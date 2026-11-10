Análisis Más oportunidades en el upper middle market
Principales conclusiones
-
Acceso a distintos mercados:
La combinación de direct lending y broadly syndicated loans puede ayudar a los inversores a mantener la exposición a prestatarios europeos del upper middle market a medida que evolucionan sus preferencias de financiación, facilitando la inversión en distintos entornos de mercado.
-
Un enfoque centrado en el prestatario:
Las empresas de mayor tamaño, con negocios consolidados y flujos de caja más resilientes, pueden ofrecer una oportunidad de crédito diferenciada. No obstante, ni el tamaño del prestatario ni la garantía preferente eliminan el riesgo de crédito.
-
Importancia de la construcción de la cartera:
Un enfoque flexible puede ampliar las exposiciones existentes al crédito privado, combinando la prima de diferencial potencial del direct lending con la liquidez del mercado secundario de los syndicated loans.
Para los inversores que ya destinan parte de su cartera al crédito privado, la cuestión no es simplemente si deben aumentar dicha exposición, sino cómo acceder a un conjunto más amplio de oportunidades en las carteras existentes. Las empresas europeas del upper middle market, es decir, aquellas con un EBITDA1 de 50 millones de euros o más, pueden obtener financiación tanto a través de direct lending como de broadly syndicated loans. Dado que los prestatarios pueden recurrir a ambos mercados, las estrategias que se limitan a una única vía de acceso podrían dejar pasar oportunidades disponibles en el otro.
Este documento técnico, “El caso del upper middle market europeo”, analiza las razones para combinar ambos mercados en un enfoque centrado en el prestatario para invertir en crédito preferente garantizado a tipo variable.
Por qué es importante el upper middle market
Las empresas europeas del upper middle market suelen tener modelos de negocio consolidados, una escala operativa considerable y flujos de caja más resilientes que los prestatarios de menor tamaño. Invesco considera que estas características son factores importantes a la hora de evaluar la capacidad de servicio de la deuda y el riesgo a la baja.
Sin embargo, el tamaño de la empresa es solo uno de los elementos que determinan su calidad crediticia. Evaluar una inversión requiere un análisis detallado del negocio del prestatario, su sector, sus flujos de caja, su apalancamiento y la documentación del préstamo. La condición de crédito preferente garantizado proporciona una posición prioritaria en la estructura de capital, pero no garantiza el reembolso ni evita las pérdidas.
Dos vías de acceso, una oportunidad de crédito
El direct lending y los broadly syndicated loans ofrecen diferentes vías de financiación para muchas de las mismas empresas europeas del upper middle market. En lugar de considerarlos oportunidades totalmente independientes, Invesco evalúa ambos desde una perspectiva crediticia común: la capacidad del prestatario para hacer frente a la deuda preferente garantizada a tipo variable.
Los dos mercados ofrecen características complementarias:
- Direct lending: Los préstamos negociados directamente pueden ofrecer una prima por diferencial a cambio de una liquidez limitada. El documento técnico identifica una prima potencial de entre 100 y 300 puntos básicos en relación con los syndicated loans, dependiendo de las condiciones del mercado.
- Broadly syndicated loans: Los préstamos estructurados por bancos ofrecen acceso a un mercado secundario más amplio, lo que proporciona vías adicionales para la inversión y la gestión de la cartera. La liquidez sigue dependiendo de las condiciones del mercado.
La combinación de ambos enfoques puede proporcionar al gestor una mayor flexibilidad para evaluar el valor relativo y asignar capital a medida que evolucionan las condiciones de financiación. Esto no garantiza una inversión total, una mayor rentabilidad ni liquidez en todos los entornos de mercado.
Seguimiento de los prestatarios en mercados dinámicos
La distinción entre los mercados de direct lending y de syndicated loans se ha vuelto menos clara a medida que los prestamistas directos han financiado empresas cada vez más grandes. Los prestatarios del upper middle market evalúan ahora ambas opciones en función del precio, la seguridad de ejecución, la flexibilidad y sus necesidades de financiación.
