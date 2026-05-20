Análisis

Veinte años, un mismo enfoque | Invesco Euro Corporate Bond Fund cumple 20 años

20 de mayo de 2026
Julien Eberhardt
Julien Eberhardt
Fund Manager
Tom Hemmant
Tom Hemmant
Fund Manager
El nuevo edificio del Banco Central Europeo (BCE, o EZB en alemán) en el distrito de Ostend, Fráncfort del Meno, es la sede de esta institución. La torre con la antena mide 201 metros de altura.

Principales conclusiones

1

Una gestión activa y disciplinada para lograr resultados positivos a largo plazo. Durante 20 años, el Invesco Euro Corporate Bond Fund ha registrado, de forma consistente, una rentabilidad superior, gracias a que hemos sabido ajustar de forma activa el riesgo de crédito y la duración a lo largo de los ciclos de mercado, aun cuando eso implicaba asumir una rentabilidad inferior a corto plazo.

2

El riesgo se ajusta con criterio, y no de forma impulsiva. Si algo caracteriza al fondo es su flexibilidad tanto a la hora de asumir más riesgos cuando las valoraciones son atractivas, como cuando debemos reducirlos si la compensación no lo justifica. Prueba de ello son los últimos periodos de tensión y la acertada reducción del riesgo de duración antes de 2022.

3

El posicionamiento actual prioriza la mitigación del riesgo y las oportunidades futuras. Ahora que los diferenciales de crédito están rondando mínimos históricos, la cartera mantiene un posicionamiento prudente en crédito de mayor calidad y sectores defensivos, pero conserva un enfoque constructivo sobre la duración para beneficiarse de los rendimientos y de una posible huida hacia la calidad.

La rentabilidad histórica no es indicativa de resultados futuros.

A lo largo de estas dos décadas, nuestro equipo ha gestionado activos en uno de los segmentos más competitivos de la renta fija, un mercado con una rentabilidad anual media de tan solo el 2,7%1. Lograr la mayor rentabilidad acumulada de nuestro grupo comparable, con una rentabilidad superior anualizada del 1,5% frente al EAA Fund EUR Corporate Bond2, requiere contar con un proceso replicable, aplicarlo con disciplina en diferentes regímenes de mercado y mantener el rumbo aun cuando los resultados inmediatos no sean los deseados. Nuestros 20 años de trayectoria son un reflejo de cada una de estas cualidades.

Rentabilidad móvil estandarizada de 12 meses del Invesco Euro Corporate Bond Fund (%)

 

31/03/06
31/03/07

 31/03/07
31/03/08		 31/03/08
31/03/09		 31/03/09
31/03/10		 31/03/10
31/03/11		 31/03/11
31/03/12		 31/03/12
31/03/13		 31/03/13
31/03/14		 31/03/14
31/03/15		 31/03/15
31/03/16		 31/03/16
31/03/17		 31/03/17
31/03/18		 31/03/18
31/03/19		 31/03/19
31/03/20		 31/03/20
31/03/21
 31/03/21
31/03/22		 31/03/22
31/03/23		 31/03/23
31/03/24		 31/03/24
31/03/25		 31/03/25
31/03/26

Invesco Euro Corp Bond Fund Z Acc

2,7

-2,5

-0,8

29,3

3,9

5,7

10,0

6,1

8,5

-3,0

3,1

2,4

1,6

-1,9

10,4

-4,2

-7,2

7,6

3,7

1,4

EAA Fund EUR Corporate Bond2

2,0

 

-3,3

 

-9,6

 

22,5

 

1,8

 

5,3

 

7,6

 

4,3

 

6,64

-0,87

2,9

1,3

1,1

-3,9

8,5

-5,4

-7,4

6,8

4,3

1,6

Índice de referencia3

3,7

 

-2,1

 

-6,7

 

26,5

 

2,6

 

7,3

 

9,0

 

5,2

 

7,0

0,4

3,5

2,2

2,3

-4,2

10,5

-5,2

-7,2

7,5

5,0

2,1

EAA Fund EUR Corporate Bond es la categoría de Morningstar que se utiliza como grupo comparable.

Fuente: Morningstar. Los datos de rentabilidad mostrados no tienen en cuenta las comisiones ni los gastos derivados de la emisión y el reembolso de participaciones. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. A menos que se indique lo contrario, los ingresos brutos se reinvierten a 31 de marzo. El fondo no se gestiona en referencia a ningún índice de referencia. Al invertir, no se adquieren participaciones en el activo subyacente, sino en un fondo de gestión activa.

Gestión activa en todos los sentidos

La gestión activa es lo que define al fondo. Gestionamos tanto el riesgo de crédito como la duración dentro de rangos amplios, para que el riesgo se adecúe a la remuneración en cada fase del ciclo del mercado. Esta flexibilidad funciona en ambos sentidos: cuando los rendimientos son atractivos y los diferenciales amplios, añadimos riesgo y, cuando se da el caso contrario, lo reducimos.

