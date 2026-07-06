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Un nuevo enfoque de los ETFs: de herramientas tácticas a componentes estratégicos en las carteras institucionales

6 de julio de 2026
Invesco
Plano contrapicado de modernos rascacielos de oficinas acristalados que se elevan hacia un cielo azul brillante, simbolizando la escala, la estructura y la inversión institucional orientada hacia el futuro.

¿Cómo pueden los ETFs mejorar las carteras institucionales?

Los ETFs han sido tradicionalmente considerados por los inversores institucionales como vehículos de inversión puramente tácticos, cuyo objetivo es ofrecer una exposición pasiva y sencilla a la beta del mercado. Además, muchas instituciones creen que los ETFs son herramientas diseñadas para satisfacer las necesidades de los inversores minoristas. En consecuencia, el uso institucional de los ETFs en Europa se ha centrado en convertir el efectivo en acciones, cubrir las brechas de exposición durante los cambios de gestión, ajustar rápidamente la exposición al mercado e implementar estrategias tácticas a corto plazo.

Debido a estas percepciones, puede que las instituciones estén desaprovechando el potencial de los ETFs como soluciones estratégicas a largo plazo. Gracias a su bajo coste total de propiedad, su flexibilidad y su precisión, los ETFs pueden ser un componente clave en las asignaciones estratégicas institucionales.

Los ETFs ofrecen posibles significativas ventajas frente a otras soluciones estratégicas

Los gestores de fondos de pensiones, los gestores de cuentas generales de seguros y otros propietarios institucionales de activos han recurrido tradicionalmente a mandatos, fondos indexados y derivados para sus asignaciones a largo plazo. Estas decisiones se han basado en la capacidad de personalización de los mandatos, la estructura colectiva y conocida de los fondos indexados, y en la utilidad de los derivados para cubrir riesgos y acceder de forma eficiente al mercado.

Los ETFs pueden complementar estos vehículos de inversión y, en algunos casos, incluso resultar más atractivos que ellos, ya que ofrecen una combinación de características que pueden ser útiles para su implementación a largo plazo: un coste total de propiedad competitivo, una baja desviación con respecto al índice, una gran flexibilidad y la capacidad de incorporar criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) (véase la siguiente tabla).

La comparación entre los ETFs y los fondos indexados tradicionales resulta especialmente relevante cuando las exposiciones subyacentes son similares. En estos casos, la estructura de los ETFs puede ofrecer ventajas, como la posibilidad de negociar intradía, la transparencia, la flexibilidad de ejecución y la facilidad de uso durante las transiciones o los reequilibrios, algo que los fondos indexados no siempre pueden proporcionar. Para las instituciones que gestionan cambios frecuentes en la asignación de activos, estas mejoras pueden aportar un valor significativo a su proceso de inversión. Además, los ETFs pueden ofrecer una menor desviación con respecto al índice en comparación con los fondos indexados, especialmente cuando el tratamiento de la retención fiscal o el método de replicación del índice del ETF mejoran la rentabilidad neta.

Comparación de los ETFs con otros vehículos de inversión a largo plazo

 

ETFs

Mandatos

Fondos indexados

Derivados

Coste total de propiedad

Competitivo

Una gestión eficaz y la creación de mercado pueden reducir los diferenciales entre precios de compra y venta, pero las comisiones de gestión son un factor importante a tener en cuenta

Bajo

Las comisiones pueden ser negociables, especialmente en el caso de grandes inversores, pero los costes de implementación y gobernanza pueden ser considerables

Amplio rango

Pueden resultar rentables, aunque el precio y el acceso pueden variar según el proveedor y la clase de acciones

Varía

Pueden resultar eficaces para determinadas exposiciones, pero los costes de renovación, la gestión de garantías y la complejidad operativa son factores importantes a tener en cuenta

Desviación con respecto al índice

Baja

Diseñados para reproducir con precisión la rentabilidad de un índice, sin incluir las comisiones de gestión ni los gastos asociados

Varía

Pueden personalizarse, pero la capacidad de reproducción de un índice depende del diseño del mandato y de la ejecución por parte del responsable

Baja

Están diseñados para reproducir los índices con precisión, pero su precio suele fijarse una vez al día, al finalizar la jornada

Varía

Pueden reproducir las exposiciones generales de forma eficiente, pero el riesgo de base y las condiciones contractuales varían

Flexibilidad

Alta

Las negociaciones intradía y la liquidez pueden facilitar el reequilibrio, las transiciones y los usos estratégicos

Media

Pueden personalizarse, pero son menos flexibles a la hora de establecerlos, modificarlos o finalizarlos

