 1999 26 años Inversión en CLOs con calificación 2001 24 años Lanzamiento del primer fondo de capital de CLO de Invesco 2015 10 años

Para empezar, somos uno de los mayores gestores de préstamos del mundo, con más de 48.000 millones de dólares en crédito privado, lo que nos permite conocer en profundidad las garantías que hay detrás de cada CLO. Nuestro equipo especializado en CLOs trabaja codo con codo con el equipo de préstamos preferentes, de modo que podemos incorporar tanto nuestro conocimiento de los gestores de CLOs como nuestra visión de la garantía subyacente para descartar el segmento de menor calidad del mercado.

En segundo lugar, el mayor subsegmento dentro de nuestra plataforma de crédito privado es la gestión de CLOs, con más de 16.000 millones de dólares en activos subyacentes.

Obligaciones garantizadas por préstamos (CLOs)

Gestión desde hace más de 20 años/Aproximadamente 16.000 millones de dólares en activos gestionados

Fuente: Invesco, a 31 de diciembre de 2024. La diversificación no garantiza beneficios ni elimina el riesgo de pérdidas. No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Ponte en contacto con tu representante local de Invesco para obtener más información. Activos de la plataforma en dólares (USD). Es posible que la suma no sea exacta debido al redondeo.

Todo esto posiciona a Invesco como uno de los principales gestores de CLOs en Europa y Estados Unidos. Nuestros gestores de carteras de CLOs son los mismos inversores que deciden en qué títulos invertir. Además de detectar los matices y las características clave que debemos analizar a la hora invertir en CLOs, en Invesco tenemos una sólida relación con todos los suscriptores para conseguir buenas asignaciones en nuevas emisiones atractivas y oportunidades del mercado secundario.

Y, por si fuera poco, en Invesco llevamos más de 25 años invirtiendo en CLOs.

CLOs

Inversión durante más de 20 años/Aproximadamente 2.000 millones de dólares en activos gestionados

Fuente: Invesco, a 31 de diciembre de 2024. La diversificación no garantiza beneficios ni elimina el riesgo de pérdidas. No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Ponte en contacto con tu representante local de Invesco para obtener más información. Activos de la plataforma en dólares (USD). Es posible que la suma no sea exacta debido al redondeo.

Actualmente gestionamos casi 2.000 millones de dólares en CLOs para inversores institucionales en todo el mundo, incluidos mandatos institucionales que mantenemos desde hace más de 15 años. En 2022, lanzamos en EE.UU. un producto similar de ETF de CLOs del mercado estadounidense.

Centrémonos ahora en el acceso a CLOs con calificación. En octubre de 2024, el Banco Central de Irlanda anunció nuevas directrices que nos permitieron ampliar las oportunidades de acceso de los inversores a esta apasionante área del mercado. Ahora tenemos dos nuevos ETF de CLOs con calificación AAA; uno centrado en CLOs europeos con calificación AAA,

y el otro, en CLOs estadounidenses con calificación AAA. Estos productos ofrecen exposición a CLOs con calificación AAA. Ambos fondos tienen una exposición máxima del 20% a CLOs con calificación AA, pero prevemos que la exposición real a CLOs con una calificación distinta de AAA será inferior. Ambos ETF son fondos centrados en una sola divisa, que ofrecen clases de acciones tanto de acumulación de intereses como de distribución de intereses, con una atractiva captación de rentas en comparación con otras inversiones de corta duración con calificación AAA. Ninguna CLO con calificación AAA o AA ha sufrido un impago o deterioro crediticio.

Comparación de deterioro del principal

Fuente: EE. UU.: Citi Research y Moody’s, a fecha de 12/31/2022 (los datos más recientes disponibles). Europa: S&P Global Ratings Credit Research & Insights y CreditPro de S&P Global Market Intelligence, a 9/30/2024. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Gracias a su baja duración, los cambios en los tipos de interés no afectan a los CLOs.

Volatilidad de los precios de CLOs con calificación AAA frente a instrumentos similares

Puesto que el interés de los CLOs es a tipo variable, puede proteger a los inversores los inversores de la volatilidad de los tipos de interés y del riesgo de duración, y ha contribuido a reducir la volatilidad de los precios de esta clase de activos en comparación con otras.