Por ejemplo, la estrategia de añadir riesgo de crédito durante la tensión de mercado de 2011 lastró nuestros resultados en ese año, ya que los diferenciales siguieron ampliándose. Sin embargo, en 2012, los mercados de crédito repuntaron súbitamente, lo que dio pie a un periodo de una sólida rentabilidad superior. Lo mismo ocurrió en 2018 y 2019: aumentar el riesgo de crédito y de duración ante una subida de los rendimientos y una ampliación de los diferenciales dio lugar a una rentabilidad inferior a corto plazo, seguida de una sólida rentabilidad relativa tras la recuperación de los mercados de bonos.

El ejemplo más reciente de reducción del riesgo fue nuestra gestión de la duración antes de 2022. Cuando los rendimientos del bund alemán se encontraban en territorio negativo, optamos por no asumir la totalidad del riesgo de duración del mercado y mantenerlo en un nivel próximo al extremo inferior de nuestra banda, situada aproximadamente 1,5 años por encima o por debajo del índice. Cuando las expectativas de inflación cambiaron rápidamente y los rendimientos aumentaron, este posicionamiento sumó 143 puntos básicos de rentabilidad relativa en el periodo de 12 meses finalizado en noviembre de 2022.

Posicionamiento actual: enfoque prudente sobre el crédito

Los diferenciales de crédito se han estrechado hasta niveles históricamente bajos. Consideramos que este estrechamiento no justifica asumir un riesgo de crédito significativo.

Durante la mayor parte de los últimos dos años, los diferenciales se han situado muy cerca del tramo más bajo de su rango histórico. Aquellos inversores que mantuvieron unos niveles más altos de riesgo de crédito continuaron obteniendo una rentabilidad incremental durante este periodo. Hemos decidido limitar el riesgo de crédito en nuestra cartera y hemos reducido la exposición a diferenciales de crédito a un ritmo mayor que el índice. De esta forma, renunciamos a esa rentabilidad incremental para obtener protección frente a una ampliación de los diferenciales y acumular la liquidez necesaria para invertir a valoraciones más atractivas. 

Por lo tanto, hemos adoptado un posicionamiento defensivo, con una exposición mayor de la habitual a valores con calificación A y limitada a bonos con calificación BBB. Nuestra asignación sectorial favorece a sectores defensivos, como los de servicios públicos, telecomunicaciones y tecnología, en detrimento de sectores cíclicos, como el industrial y el de automoción. Mantenemos una exposición limitada a bonos de nivel 1 adicional (AT1), híbridos corporativos y títulos subordinados de aseguradoras, lo que refleja una retirada selectiva, y no total, del riesgo de crédito.

Posicionamiento actual: enfoque constructivo sobre la duración

Mantenemos una posición ligeramente sobreponderada en la duración con respecto al índice. Los rendimientos de los bonos gubernamentales son mucho más elevados que en 2021 y, pese al reciente aplanamiento, la curva es mucho más pronunciada. En nuestra opinión, la relación riesgo-remuneración ha mejorado. En el actual repunte del riesgo geopolítico, los mercados de tipos de interés no han actuado como cobertura frente al riesgo, como solía ocurrir cuando se produce una huida hacia activos refugio. Sin embargo, consideramos que esta relación podría volver a imponerse si los inversores creen que existe una amenaza para el crecimiento. 

Los últimos resultados, en contexto

El crédito se ha mantenido en niveles sólidos durante más tiempo del previsto. En 2024, los diferenciales se estrecharon y se han situado próximos a mínimos históricos a lo largo de 2024 y 2025. Los inversores que mantuvieron unos altos niveles de riesgo de crédito continuaron obteniendo rentabilidad incremental. En consecuencia, la rentabilidad fue inferior a la del grupo comparable en ambos años: un 4,4% frente al 4,9% del grupo comparable en 2024, y un 2,6% frente al 2,8% en 2025.

Sin embargo, a medio y largo plazo, el panorama cambia. Nos situamos en el primer cuartil a cinco años y desde el lanzamiento del fondo dentro de nuestro grupo comparable. En la última década, nuestro enfoque de inversión ha logrado una rentabilidad superior a la del índice de referencia en el 78% de los periodos sucesivos de tres años4, lo que supone una muestra de constancia tan importante como la rentabilidad de cualquier año particular.

Nuestra postura defensiva podría seguir siendo un lastre si los diferenciales se mantienen estrechos. Sin embargo, nuestro criterio es coherente con un enfoque que nos ha permitido superar la crisis financiera mundial, la crisis de deuda soberana europea y la pandemia de COVID-19. 

