Una nueva perspectiva de la renta variable europea: mucho más que un instrumento de diversificación

Conviene no perder de vista un matiz importante: un compromiso fiscal no garantiza resultados. La ejecución y el momento en que se lleve a cabo serán determinantes. Sin embargo, ya hay indicios de que Alemania está destinando más recursos a la producción nacional de equipamiento militar, en lugar de recurrir a proveedores estadounidenses, y de que los permisos para proyectos de construcción están aumentando. La tendencia ha cambiado y creemos que ese cambio favorecerá a los mercados europeos.

¿Crees que la "IA" es territorio exclusivo de EE. UU.? Es hora de replanteárselo

Europa no superará a Estados Unidos en infraestructuras para la IA ni liderará el desarrollo de los modelos más avanzados. Además, su sector tecnológico cotizado es mucho más reducido que el estadounidense. Sin embargo, la cadena de valor de la IA llega mucho más allá de los diseñadores de chips y las plataformas de software. Europa tiene una fuerte presencia en las empresas que hacen posible esa expansión y obtienen beneficios de ella: empresas de automatización industrial, fabricantes de bienes de equipo e ingeniería que suministran la infraestructura necesaria, así como empresas de servicios públicos que afrontan un aumento estructural de la demanda energética para hacer funcionar esa infraestructura.

Las empresas de servicios públicos son un buen ejemplo. Es precisamente en este sector donde la inversión en activos fijos (CapEx) alcanza sus niveles más elevados en Europa. Aunque durante años se ha visto penalizado por las dudas sobre la rentabilidad futura de esas inversiones, el aumento de la demanda derivado del desarrollo de la IA exige reforzar las redes eléctricas y la capacidad de generación. Los bancos también están bien posicionados para beneficiarse de un ciclo favorecido por el gasto público y la inversión en infraestructuras. Además, el crecimiento del crédito en Europa está mejorando. La idea no es que Europa lidere el desarrollo de la IA, sino que deje de quedarse al margen.

¿Crees que Europa no puede ofrecerte rentabilidad mientras esperas? Es hora de replanteárselo

Para los inversores que buscan algo más que beta, Europa también destaca por la solidez de sus balances y su capacidad de generación de ingresos, una combinación que hoy Estados Unidos difícilmente puede igualar. Esto resulta especialmente relevante cuando algunas de las grandes tecnológicas estadounidenses están reduciendo las recompras de acciones para financiar enormes inversiones en activos fijos. En Europa, el nivel general de apalancamiento es bajo y el ahorro de los hogares es elevado. En un entorno de tipos de interés más altos, esa resiliencia debería valorarse más. Además, los hogares europeos mantienen una parte importante de sus activos financieros en efectivo con baja rentabilidad y creemos que, a medida que mejore el comportamiento de la renta variable, parte de ese capital podría acabar invirtiéndose en renta variable europea.