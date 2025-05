Una débil confianza del consumidor empaña una buena semana para las acciones

Ya hemos usado la analogía de la montaña rusa, y es hora de usarla de nuevo. El índice S&P 500 se encuentra ahora a menos del 4% de su máximo histórico 1 tras una semana sólida para las acciones. El índice DAX alemán cerró la semana en un máximo histórico y ha subido casi un 19% en 20252. Aunque las acciones subieron, el dólar estadounidense reanudó su tendencia bajista3

Una serie de puntos clave contribuyeron al mejor tono de los mercados. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad.

Aranceles: Jornada de desescalada

El lunes 12 de mayo, Estados Unidos y China acordaron un alto al fuego de 90 días para lo que, hasta entonces, solo podía caracterizarse como una guerra comercial en escalada. Como parte del acuerdo, los aranceles estadounidenses sobre China debían reducirse del 145 % al 30 %, y los aranceles chinos sobre Estados Unidos del 125 % al 10 %. Las acciones estadounidenses subieron tras el anuncio, especialmente los segmentos más cíclicos de los mercados4 Sin embargo, hay que recordar que los aranceles siguen siendo mucho más altos que en 2024 y gran parte de los 100 años anteriores. Pero los mercados tienden a responder a la segunda derivada de las noticias: es decir, que la situación está mejorando.

Oriente Medio: acuerdos, acuerdos, acuerdos

El presidente Trump realizó su primer viaje internacional en su segundo mandato, con destino a Oriente Medio. Se firmaron importantes acuerdos de defensa: Arabia Saudita acordó comprar armas por valor de unos 142 000 millones de dólares, 5 el mayor acuerdo de defensa jamás firmado. Muchas empresas tecnológicas se vieron impulsadas por acuerdos que deberían permitir a Nvidia exportar chips de alta gama a la región.

Índice de precios al consumidor de EE. UU.: una nación desinflacionaria

La combinación de tasas arancelarias más bajas y datos de inflación alentadores sugiere que la Reserva Federal (Fed) probablemente mantendrá una postura a la espera por ahora. La inflación general cayó al 2,3 %, su nivel más bajo desde 2021, y por debajo del máximo del 9,1 % alcanzado en 2022.6 Los aranceles no han tenido un impacto significativo en el último dato de inflación, ya que muchas empresas habían acumulado inventarios previamente para evitar tener que subir los precios inmediatamente una vez que entraron en vigor. En otros datos de inflación, el coste de las habitaciones de hotel y motel bajó 10 puntos básicos en abril, al igual que las tarifas aéreas.7 Esto era previsible, en nuestra opinión, dado que el turismo extranjero en EE. UU. ha disminuido considerablemente en los últimos meses.

Fed ¿Un recorte más tardío pero mayor?

La combinación de tasas arancelarias más bajas y datos de inflación alentadores sugiere que la Reserva Federal (Fed) probablemente mantendrá una postura a la espera por ahora. Una actitud de espera podría dar a la Fed flexibilidad para responder según la evolución de las condiciones. Un repunte de la inflación justificaría menos recortes de tasas o posiblemente ninguno, mientras que un mercado laboral debilitado probablemente resultaría en una mayor reducción de la tasa de fondos federales. Con una política monetaria aún restrictiva, creemos que la Fed tiene margen para reaccionar con un recorte posterior, pero mayor, si la economía muestra signos repentinos de debilidad. Los swaps de índices a un día sugieren que el mercado espera dos recortes en 2025. 8 El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, comentó que espera solo un recorte este año a menos que la incertidumbre se resuelva con datos duros más débiles. 9

Política fiscal “Un proyecto de ley grande y hermoso”

Los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron las disposiciones fiscales de lo que el presidente Trump ha llamado su "gran y hermoso proyecto de ley". Las propuestas clave incluyen una extensión de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, exenciones fiscales temporales para el pago de horas extras, nuevas deducciones por propinas y recortes de gastos en los programas de prestaciones sociales. El paquete fiscal, junto con el proyecto de ley más amplio, aún no está en su forma definitiva y estará sujeto a nuevas negociaciones en el Congreso antes de su promulgación.

Mercado de bonos: ¿Se acerca al umbral?

A pesar de la desescalada arancelaria, la disminución de los ataques contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, y las cifras de inflación moderadas, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo han subido ligeramente en las últimas semanas. El tipo de interés del Tesoro a 30 años alcanzó recientemente el 4,97%, un nivel no visto desde 2023, 10 justo por debajo del umbral del 5%, que en dos ocasiones este año obligó al gobierno a ajustar su postura sobre los aranceles.

El aumento de los rendimientos ha reflejado una compleja combinación de menores riesgos de recesión, mayores expectativas de inflación y preocupación por el déficit fiscal estadounidense, ya que el Congreso propone nuevas rebajas de impuestos sin compensaciones equivalentes en el gasto. La preocupación por el déficit también se ha reflejado en el aumento de los precios de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) sobre la deuda pública estadounidense. Si bien el mercado del Tesoro puede seguir bajo cierta presión por parte de los vigilantes de los bonos, no debemos entrar en pánico. Estados Unidos tiene muchos recursos disponibles en lo que respecta a su deuda y déficit. Prevemos que se levantará el techo de la deuda (al igual que en 2023 y en muchos períodos anteriores), que los inversores extranjeros no se han deshecho de los bonos del Tesoro estadounidense y que la Reserva Federal no cederá ante la presión.

Europa Los planes de gasto alemanes cobran impulso

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johan Wadephul, afirmó que el país apoyaría las demandas de Estados Unidos de aumentar el gasto en defensa al 5% del producto interior bruto (PIB). Según la OTAN, Alemania gastó el 2,4% de su PIB en defensa en 2024. Por lo tanto, Alemania se une a Polonia en el apoyo al plan Rutte. Ese 5% se dividirá: un 3,5% para el gasto tradicional en defensa, incluyendo sistemas de armas y personal, y un 1,5% para infraestructura, inteligencia y protección civil. Al aplicar esta división, es más probable que el gasto supere los obstáculos políticos. Esta noticia es un nuevo elemento de apoyo para quienes creen que Europa ha superado la crisis fiscal y podría experimentar un mayor crecimiento como resultado en los próximos años.

Confianza del consumidor estadounidense: no hay mucha

ras la serie de buenas noticias y discursos positivos a lo largo de la semana, fue decepcionante ver que la semana terminó con los datos de confianza del consumidor estadounidense de la Universidad de Michigan, que alcanzaron el 50,8, la segunda lectura más baja registrada. Esto sugiere que los consumidores están preocupados por las perspectivas de crecimiento. 11 Las expectativas de inflación para dentro de un año son ahora del 7,3% y del 4,6% para dentro de 5 a 10 años. 12 Otra señal de un crecimiento más débil y expectativas de inflación más altas significa que el proceso de decisión de la Fed se ha vuelto aún más difícil.