Dado que el coste de oportunidad de mantener crédito de mayor calidad es relativamente bajo, creemos que estamos bien posicionados para proteger el capital si la situación empeora, así como para invertirlo a valoraciones más atractivas si los diferenciales se amplían.

Después de 20 años, esta disciplina —asumir ciertas concesiones a corto plazo para preservar el posicionamiento a largo plazo— sigue siendo el hilo conductor de nuestra trayectoria. Una estrategia que, si bien no ha sido fructífera en todo momento, sí ha resultado ser beneficiosa con el tiempo.

Obtén más información sobre el Invesco Euro Corporate Bond Fund aquí.

Contenido relacionado

  • Notas

    1 ICE BofA Euro Corporate Index, yield to maturity, 31 March 2006 to 31 March 2026. Fuente: Bloomberg

    2 EAA Fund EUR Corporate Bond is the Morningstar category used as the peer group for comparison.

    Índice de referencia 85% ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) and 15% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return). This is a comparator benchmark. Given its asset allocation the fund’s performance can be compared against the benchmark. However, the fund is actively managed and is not constrained by any benchmark. Benchmark figures are total return, in EUR. Prior to 01/11/2021, the performance of the Share class was compared to the performance of another benchmark: Índice ICE BofA US Corporate 

    4 Source data: Morningstar, Invesco

    Página de producto del fondo Invesco Euro Corporate Bond Fund

    Rentabilidad acumulada

     

    Fondo

    Grupo comparable

    Índice de referencia

    Clasificación por cuartil

    3m

    -1,4

    -1,2

    -1,1

    4

    6m

    -1,2

    -1,0

    -0,8

    4

    Año en curso

    -1,4

    -1,2

    -1,1

    4

    1y

    1,4

    1,6

    2,1

    3

    3y

    13,1

    13,1

    15,2

    3

    5y

    0,6

    -0,9

    1,3

    1

    Since launch 31 March 2006

    102,1

    50,5

    88,9

    1

    Rendimientos anualizados (%)

     

    Fondo

    Grupo comparable

    Índice de referencia

    3y

    4,2

    4,2

    4,8

    5y

    0,1

    -0,2

    0,3

    Since launch 31 March 2006

    3,6

    2,1

    3,2

    Rendimientos en periodos anuales (%)

     

    Fondo

    Grupo comparable

    Índice de referencia

    2025

    2,6

    2,7

    3,4

    2024

    4,4

    4,9

    5,3

    2023

    8,0

    7,8

    8,7

    2022

    -12,0

    -13,3

    -13,5

    2021

    -0,1

    -1,0

    -0,4

    Los datos de rentabilidad mostrados no tienen en cuenta las comisiones ni los gastos derivados de la emisión y el reembolso de participaciones. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo de gestión activa y no en un activo subyacente determinado. Las cifras de rentabilidad del fondo son en euros, con reinversión de los beneficios y netas de gastos corrientes y costes de transacción. As at 02/08/21, this share class is now the Primary share class for this fund. As this share class was launched on 21/08/13, for the periods prior to this launch date, performance figures are as at the A Acc share class, without any adjustment for fees. No reflejan la comisión de suscripción que abonan los inversores individuales. La rentabilidad media del sector se calcula sobre una base equivalente.

    Fuente: © 2026 Invesco. El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación de rentabilidad. El fondo no replica al índice. Morningstar. Todos los derechos reservados. La utilización del presente contenido exige conocimientos especializados. Debe ser utilizado exclusivamente por instituciones especializadas. The information contained herein: La información incluida en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de información; (2) no se puede copiar, adaptar ni distribuir; y (3) no puede garantizarse en términos de precisión, exhaustividad ni grado de actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de información asumen responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que se derive del uso de la presente información, salvo en los casos en los que dichos daños o pérdidas no puedan limitarse o excluirse por ley en su jurisdicción. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. The performance shown in the chart prior to 8 March 2018 was based on an objective and investment policy that no longer applies. For further details, please see www.invescomanagementcompany.lu.

    More information on the peer groups can be found at www.morningstar.com

    Riesgos de inversión

    Para conocer toda la información sobre los riesgos, consulta la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte, como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los instrumentos de deuda están expuestos al riesgo de crédito, que alude a la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Los cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones en el valor del fondo. El fondo invertirá en derivados (instrumentos complejos) con objetivos de inversión, lo que generará apalancamiento y podría conllevar grandes fluctuaciones en el valor del fondo. El fondo puede invertir en valores con dificultades que conlleven un riesgo significativo de pérdida de capital. El fondo puede invertir en bonos contingentes convertibles, lo que podría dar lugar a un riesgo significativo de pérdida de capital ante ciertos acontecimientos extremos.

    Información importante

    Datos a 31 de marzo de 2026, salvo que se indique expresamente otra cosa.

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  • EMEA5414561/2026