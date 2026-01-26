Análisis

Invierte en acciones globales y rompe la concentración de mercado

26 de enero de 2026
Stephen Anness
Head of Global Equities
Joe Dowling
Fund Manager
¿Qué oportunidades de inversión hay en renta variable global?

Principales conclusiones

La importancia de la diversificación

Las acciones que han encabezado los índices hasta ahora podrían estar mañana a la cola. Para hacer frente al cambio de entorno, es mejor diversificar por regiones y sectores.

Los matices de la inversión en IA

Los mercados han dejado de ver las acciones relacionadas con la IA como un todo homogéneo y comprendido que la rentabilidad de las empresas que se impongan será muy diferente de las que queden atrás. 

Las ventajas de la gestión activa

Una estrategia de inversión activa puede ayudar a consolidar la resiliencia y la diversificación de las carteras, sean cuales sean las circunstancias del mercado. 

Tradicionalmente, quienes invierten se han decantado por las acciones globales para generar valor, aprovechando la diversificación sectorial y regional. No obstante, las acciones de un puñado de gigantes tecnológicas y relacionadas con la inteligencia artificial (IA) en EE. UU. han ido concentrando el mercado, con el creciente riesgo que eso supone. En los últimos años, la exposición a estas gigantes ha sido muy lucrativa, pero creemos que los cambios de tendencia apuntan a la necesidad de emplear una estrategia más activa, en la que no se opere a la ligera solo porque una acción esté relacionada con la IA o la tecnología.

¿Por qué invertir en acciones globales?

Cada país o región tiene diferentes puntos fuertes y opciones de exposición. Algunos se caracterizan por sus recursos naturales o su capacidad manufacturera, mientras que otros tienen una mayor exposición a la tecnología o, por ejemplo, al sector del consumo. Ahora bien, lo que históricamente ha hecho fuerte a un país puede desaparecer de la noche a la mañana, y lo mismo ocurre con las tendencias. Lo que hoy está arriba puede no tardar en bajar. Por eso es tan importante centrarse siempre en empresas de alta calidad y con valoraciones atractivas, al margen de su ubicación.

En los últimos tiempos, los valores más potentes del mercado han estado muy concentrados. Las “siete magníficas” (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla), junto con unas pocas empresas especializadas en la IA, han ofrecido los mejores rendimientos durante gran parte de 2024 y 2025. No obstante, este nivel de concentración tiene riesgos. Cuando las expectativas de los inversores ya se han integrado en las valoraciones y estas rozan cifras estratosféricas, incluso un pequeño traspié en los beneficios empresariales o la orientación futura puede traducirse en una caída catastrófica.

La inversión en empresas de IA está afinándose

Es indudable que la corriente de la IA sigue teniendo una fuerza arrolladora, pero lo que no está tan claro son los mecanismos de las empresas para rentabilizarla. Para tener éxito con esta tecnología no basta tener plataformas o datos de vanguardia, sino que se requieren aplicaciones específicas, saber gestionar los cambios normativos y contar con modelos de negocio adaptables. Serán muchas las empresas de IA que se queden por el camino; por ejemplo, porque pierdan su ventaja competitiva o no consigan rentabilizar su negocio. Estamos empezando a ver, sin género de duda, que la rentabilidad en este universo comienza a diferir notablemente.

Durante gran parte de los últimos años, las empresas que ofrecen infraestructura y servicios de computación en la nube a gran escala (conocidas como “hiperescaladoras”), se han movido casi al unísono en bolsa, subiendo cuando las demás lo hacían y viceversa. Ahora, sin embargo, esa situación ha cambiado. Resulta evidente al observar la correlación media de la rentabilidad entre las cinco principales hiperescaladoras: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon y Oracle. Pese a que, durante la mayor parte de la última década, esta correlación ha sido, por lo general, muy positiva, recientemente ha sido casi inexistente, como se puede observar en el gráfico de abajo.

Las principales hiperescaladoras han perdido su fuerte correlación

Correlación media por pares (rentabilidad de 20 días) de Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon y Oracle

Fuentes: Invesco y Bloomberg L.P., 17 de diciembre de 2025.

Creemos que este fenómeno podría persistir y que exige saber distinguir unas empresas de otras y hacer exhaustivos análisis fundamentales. Los inversores deberían diferenciar entre aquellas que solo están experimentando con la IA y las que la están integrando realmente en su propuesta de valor. Si solo nos fijamos en los múltiplos de los índices, estaremos haciendo un análisis superficial que no tendrá en cuenta diferencias sustanciales en lo que se refiere a la madurez de las plataformas, las ventajas competitivas o las capacidades de ejecución.

Un enfoque activo y fundamental podría ser esencial

El equipo Invesco Global Equities sigue un proceso de selección de valores ascendente y disciplinado que ayuda a detectar empresas con balances sólidos y directivos capaces, sean cuales sean sus sectores o ubicaciones. El objetivo del equipo consiste en construir una cartera diversificada por países y sectores, de alta convicción y baja correlación entre posiciones.

Esta estrategia evita la sobreexposición a una sola temática o tendencia, por lo que ayuda a mitigar los riesgos de concentración de mercado y a conseguir rentabilidad en todo tipo de condiciones. Además, utiliza datos altamente específicos de cada empresa para que los inversores puedan distinguir a las auténticas líderes en todos los sectores, sin limitarse a las que acaparan la atención mediática.

Al contrario que la inversión temática, esta estrategia no se basa en las emociones ni en la euforia, sino que busca empresas que se beneficien de los cambios estructurales (la IA, la resiliencia de las cadenas de suministro, la evolución de los hábitos de consumo, etc.), sin exponerse de manera desmedida a los repuntes provocados por la tendencia de moda, que suelen ser efímeros.

¿Dónde vemos oportunidades?

A día de hoy, el elevado riesgo de concentración y el desarrollo del mercado de la IA obligan a utilizar un enfoque selectivo y basado en el análisis fundamental. En lugar de invertir sin más en un conjunto indiscriminado de empresas tecnológicas y de IA, los inversores harían mejor en utilizar una cartera construida pensando en la calidad, para aprovechar oportunidades en todo el mundo y evitar las trampas de valor.

Renta variable global

Nuestro equipo Global Equities está compuesto por expertos en construir carteras diversificadas, diseñadas pensando en la rentabilidad a largo plazo. Invertimos en varios sectores e industrias, buscando empresas de calidad y aprovechando las oportunidades que surgen en renta fija y renta variable a nivel global. 