Renta fija en USD

Renta fija en EUR

Fuente: Bloomberg, Barclays y JP Morgan Research; para EE. UU. a 31 de diciembre de 2024 y para Europa a 30 de junio de 2024. JP Morgan US/Euro CLOIE AAA Index. Bloomberg U.S. Aggregate Index, 1-3 Year Corporate Index, Aaa Corporate Index, CMBS Investment Grade: Aaa. Bloomberg Euro-Aggregate Index, Euro-Aggregate: Securitized -- Aaa Index, Euro-Aggregate: Corporate -- 1-3 Year Index, Euro-Aggregate: Corporate -- Aaa Index. No es posible invertir directamente en un índice. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros.

Por tanto, aunque la estructura de los CLOs puede ser más compleja, las características de riesgo son más sencillas, ya que se trata de un producto basado esencialmente en el diferencial de crédito. Por último, queda hablar del acceso. Los ETFs pueden facilitar una amplia participación en una clase de activos novedosa que tiene un mercado subyacente de un tamaño considerable.

El marco de utilización está mundialmente reconocido y cuenta con rigurosas medidas de protección y divulgación para los inversores. El mercado secundario a través de la negociación de ETF proporciona capas adicionales de liquidez para los inversores, que son especialmente relevantes en épocas de tensión bursátil. A la hora de decidir la posición que ocuparán los CLOs en una cartera frente a otras clases más generales de renta fija y títulos de deuda de corta duración, conviene saber que las rentas de las CLOs están entre las más elevadas en el universo de grado de inversión con baja duración.

Comparación de duración y peor rendimiento esperado, en diciembre de 2024

Fuente: El rendimiento está representado por el peor escenario posible (YTW) Los CLOs AAA de Estados Unidos están representados por el J.P. Morgan CLOIE AAA Index; los títulos de deuda corporativa AAA de Estados Unidos por el Bloomberg U.S. Aaa Corporate Index; los bonos de titulización de activos AAA de Estados Unidos por el Bloomberg US Agg. ABS AAA Index; el total de Estados Unidos por el Bloomberg US Aggregate Bond Index; los bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimientos de entre 1 y 3 años, por U.S. Treasury: 1-3 Year Index, y la deuda corporativa con vencimientos de entre 1 y 3 años por su componente correspondiente en el US Aggregate Bond Index. Los CLOs AAA europeos están representados por el J.P. Morgan Euro CLOIE Index; el total de títulos de deuda europea con vencimientos de entre 1 y 3 años, por el Euro-Aggregate: 1-3 Year Index; los valores titulizados europeos con calificación AAA, por el Bloomberg Euro-Aggregate: Securitized - AAA Index. el total de valores de deuda europeos, por el Bloomberg Euro-Aggregate Index; la deuda corporativa europea con grado de inversión, por el Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate Index; la deuda corporativa europea con calificación AAA, por el Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Aaa Index, y el total de la deuda soberana europea, por el Euro-Aggregate: Treasury Index. Todos los índices expresados en euros están cubiertos en euros. No es posible invertir directamente en un índice. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Todos los datos son a 31 de diciembre de 2024.

Por tanto, el riesgo de los tipos de interés es mínimo, y los CLOs pueden suponer una fuente de ingresos estables y constantes con los que superar los ciclos de mercado y hacer frente a épocas de incertidumbre.

En resumen, en Invesco seguimos un proceso de inversión de resultados demostrados y contamos con un equipo experimentado que analiza todos los matices de esta clase de activos, y nos centramos en buscar una alta rentabilidad ajustada al riesgo. Si quieres más información sobre cómo invertir, ponte en contacto con nosotros.

Todos los datos corresponden a Invesco a 31 de diciembre de 2024, salvo que se indique lo contrario.

Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios.

Información importante:

Este producto es sólo para inversores profesionales.

Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios.

Comunicación de Marketing. Solo para fines de discusión y uso exclusivo de inversores profesionales en España.

Una inversión en estos fondos es una adquisición de unidades en un fondo gestionado activamente, en lugar de en los activos subyacentes propiedad del fondo.

El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero.

