Una nueva perspectiva de la renta variable europea: mucho más que un instrumento de diversificación

La diferencia en generación de ingresos entre la renta variable estadounidense y la europea también es considerable. La rentabilidad por dividendo del S&P 500 ha caído hasta situarse en torno al 1%. En Europa, en cambio, la rentabilidad total para el accionista, resultado de la combinación de dividendos y un elevado ritmo de recompra de acciones, se sitúa muy por encima de ese nivel. Solo los bancos europeos ofrecen un rendimiento total para el accionista cercano al 8%, pese a cotizar apenas por encima de su valor contable. Para los inversores que priorizan la rentabilidad total y la protección frente a las caídas, recibir ingresos mientras mantienen posiciones en renta variable europea constituye uno de los pilares de nuestra tesis de inversión.
Aunque persisten los riesgos, los argumentos a favor de Europa son más sólidos.
La tesis de inversión en Europa dista de ser perfecta y no está exenta de riesgos.
Uno de ellos es el encarecimiento de la energía como consecuencia del conflicto en Oriente Medio. No obstante, su impacto sigue siendo muy inferior al de 2022. En los últimos cuatro años, Europa se ha adaptado y ha reforzado su resiliencia frente a este tipo de perturbaciones. Hoy importa más gas de Noruega y de Estados Unidos, y también ha aumentado la producción de fuentes alternativas de energía, como la energía nuclear en Francia. Esta perturbación sigue representando un obstáculo cíclico para el crecimiento y ejerciendo presión al alza sobre la inflación, pero todavía no cuestiona la tesis de inversión de la renta variable europea. Si disminuyen las tensiones en Oriente Medio, esperamos que mejore la confianza de los inversores en los activos europeos.
Además, después del fuerte repunte registrado en los últimos meses, Europa ya no cotiza a unos niveles tan bajos en términos absolutos. Sin embargo, siguen existiendo algunos de los retos que la diferencian de Estados Unidos, como un menor crecimiento estructural, una mayor carga fiscal para las empresas, un acceso más limitado al capital o su exposición al comercio internacional y a China.
Los inversores no necesitan que Europa sea perfecta, sino un mercado que, en igualdad de condiciones, siga siendo más barato que el estadounidense, esté mucho menos concentrado, cuente con una política fiscal más expansiva, una composición sectorial adaptada al entorno actual y pueda ofrecer tanto generación de ingresos como crecimiento de los beneficios. En este sentido, creemos que el consenso sigue infravalorando el potencial de Europa.
Si tu cartera sigue respondiendo al mismo enfoque de inversión que hace diez años, quizá haya llegado el momento de revisarlo. Europa podría volver a tener cabida en ella.