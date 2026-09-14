Informe sobre inteligencia financiera digital El reto de convertir ahorradores en inversores

La comprensión del comportamiento como vía para convertir a los ahorradores europeos en inversores
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ACERCA DEL INFORME

Invertir nunca ha sido tan accesible; sin embargo, en Reino Unido, Alemania e Italia, una parte significativa del patrimonio sigue depositada en cuentas de ahorro en efectivo. Un nuevo estudio demuestra que el mayor obstáculo para invertir es la accesibilidad. Este informe explora cómo los bancos, las fintech y las plataformas de inversión pueden ayudar a las personas con ahorros a sentirse preparadas para dar el paso hacia la inversión.

6000 Personas encuestadas

Encuestamos a 6.000 personas para comprender por qué los hogares siguen manteniendo sus ahorros en efectivo.

12 Barreras conductuales

Analizamos 12 barreras de comportamiento para comprender qué impide a las personas dar el paso hacia la inversión.

4 Perfiles de personas con ahorros

Identificamos cuatro perfiles de personas con ahorros y cuatro estrategias de activación adaptadas a sus necesidades.

01

1,16 billones de euros en coste de oportunidad perdido potencial

Si los hogares hubieran destinado solo la mitad de sus aportaciones anuales al ahorro a una cartera global diversificada de renta variable entre 2015 y 2025, podrían haber generado hasta 1,16 billones de euros adicionales de riqueza colectiva. Nuestra encuesta apunta a una brecha psicológica que debe cerrarse antes de que pueda cerrarse la financiera.

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02

La mayoría de las personas con ahorros están interesadas en invertir

El 71% de los ahorradores del Reino Unido, el 67% de los ahorradores alemanes y el 65% de los ahorradores italianos afirman estar interesados en invertir. Sin embargo, muchos nunca dan el primer paso. El reto del sector ha pasado de crear conciencia a transformar la intención en acción.

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03

¿Qué impide a las personas con ahorros invertir?

Ayudar a las personas a superar sus miedos es la mayor oportunidad para convertir a quienes ahorran en inversores. Solo el 40% de los ahorradores interesados menciona la falta de conocimientos como un obstáculo, y apenas el 23% señala la falta de capital. Por el contrario, el 53% afirma que el miedo les frena.

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Descubre el informe Del acceso a la acción, con información específica para cada mercado y recomendaciones prácticas para que las personas que ahorran se conviertan en inversores.

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  • EMEA 5873241