El documento técnico destaca cómo estas preferencias pueden variar con el tiempo. En 2022, la menor emisión de syndicated loans y los diferenciales más amplios coincidieron con un aumento de la actividad de direct lending. En 2024, una mayor emisión de syndicated loans y unos diferenciales más ajustados animaron a muchos prestatarios a volver a los mercados sindicados.
Para los inversores, esta evolución permite evaluar las oportunidades que ofrece cada prestatario, en lugar de basarse únicamente en el canal de originación. El acceso a ambos mercados puede ayudar a mantener la flexibilidad de una estrategia a medida que evolucionan el flujo de operaciones y el valor relativo.
Repercusiones para las carteras institucionales
Un enfoque combinado de los préstamos en el upper middle market europeo puede complementar las asignaciones de crédito existentes de varias maneras:
- Fuentes de ingresos complementarias: La posible prima por diferencial del direct lending puede sumarse a los ingresos procedentes de los syndicated loans. Ambos implican riesgo de crédito, y la prima disponible varía en función de las condiciones del mercado.
- Exposición más amplia: La concesión de préstamos a empresas y sectores europeos, así como el uso de ambos formatos de financiación, puede ampliar una asignación concentrada en una única zona geográfica o en un solo canal de financiación. La diversificación no garantiza la rentabilidad ni protege frente a las pérdidas.
- Gestión de la inversión y la liquidez: El acceso a los mercados primarios y secundarios de syndicated loans puede complementar los activos originados directamente. La liquidez subyacente de los préstamos no debe confundirse con la capacidad de un inversor para obtener el reembolso de su inversión en un fondo.
Las estructuras a tipo variable también son relevantes a la hora de evaluar el papel de los préstamos en comparación con el crédito a tipo fijo. Sus ingresos se ajustan en función de los tipos de referencia, lo que significa que pueden disminuir cuando los tipos bajan, pero su carácter variable protege frente al riesgo de duración tradicional cuando los tipos suben. Por tanto, la estrategia de la cartera se basa en la selección de crédito, el valor relativo y la estructura de la inversión, y no en la hipótesis de unos ingresos estables o una protección garantizada frente a las caídas.
La identificación de oportunidades y la evaluación de riesgos siguen siendo fundamentales
La capacidad de invertir en ambos mercados debe estar respaldada por una búsqueda de oportunidades disciplinada y una diligencia debida rigurosa. El enfoque de Invesco se basa en relaciones duraderas con promotores de capital inversión y bancos europeos, además de en nuestra experiencia en el sector y el análisis crediticio.
La división europea de Invesco lleva aproximadamente 20 años concediendo préstamos a estos prestatarios y, desde 2018, ha invertido más de 24.000 millones de euros en empresas europeas del upper middle market. El conocimiento de los prestatarios, tanto en la financiación directa como en la sindicada, sienta las bases para evaluar la solvencia y comparar oportunidades en ambos mercados.
Para los inversores, lo relevante es cómo estas capacidades se traducen en la selección de inversiones, el seguimiento continuo del riesgo de crédito y la gestión de la cartera.
Explora el análisis completo
Lee “El caso del upper middle market europeo” para conocer la perspectiva de Invesco sobre la dinámica de los prestatarios, los motivos para combinar el direct lending y los syndicated loans, y la importancia de la búsqueda de oportunidades y la evaluación de riesgos.
Contenido relacionado
-
6 de febrero de 2026
-
Alternativas Solvencia II: Reforma de 2027 del marco de titulización para las aseguradoras de la UE14 de octubre de 2026
-
Alternativas Informe sobre oportunidades alternativas del Q311 de septiembre de 2026
-
ETF Un nuevo enfoque para invertir en CLOs con calificación AAA7 de julio de 2026
Cambiar país/página web
Confirma tu perfil de inversor para continuar
Selecciona una de las siguientes opciones: