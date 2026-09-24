Los ETFs que tratan de replicar índices ponderados por capitalización bursátil son una forma sencilla y muy utilizada de acceder a los mercados de renta variable. A medida que las empresas se revalorizan, su ponderación en el índice también aumenta, lo que permite a los inversores beneficiarse de los buenos resultados de las empresas más grandes del mercado.

Esto es a la vez una potencial ventaja y un posible obstáculo. Cuando el liderazgo del mercado se reduce, una cartera que aparentemente está bien diversificada puede depender cada vez más de un número relativamente pequeño de empresas.

El índice S&P 500 es un claro ejemplo de ello. Su estructura ponderada por capitalización bursátil implica que las empresas que más se han revalorizado también tengan la mayor influencia en el índice.

Los Equal Weight ETFs suponen otra forma de acceder al mismo mercado. En lugar de asignar una mayor ponderación a una empresa solo por ser más grande, un índice de ponderación equitativa otorga la misma a cada componente en cada reajuste. En el índice S&P 500 Equal Weight, esto implica mantener las mismas 500 empresas que en el S&P 500, pero reajustando la ponderación de cada una a aproximadamente el 0,2% cada trimestre.

Se trata de un enfoque sencillo y diferente, pero que ofrece una exposición significativa a todas las oportunidades que un índice puede brindar.

¿Qué ocurre cuando todas las empresas tienen la misma ponderación?

Al eliminar la relación entre el tamaño de una empresa y su ponderación en el índice, la ponderación equitativa cambia la forma en que el riesgo y la rentabilidad se distribuyen en la cartera.

Menos concentración: Ninguna empresa individual puede dominar el índice, lo que reduce la dependencia de un grupo reducido de líderes del mercado.

Ninguna empresa individual puede dominar el índice, lo que reduce la dependencia de un grupo reducido de líderes del mercado. Mayor participación: Las empresas más pequeñas reciben una ponderación mayor y, por tanto, tienen una mayor influencia en la rentabilidad.

Las empresas más pequeñas reciben una ponderación mayor y, por tanto, tienen una mayor influencia en la rentabilidad. Reajuste disciplinado: En cada reajuste, el índice reduce los componentes cuya ponderación ha aumentado y lo reasigna a aquellos que la hayan disminuido, devolviendo a todas las empresas al mismo punto de partida. La ponderación equitativa no elimina el riesgo del mercado de renta variable ni ofrece un mejor comportamiento en todas las circunstancias. Cuando las empresas más grandes dominan el mercado, es probable que un índice ponderado por capitalización bursátil se beneficie más, ya que les asigna una mayor ponderación. Sin embargo, la ponderación equitativa suele ofrecer mayores oportunidades relativas cuando el buen comportamiento del mercado se extiende a un mayor número de empresas.

S&P 500: Concentración, valoraciones y amplitud del mercado

La diferencia entre ambos enfoques es mucho más evidente en el mercado estadounidense.

Actualmente, las diez empresas más grandes del S&P 500 representan el 37% de la ponderación en el índice, frente a menos del 20% en 2014. No solo han aumentado su ponderación, sino que también han contribuido de manera desproporcionada a la rentabilidad obtenida en los últimos años. En 2014, las diez empresas más grandes supusieron el 19% de la rentabilidad del índice. Esa cifra aumentó a más del 50% entre 2023 y 2025.

Sus buenos resultados han beneficiado a los inversores, pero también han incrementado la dependencia del índice respecto a las perspectivas y expectativas de crecimiento de un grupo relativamente pequeño de empresas.

Esto pone de manifiesto tres características del mercado estadounidense actual:

Los líderes del mercado cambian: Las empresas más grandes de hoy no necesariamente mantendrán su posición de liderazgo para siempre. La ponderación equitativa reduce la dependencia de los líderes actuales sin necesidad de que los inversores predigan qué empresas ocuparán su lugar.

