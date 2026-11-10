Para los inversores que ya destinan parte de su cartera al crédito privado, la cuestión no es simplemente si deben aumentar dicha exposición, sino cómo acceder a un conjunto más amplio de oportunidades en las carteras existentes. Las empresas europeas del upper middle market, es decir, aquellas con un EBITDA1 de 50 millones de euros o más, pueden obtener financiación tanto a través de direct lending como de broadly syndicated loans. Dado que los prestatarios pueden recurrir a ambos mercados, las estrategias que se limitan a una única vía de acceso podrían dejar pasar oportunidades disponibles en el otro.

Este documento técnico, “El caso del upper middle market europeo”, analiza las razones para combinar ambos mercados en un enfoque centrado en el prestatario para invertir en crédito preferente garantizado a tipo variable.

Por qué es importante el upper middle market

Las empresas europeas del upper middle market suelen tener modelos de negocio consolidados, una escala operativa considerable y flujos de caja más resilientes que los prestatarios de menor tamaño. Invesco considera que estas características son factores importantes a la hora de evaluar la capacidad de servicio de la deuda y el riesgo a la baja.

Sin embargo, el tamaño de la empresa es solo uno de los elementos que determinan su calidad crediticia. Evaluar una inversión requiere un análisis detallado del negocio del prestatario, su sector, sus flujos de caja, su apalancamiento y la documentación del préstamo. La condición de crédito preferente garantizado proporciona una posición prioritaria en la estructura de capital, pero no garantiza el reembolso ni evita las pérdidas.

Dos vías de acceso, una oportunidad de crédito

El direct lending y los broadly syndicated loans ofrecen diferentes vías de financiación para muchas de las mismas empresas europeas del upper middle market. En lugar de considerarlos oportunidades totalmente independientes, Invesco evalúa ambos desde una perspectiva crediticia común: la capacidad del prestatario para hacer frente a la deuda preferente garantizada a tipo variable.

Los dos mercados ofrecen características complementarias:

Direct lending: Los préstamos negociados directamente pueden ofrecer una prima por diferencial a cambio de una liquidez limitada. El documento técnico identifica una prima potencial de entre 100 y 300 puntos básicos en relación con los syndicated loans, dependiendo de las condiciones del mercado.

Los préstamos negociados directamente pueden ofrecer una prima por diferencial a cambio de una liquidez limitada. El documento técnico identifica una prima potencial de entre 100 y 300 puntos básicos en relación con los syndicated loans, dependiendo de las condiciones del mercado. Broadly syndicated loans: Los préstamos estructurados por bancos ofrecen acceso a un mercado secundario más amplio, lo que proporciona vías adicionales para la inversión y la gestión de la cartera. La liquidez sigue dependiendo de las condiciones del mercado.

La combinación de ambos enfoques puede proporcionar al gestor una mayor flexibilidad para evaluar el valor relativo y asignar capital a medida que evolucionan las condiciones de financiación. Esto no garantiza una inversión total, una mayor rentabilidad ni liquidez en todos los entornos de mercado.

Seguimiento de los prestatarios en mercados dinámicos