La cartera genera valor a través de un riguroso proceso de inversión que combina el análisis fundamental con una evaluación estricta del riesgo y la rentabilidad. Estos son algunos de sus principales características:

Generación de ideas: Es difícil encontrar información sobre los porcentajes de participación en el capital de una empresa. Sobre todo, porque puede haber multitud de clases de acciones, la información puede estar obsoleta y puede haber sociedades de cartera con nombres de lo más extraños. Además, gran parte de este trabajo tiene que hacerse a mano. Nuestro equipo de inversión va filtrando un gran universo de inversión hasta detectar en torno a 125 empresas que cumplan los requisitos del fondo; en concreto, aquellas con fundadores o socios mayoritarios que destaquen sobre el resto.

Evaluación y aprobación: Cada idea de inversión se analiza para confirmar qué hace especiales a la empresa o a sus directivos. Desarrollamos modelos financieros internos y calculamos la tasa interna de rentabilidad (TIR). A continuación, hacemos comparaciones con empresas similares para quedarnos solo con las mejores.

Construcción de carteras: Con base en estos modelos de TIR, la cartera invierte en 25-35 posiciones, limitando cada una al 10% para mantener la diversificación y reducir la correlación.