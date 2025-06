¿Qué ha pasado en mayo?

En general, mayo fue un mes sólido para el mercado europeo de ETFs, con una ampliación de la demanda de renta variable, ya que los inversores miraron más allá de las exposiciones globales y estadounidenses, centrándose especialmente en Europa. Europa también fue el tema predominante en renta fija, donde los bonos soberanos en euros y los bonos corporativos europeos representaron la mitad de las entradas netas.

Los inversores europeos en ETFs no estaban por la labor de “sell in May and go away”. Fueron grandes compradores, con un apetito por el riesgo que reflejaba el repunte del 6 % en los mercados de renta variable. Sin embargo, esa no es toda la historia: un análisis más detallado de los flujos mensuales revela una posible evolución en las estrategias de inversión.

Los flujos netos de mayo, por valor de 28.700 mill. USD, representaron una notable mejora respecto a abril y superaron la media mensual récord del último año. La renta variable siguió liderando, con el 71 % de las entradas netas, mientras que las exposiciones a renta fija captaron más del 28 % de los flujos. El oro y otras materias primas también cerraron el mes (apenas) en territorio neto positivo.

La renta variable global volvió a ocupar el primer lugar en la tabla de flujos mensuales, pero la demanda de renta variable en general estuvo más distribuida entre exposiciones a Estados Unidos, Europa y Mercados Emergentes.

En el ámbito de la renta fija, Europa se consolidó como la clara favorita entre los inversores en bonos. Los bonos soberanos y corporativos en euros atrajeron cerca de la mitad del total de los flujos netos hacia renta fija durante el mes. La economía alemana resulta atractiva en términos relativos y, junto con otros países europeos seleccionados, podría ofrecer características de 'refugio seguro' para los inversores en bonos que buscan diversificarse fuera de los bonos del Tesoro estadounidense.

¿La diversificación puede ser la respuesta a los aranceles?

Persiste una gran incertidumbre sobre en qué nivel se estabilizarán los aranceles estadounidenses, pero los mercados se han recuperado a medida que las expectativas sobre las tasas han disminuido. Los cambios continuos en las restricciones y relaciones comerciales probablemente llevarán a las empresas a diversificar y modificar sus cadenas de suministro. Los inversores también deberían considerar un enfoque más diversificado, ampliando su exposición más allá de Estados Unidos mediante ETFs de renta variable global.

Un camino largo y sinuoso con riesgo de duración.

Durante gran parte de las dos últimas décadas, la duración no representaba un riesgo, sino que contribuía de forma constante a los rendimientos a medida que caían las rentabilidades de los bonos. Sin embargo, 2022 fue una llamada de atención, mostrando claramente a los inversores que los shocks de oferta e inflación implican que la duración puede volver a ser un riesgo para las carteras. Creemos que los inversores deberían prestar más atención a los shocks de oferta y al riesgo de duración en este momento. En nuestra opinión, los instrumentos de baja duración o de tipo variable, como las AAA-rated CLO notes, podrían ser de ayuda.

Preocupaciones por la desdolarización = diversificación

Los debates en curso sobre la evolución del sistema monetario global, el estatus de posible activo “refugio” del USD y el papel del metal precioso están llevando a los inversores a reevaluar qué activos refugio se adaptan mejor a sus carteras. El oro, las materias primas y las criptomonedas podrían beneficiarse de esta tendencia.