Actualmente hay 420 ETFs activos cotizados en Europa, frente a solo 71 hace tres años1. Se han lanzado al mercado nuevos fondos tanto por parte de proveedores de ETFs ya consolidados como de gestores especializados en gestión activa que hasta ahora no tenían presencia en el mercado de ETFs. Los proveedores de ETFs de mayor tamaño y trayectoria consolidada pueden aprovechar en ocasiones las estrategias activas ya contrastadas en otras áreas de su negocio y, posteriormente, utilizar la experiencia de sus especialistas en ETFs para desarrollar productos, implementar carteras y ejecutar operaciones de manera eficiente en este formato.

¿Qué es un ETF activo?

Cuando la mayoría de los inversores escuchan el término “gestión activa”, suelen pensar en el enfoque tradicional de selección de valores ascendente, en el que un gestor concreto utiliza su experiencia y recursos con el objetivo de superar la rentabilidad del mercado. Sus carteras suelen desviarse significativamente de los índices de referencia para alcanzar sus objetivos.

Si bien este es un ejemplo de enfoque activo, el concepto de estrategia activa es más amplio y engloba cualquier enfoque de inversión que no siga una estrategia pasiva. Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que el formato ETF se asocia principalmente con la exposición pasiva tanto a índices basados en la capitalización bursátil (beta) como a índices de “beta inteligente”, y se utiliza para acceder a este tipo de estrategias. Todo lo que se sitúe fuera de este ámbito se considera gestión activa.

Los inversores en ETFs pasivos fueron los primeros en adoptar ETFs activos con características similares a las de los ETFs pasivos

La mayor parte de la demanda de ETFs pasivos proviene de inversores con experiencia en ETFs pasivos. En un principio, se centraron en los ETFs que aplican una estrategia de alfa subyacente y establecen restricciones estrictas para limitar la desviación con respecto a un índice de referencia. Las estrategias de inversión en renta variable “core plus” y “beta mejorado” son buenos ejemplos de ello, y suelen recurrir a equipos de analistas cuantitativos en lugar de a un único gestor designado.

Los inversores pueden evaluar y aprobar estos productos de forma muy similar a como analizan las estrategias de gestión pasiva de “smart beta”, ya que el componente activo de la estrategia es limitado y resulta más fácil de conciliar con el modelo operativo tradicional de los ETFs (gestión pasiva).

Luego surgió la idea de la gestión activa utilizada con fines distintos a la generación de alfa

La siguiente área de expansión para los ETFs activos fueron las estrategias en las que la intervención activa no se centraba principalmente en la generación de alfa. Esto incluye estrategias basadas en derivados, como aquellas que utilizan opciones para generar ingresos adicionales a partir de una cartera de inversión en índices bursátiles subyacentes. El objetivo del gestor de carteras no es predecir el momento adecuado para invertir en el mercado ni seleccionar valores específicos, sino gestionar la complejidad de una gran cartera de opciones para obtener ingresos elevados y estables, manteniendo al mismo tiempo la máxima exposición posible al índice subyacente.

Otro ejemplo son las estrategias que ofrecen exposición a activos complejos, como lo demuestra el reciente surgimiento de los ETFs UCITS de obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) de gestión activa. Cada CLO es, en sí mismo, una cartera de préstamos subyacentes gestionada de forma activa, y el gestor activo aporta el mayor valor en dos aspectos: a) el análisis del propio gestor de CLO, su trayectoria y la forma en que ha gestionado sus carteras a lo largo del tiempo (especialmente en periodos de crisis), y b) la gestión de las complejas dinámicas de negociación de los CLO para garantizar la liquidez de los inversores. La experiencia está más relacionada con la negociación y la gestión de riesgos que con la búsqueda de alfa.

Si bien estas estrategias son claramente muy diferentes de las estrategias core beta mejorada, comparten muchas de las mismas características estructurales y de riesgo. Su familiaridad en un contexto pasivo facilita su adopción por parte de los inversores tradicionales en ETFs pasivos.

Siguiente fase: Adopción de ETFs activos basados en fundamentales

Como hemos señalado, los inversores en ETFs pasivos han sido los principales usuarios de los ETFs activos y, en su mayoría, se han centrado en estrategias que comparten algunas características con el enfoque pasivo. Curiosamente, la siguiente fase de crecimiento de los ETFs activos podría verse impulsada por un tipo de estrategia que muchos inversores asocian con la gestión activa, pero que solo recientemente ha empezado a cobrar protagonismo: un enfoque activo basado en fundamentales.

Desde el punto de vista de la oferta, las estrategias de gestión activa basada en fundamentales pueden entrañar desafíos significativos para la estructura de un ETF, y no todas son adecuadas. Por ejemplo, aquellas que recurren a valores menos líquidos para generar alfa no son adecuadas para una estructura diseñada con el objetivo de garantizar liquidez diaria, transparencia y eficiencia en la ejecución.

Un fondo de gestión activa basada en fundamentales se basa en la premisa de que la mayoría de los inversores mantendrán su inversión en el fondo a largo plazo. La composición general de la cartera puede variar ligeramente debido a las entradas y salidas de capital, ya que las inversiones más líquidas se compran o venden de forma inmediata, mientras que las menos líquidas se ejecutan de manera más gradual. Las salidas de capital de menor volumen suelen cubrirse con las tenencias de efectivo del fondo.

En cambio, un ETF pasivo requiere una cartera líquida para satisfacer las necesidades de los inversores que desean comprar y vender participaciones en el fondo de manera oportunista. La cartera está diseñada para reproducir el índice de referencia y, por tanto, no cambia. Cuando no hay actividades de reequilibrio del índice, la principal tarea diaria de un gestor de un ETF pasivo es gestionar de manera eficiente las entradas y salidas de capital del fondo, que en ocasiones pueden representar una parte significativa de los activos totales. Los costes asociados son asumidos por los inversores que compran o venden, de modo que el resto de los inversores del fondo no se ven afectados.