Las empresas más grandes de hoy no necesariamente mantendrán su posición de liderazgo para siempre. La ponderación equitativa reduce la dependencia de los líderes actuales sin necesidad de que los inversores predigan qué empresas ocuparán su lugar. Las valoraciones varían: A 31 de agosto de 2026, el S&P 500 estándar registró una relación precio-beneficio de 26,3 lo que representaba una prima del 29% respecto al índice de ponderación equitativa. Aunque ambos índices incluyen las mismas empresas, la forma en que se ponderan genera diferencias en cuanto a la valoración, el sector y el tamaño de las empresas.

A 31 de agosto de 2026, el S&P 500 estándar registró una relación precio-beneficio de 26,3 lo que representaba una prima del 29% respecto al índice de ponderación equitativa. Aunque ambos índices incluyen las mismas empresas, la forma en que se ponderan genera diferencias en cuanto a la valoración, el sector y el tamaño de las empresas. La participación en el mercado podría ampliarse: La rentabilidad reciente del índice S&P 500 se ha visto favorecida por un número relativamente pequeño de empresas. Si el liderazgo se distribuye de manera más amplia, la ponderación equitativa permite que más componentes del índice contribuyan de manera significativa.

El índice S&P 500 Equal Weight superó al S&P 500 a largo plazo hasta 2023, pero después quedó rezagado cuando el grupo de los Siete Magníficos eclipsó al resto del mercado. Esto no demuestra que un cambio de tendencia vaya a ser inminente, sino que la ponderación equitativa ofrece una forma distinta de exposición a la renta variable estadounidense, que depende menos del liderazgo continuo de las empresas más grandes del índice.

Ponderación equitativa en los mercados globales y europeos

Aunque resulta especialmente evidente en el S&P 500, la concentración no es un problema exclusivo de Estados Unidos. La ponderación equitativa también puede aplicarse a la renta variable global y europea: el principio subyacente es el mismo, aunque genera resultados diferentes en cada mercado.

Renta variable global: A 31 de agosto de 2026, Estados Unidos representaba el 71% del índice MSCI World, ponderado por capitalización bursátil. Su homólogo equiponderado distribuye la exposición de manera más uniforme entre aproximadamente 1.300 componentes, reduciendo la asignación a Estados Unidos a solo el 40% y aumentando la representación de Europa, Japón y otros mercados desarrollados.

A 31 de agosto de 2026, Estados Unidos representaba el 71% del índice MSCI World, ponderado por capitalización bursátil. Su homólogo equiponderado distribuye la exposición de manera más uniforme entre aproximadamente 1.300 componentes, reduciendo la asignación a Estados Unidos a solo el 40% y aumentando la representación de Europa, Japón y otros mercados desarrollados. Renta variable de la zona euro: A 31 de agosto de 2026, los diez principales componentes del EURO STOXX 50 representaban más del 40% del índice. La ponderación equitativa reduce su influencia al distribuir la ponderación de manera uniforme entre las 50 empresas que componen el índice.

A 31 de agosto de 2026, los diez principales componentes del EURO STOXX 50 representaban más del 40% del índice. La ponderación equitativa reduce su influencia al distribuir la ponderación de manera uniforme entre las 50 empresas que componen el índice. Una renta variable europea más amplia: Este mismo enfoque puede aplicarse al MSCI Europe Index, que ofrece una exposición equitativa a más de 400 empresas de toda Europa. Esta estrategia ofrece una exposición más amplia a la renta variable europea que el EURO STOXX 50, que es más concentrado.

Los índices regionales ofrecen exposición a diferentes mercados, pero el enfoque principal sigue siendo el mismo al incorporar Equal Weight ETFs a una cartera: el tamaño de una empresa no determina su influencia en tus inversiones.

Encontrar el equilibrio adecuado

La ponderación equitativa no es necesariamente mejor que la ponderación basada en la capitalización bursátil. Ambos enfoques distribuyen la exposición de manera diferente y es probable que su comportamiento varíe a medida que cambie el liderazgo del mercado.

Por ello, los inversores deben considerar el papel que quieren que desempeñe esta exposición, el mercado al que quieren acceder y los riesgos que ya existen en otras partes de su cartera.

La gama de Equal Weight ETFs de Invesco ofrece acceso a la renta variable estadounidense, global y europea, lo que permite a los inversores elegir el mercado y el índice de referencia que mejor se adapten a sus objetivos.