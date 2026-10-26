Cuatro aspectos clave al evaluar los CLOs con calificación AAA

1. Renta relativa. Los CLOs sénior pueden ofrecer una prima de rentabilidad frente a los instrumentos tradicionales de renta fija con una calificación similar, gracias a la protección que proporciona su estructura de capital.

2. Exposición a tipos de interés variables. La deuda de los CLOs es predominantemente a tipo variable, lo que reduce su sensibilidad a los tipos de interés. Esto puede complementar carteras con una elevada exposición a bonos corporativos o de deuda pública a tipo fijo, ya que suele estar más estrechamente ligada a las condiciones del mercado crediticio y a la evolución de los diferenciales de crédito.

3. Resiliencia estructural. La diversificación entre prestatarios, la prioridad de pagos, la cobertura mediante garantías y los mecanismos de redirección de flujos de efectivo pueden ofrecer protección adicional a los tramos sénior. A pesar de ello, los tramos con calificación AAA pueden verse afectados por rebajas de calificación, volatilidad en la valoración a mercado o pérdidas en escenarios extremos.

4. Diversificación de la cartera. Dado que los CLOs con calificación AAA son instrumentos a tipo variable y están expuestos principalmente al riesgo de diferencial de crédito, su comportamiento puede diferir del de los activos de renta fija con mayor duración. Una reasignación prudente desde posiciones en efectivo, letras del Tesoro o crédito con grado de inversión a corto plazo puede incrementar los ingresos de la cartera y, dependiendo de sus características y de las condiciones de mercado, contribuir a la consecución de sus objetivos generales.

La regulación podría estar acercándose a un punto de inflexión

La regulación es uno de los factores que ha limitado la demanda en Europa. Durante la mesa redonda se destacó que el requisito de capital indicativo de la fórmula estándar de la UE para las titulizaciones sénior con calificación AAA se ha reducido del 12,5% al 2,7% por unidad de duración del diferencial1 . Esta reducción favorece a los tramos sénior, mientras que las exposiciones mezzanine continúan sujetas a un tratamiento de capital más exigente.

El Reino Unido no ha adoptado la misma calibración, aunque el régimen Solvency UK podría aportar cierta flexibilidad, incluido el posible uso de activos estructurados en las carteras sujetas al ajuste de correspondencia. En última instancia, los beneficios potenciales dependerán de la situación regulatoria de cada aseguradora, de sus pasivos, de su modelo interno y de su marco de gobernanza.

Elección de la vía de implementación

Las aseguradoras de mayor tamaño pueden optar por mandatos segregados que incorporen restricciones personalizadas, informes específicos, gestión de divisas a medida y un mayor grado de control. Los fondos cotizados (ETFs) de CLOs con calificación AAA constituyen una alternativa de acceso, al ofrecer diversificación inmediata, simplicidad operativa, liquidez intradía y una implementación eficiente. También pueden utilizarse con fines tácticos mientras se desarrolla una solución de inversión a más largo plazo.

La diversificación entre gestores, operaciones y años de emisión puede ayudar a mitigar el riesgo de concentración. Asimismo, la capacidad de análisis y selección resulta fundamental, ya que los inversores necesitan un conocimiento especializado tanto de las estructuras de los CLOs como del mercado subyacente de préstamos apalancados.

La liquidez ha mejorado, pero los CLOs no son equivalentes al efectivo

La liquidez de los CLOs con calificación AAA ha mejorado gracias a una mayor participación de los intermediarios, al aumento de las subastas de carteras y al desarrollo de los ETFs. No obstante, dicha liquidez puede deteriorarse en episodios de tensión en los mercados. Por ello, los CLOs con calificación AAA no deben considerarse un sustituto directo del efectivo. En un entorno de aversión al riesgo, los precios pueden caer cuando aumentan los diferenciales, incluso cuando el riesgo de impago crediticio sigue siendo poco probable. Los inversores deben distinguir entre la volatilidad derivada de la valoración a mercado y la pérdida permanente de capital, ajustar sus asignaciones al perfil de liquidez de los activos y tener presente que las condiciones de ejecución pueden empeorar en periodos de estrés en los mercados.

La gobernanza puede ser el factor decisivo

La complejidad percibida sigue siendo una barrera. Los comités de inversión y los consejos de administración necesitan comprender claramente el papel que se espera que desempeñe una asignación a CLOs, los riesgos que incorpora, cómo se gestionará la liquidez y por qué la vía de implementación elegida resulta adecuada. La selección de gestores especializados y una información transparente y periódica son elementos clave para generar y mantener esa confianza.

Una herramienta de construcción de carteras más consolidada

La reforma del marco regulatorio, una mayor profundidad de mercado y el aumento de las vías de acceso han impulsado el interés de los inversores por los CLOs con calificación AAA, favoreciendo su incorporación como herramienta de construcción de carteras para aquellas aseguradoras que buscan ingresos de alta calidad a tipo variable y una mayor diversificación.

Aunque es probable que su adopción siga siendo gradual y dependa de las circunstancias de cada entidad, las aseguradoras capaces de satisfacer los requisitos de gobernanza, control contable, regulación y operativa podrían considerar cada vez más los CLOs sénior como parte de sus asignaciones estratégicas a renta fija.