Resumen de los flujos de ETFs en febrero

El fuerte impulso de enero se prolongó en febrero, cuando los ETFs de EMEA sumaron 54.000 millones de USD en nuevos activos netos y casi replicaron el récord del mes anterior. La actividad mantuvo el apetito por el riesgo, ya que los inversores continuaron aumentando su exposición a la renta variable, al tiempo que mantenían asignaciones estables en renta fija y posiciones en determinadas materias primas. Aunque el impulso se mantuvo sólido, el estallido del conflicto en Oriente Medio provocó las primeras salidas de la renta variable estadounidense y aumentó la demanda de energía, defensa y metales preciosos.

Una vez más, la renta variable dominó los flujos

Los ETFs de renta variable captaron 46.000 millones de USD, lo que representa el 85% de los NNA totales. Uno de los hitos del mes fue el auge de las estrategias de beta inteligente generales y basadas en factores, que acapararon los flujos tras captar más de 10.000 millones de USD. La equiponderación se mantuvo como el enfoque preferido para la exposición a renta variable estadounidense, en un reflejo del continuo interés por diversificar más allá de los índices ponderados por capitalización. La demanda de estrategias de valor y dividendos también fue sólida en todas las regiones, lo que favoreció la rotación general hacia factores fundamentales y estilos orientados a la obtención de ingresos.

Los mercados emergentes siguen captando el interés de los inversores

Las exposiciones a renta variable de mercados emergentes captaron unos 9.000 millones de USD de NNA, en lo que supone el mejor mes para las entradas hacia estos mercados, además de consolidar el fuerte impulso de enero y diciembre. Una mayor proporción de las entradas en renta variable global se destinó a los índices que incluyen mercados emergentes, en lugar de a índices exclusivos de mercados desarrollados. Esto apunta a una clara tendencia para obtener una cobertura global más amplia. La mejora de los fundamentales y la continuidad de la temática de la “desdolarización” lleva a los inversores a diversificar más allá de los activos en USD, algo que justifica su renovado interés por los mercados emergentes.

La renta fija captó 8.000 millones de USD en febrero

Los mercados emergentes también tuvieron un claro protagonismo en la renta fija: los inversores adquirieron posiciones tanto en USD como en divisa local. Los ETF de gestión de liquidez continuaron captando activos, prolongando una tendencia observada en los últimos meses, dado que los inversores siguen centrados en estrategias de alta calidad y baja volatilidad. La demanda de bonos gubernamentales de todo el mundo y renta fija europea (que abarca bonos gubernamentales, crédito de grado de inversión y bonos de alto rendimiento) también fue estable y positiva.

El panorama dispar de las materias primas

Se observaron salidas netas en metales preciosos en un contexto de constante recogida de beneficios, aunque estas salidas se vieron compensadas en gran medida por las entradas en las exposiciones generales a materias primas. En consecuencia, los flujos generales de materias primas cerraron el mes en una posición relativamente equilibrada.

Desde finales de mes…

La dinámica de los flujos a principios de marzo se ha visto condicionada por el estallido del conflicto en Oriente Medio. Se han registrado salidas netas en exposiciones a renta variable estadounidense, lo que ha revertido la continuidad de la demanda observada a principios de año. Por el contrario, las mayores entradas se han seguido centrando en estrategias de beta inteligente, sobre todo en equiponderación, rentabilidad y valor, lo que confirma una continuidad de las principales temáticas de febrero. A nivel sectorial, la evolución de los flujos refleja un aumento en la demanda de energía, mientras que el sector de defensa se ha consolidado como una de las posiciones temáticas más codiciadas. Los metales preciosos también han registrado un mayor nivel de entradas, ya que los inversores procuraron construir un posicionamiento defensivo y buscaban características de activo refugio.

¿En qué debemos centrarnos este mes?

¿Estamos ante un punto de inflexión en las rotaciones?

¿Sigue teniendo sentido diversificar fuera de EE. UU. a raíz del nuevo conflicto en Oriente Medio?

La energía en el punto de mira:

El conflicto en Oriente Medio está afectando a la oferta, por lo que identificamos oportunidades potenciales.

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