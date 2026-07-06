Eso no significa que los ETFs sean siempre la solución. Los futuros pueden ser una buena opción cuando existen contratos líquidos y los costes son más bajos. Los fondos indexados o los mandatos pueden ser más adecuados para exposiciones estructurales o altamente personalizadas. Sin embargo, para los fondos de pensiones que deben satisfacer requisitos de asignación más dinámicos, los ETFs pueden ser una herramienta útil a largo plazo.

Los avances regulatorios también están ampliando las posibilidades de uso de los ETFs para los gestores de cuentas generales de seguros. Se espera que las reformas recientes y las propuestas de la directiva Solvencia II reduzcan los requisitos de capital para determinadas exposiciones a titulizaciones de alto nivel, como las obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) con calificación AAA, en un porcentaje de entre el 70% y el 80%. Como consecuencia, el crédito estructurado podría adquirir cada vez más importancia para las aseguradoras europeas.

Aunque los ETFs ya ofrecen transparencia y permiten el enfoque “look‑through”, la aplicación de requisitos de capital reducidos a los ETFs de CLO con calificación AAA está sujeta al cumplimiento de los requisitos de “look‑through” establecidos en la directiva Solvencia II y depende de la capacidad de la aseguradora para acceder las posiciones subyacentes e informar periódicamente sobre ellas.

Cuando se cumplen estas condiciones, los ETFs de CLO con calificación AAA pueden ofrecer a las aseguradoras un acceso eficiente y transparente a las ventajas de esta clase de activos, como rentabilidades atractivas, un historial limitado de deterioros y potencial de diversificación, al tiempo que cumplen con los requisitos de transparencia, liquidez y gobernanza.

Los gestores de activos están ampliando el conjunto de herramientas de los ETFs institucionales

Para algunos propietarios institucionales de activos, el potencial de los ETFs no se limita a sustituir una exposición pasiva por otra. A medida que los gestores de inversiones buscan oportunidades atractivas más allá de la beta basada en la capitalización bursátil, los gestores de activos están desarrollando estrategias que permiten a los inversores acceder a mercados tradicionalmente difíciles de alcanzar, como los bonos convertibles contingentes (CoCos), los AT1 y determinados segmentos del mercado de alto rendimiento. Otras áreas de desarrollo incluyen estrategias de gestión activa, temáticas y basadas en factores, que ofrecen acceso a fuentes adicionales de alfa y mayor eficiencia en la construcción de carteras.

Además de proporcionar un acceso único al mercado, los gestores de activos también han desarrollado técnicas avanzadas de reproducción de mercados mediante el uso de ETFs sintéticos. En un ETF sintético, el fondo puede invertir en una cesta de valores y utilizar un contrato de permuta para obtener la rentabilidad del índice objetivo, en lugar de mantener directamente todos los componentes del índice, como ocurre en un fondo físico. Esta estructura sintética puede generar una menor desviación con respecto al índice en comparación con los ETFs físicos, lo cual se debe principalmente a la tasa de retención fiscal del 0% que se aplica a los dividendos estadounidenses mediante este método de reproducción de índices.

Por ejemplo, el Invesco MSCI World UCITS ETF Acc* (MXWS), un ETF sintético que busca reproducir la rentabilidad total neta del índice MSCI World mediante una cartera de valores y el uso de swaps, ha superado la media de los ETFs físicos1 en un 0,05% anual antes de comisiones desde 2018. Esto se debe, en gran medida, a que los dividendos estadounidenses están sujetos a una tasa de retención fiscal del 0%, frente al 15% aplicable a los fondos físicos.2 Sin embargo, es fundamental que las instituciones comprendan la estructura de los swaps, los controles de contraparte, la transparencia y los costes antes de realizar cualquier inversión.



Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que reproduce un índice, y no los activos subyacentes que posee el fondo. La rentabilidad histórica no es indicativa de resultados futuros. Puedes consultar las tablas completas de rentabilidad en este enlace.

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