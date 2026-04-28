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Evolución de la plataforma de crédito privado de Invesco

28 de abril de 2026
Invesco

Transcripción

Hace 30 años, cuando empezamos nuestra andadura, diseñamos deliberadamente nuestra estructura desde la perspectiva de nuestros clientes. Nuestra marca opera en el sector privado, lo que nos brinda tener una posible ventaja en términos de información frente a los inversores en bolsa, dado el flujo de información y nuestra capacidad para mantener un contacto regular con equipos directivos. Otro elemento crucial es nuestra estructura, que fomenta la colaboración entre nuestros distintos equipos en syndicated loans, direct lending, situaciones especiales y crédito estructurado.

Gracias a nuestra experiencia en financiación a grandes empresas dentro del mercado de syndicated loans, hemos logrado crear una plataforma de crédito diversificada, puesto que somos uno de los principales inversores y operadores del mercado. La coherencia en nuestros criterios de suscripción ha sido, y seguirá siendo, nuestra guía y la base de nuestro éxito.

Nuestra experiencia y el alcance de nuestra plataforma nos permiten sustentar cada una de las decisiones de inversión que tomamos. Todo empieza con nuestra gente y nuestra cultura: contamos con uno de los equipos más amplios y experimentados del sector, con un equipo directivo con una amplia experiencia en inversión de entre 20 y 30 años. Somos el socio de confianza para aquellos clientes que confían en Invesco como un inversor prudente, líder en innovación y pensamiento estratégico. Conforme las expectativas de los clientes han ido en aumento, hemos sabido evolucionar para adaptarnos y estar a la altura.

En la última década, uno de los principales cambios ha sido nuestra capacidad para ofrecer servicios personalizados y resultados orientados a soluciones. Actuamos como un equipo cohesionado que ofrece un enfoque común relativo a la incorporación de clientes, la elaboración de informes, la comunicación y la atención al cliente, lo que permite a los clientes beneficiarse de la experiencia global con una perspectiva local. Nuestro liderazgo común y nuestros comités de inversión impulsan la toma de decisiones para promover la coherencia.

Nuestra conexión cultural con nuestros clientes es esencial para contribuir a su experiencia de inversión. Centramos nuestros esfuerzos en escuchar y ayudar a nuestros clientes a resolver problemas y cumplir objetivos mediante la innovación y la flexibilidad. Uno de los avances más importantes de los últimos años ha sido el paso de invertir en clases de activos individuales a soluciones multiestrategia, que combinan crédito líquido y semilíquido.

Creemos que la consolidación se mantendrá en todos los niveles, con inversores que colaborarán con menos gestores y con el capital privado reforzando relaciones estratégicas. En ambos casos, se trabaja con gestores de activos que ofrecen una experiencia diversificada.

En este vídeo, abordamos la evolución de la plataforma de Invesco durante los últimos 30 años para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Resaltamos las ventajas de un enfoque centrado en el ámbito privado, la solidez de nuestra estructura global colaborativa y nuestra disciplina de suscripción. Conforme las necesidades de los clientes cambian, hemos incrementado nuestras competencias para ofrecer resultados personalizados y orientados a soluciones, incluidos productos multiestrategia y de crédito semilíquido. Asimismo, en el vídeo se exploran las principales tendencias del sector, sobre todo la consolidación actual y la mayor importancia que los inversores y las empresas de capital privado otorgan a colaborar con gestores que ofrecen una amplia experiencia integrada. Te invitamos a que veas el vídeo completo para descubrir cómo nuestro equipo, nuestros procesos y nuestra plataforma trabajan de forma conjunta para ofrecer resultados fundamentados en todo el espectro del crédito.

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    Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburgo, regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo.

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