Media

Estructura conocida, pero no permiten la implementación intradía

Media

Ofrecen flexibilidad en entornos de liquidez, pero no todas los clases de activos son accesibles, y cerrar o renovar una posición puede resultar costoso

Factores ESG

Alta

Los ETFs basados en índices pueden ofrecer una exposición transparente y regida por normas en materia de ESG; las grandes instituciones también pueden explorar estrategias desarrolladas conjuntamente

Alta

Gran potencial de personalización en función de las habilidades del responsable

Varía

Las opciones ESG están disponibles según el proveedor y la estructura

Bajos

La implementación de los criterios ESG puede verse limitada por los contratos disponibles y el diseño de la exposición al riesgo

Fuente: Invesco. Solo con fines ilustrativos.

La estructura de los ETFs puede contribuir a una mayor eficiencia en la gobernanza y la toma de decisiones

Muchos comités de inversión y consejos de administración tratan los ETFs de forma similar a las acciones a efectos de aprobación: los ETFs que abarcan estrategias o clases de activos ya permitidas en la política de inversión de una institución no requieren aprobación adicional para incluirse en la cartera. Por lo tanto, los ETFs pueden reducir la carga operativa asociada a la búsqueda de gestores, la negociación de mandatos, la incorporación de nuevos activos y los reequilibrios frecuentes, actividades que suelen suponer una carga para los propietarios institucionales de activos cuando emplean mandatos, fondos indexados y derivados.

Estas potenciales ventajas, junto con la negociación intradía y la transparencia diaria sobre las posiciones, permiten que los ETFs faciliten una toma de decisiones más rápida, un seguimiento más claro de la exposición y una comunicación más sencilla con los consejos de administración y los comités de inversión.

Los cambios regulatorios impulsan el uso a largo plazo de los ETFs por parte de las instituciones

En el ámbito de las pensiones, la transición de los modelos de prestación definida a los de aportación definida en varias partes de Europa es otra de las razones por las que los ETFs están suscitando un mayor interés. A medida que los sistemas de pensiones evolucionan hacia estructuras más personalizadas y adaptadas al ciclo de vida de los individuos, es probable que las carteras requieran una supervisión más frecuente, un reequilibrio preciso y componentes escalables, todo lo cual puede lograrse mediante el uso de ETFs.

La nueva ley de pensiones neerlandesa (Wet toekomst pensioenen) constituye un ejemplo muy ilustrativo. En el marco del nuevo sistema de pensiones de aportación definida, puede ser necesario supervisar y ajustar con mayor frecuencia las asignaciones objetivo, ya que los efectos del ciclo de vida, las entradas de primas, los pagos de prestaciones y los rendimientos del mercado influyen en el posicionamiento de la cartera. Los ETFs pueden contribuir a este proceso, especialmente cuando las instituciones necesitan liquidez, rentabilidad atractiva, eficiencia en los costes, posibilidad de negociación intradía, una baja diferencia con respecto al índice y simplicidad operativa. De hecho, en una encuesta global realizada a propietarios institucionales de activos (incluidos los de Países Bajos) más de la mitad de los encuestados señalaron la liquidez, la rentabilidad y el menor coste total como los principales criterios para invertir en ETFs (véase más abajo).

Eso no significa que los ETFs sean siempre la solución. Los futuros pueden ser una buena opción cuando existen contratos líquidos y los costes son más bajos. Los fondos indexados o los mandatos pueden ser más adecuados para exposiciones estructurales o altamente personalizadas. Sin embargo, para los fondos de pensiones que deben satisfacer requisitos de asignación más dinámicos, los ETFs pueden ser una herramienta útil a largo plazo.

Los avances regulatorios también están ampliando las posibilidades de uso de los ETFs para los gestores de cuentas generales de seguros. Se espera que las reformas recientes y las propuestas de la directiva Solvencia II reduzcan los requisitos de capital para determinadas exposiciones a titulizaciones de alto nivel, como las obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) con calificación AAA, en un porcentaje de entre el 70% y el 80%. Como consecuencia, el crédito estructurado podría adquirir cada vez más importancia para las aseguradoras europeas.

Aunque los ETFs ya ofrecen transparencia y permiten el enfoque “look‑through”, la aplicación de requisitos de capital reducidos a los ETFs de CLO con calificación AAA está sujeta al cumplimiento de los requisitos de “look‑through” establecidos en la directiva Solvencia II y depende de la capacidad de la aseguradora para acceder las posiciones subyacentes e informar periódicamente sobre ellas.

Cuando se cumplen estas condiciones, los ETFs de CLO con calificación AAA pueden ofrecer a las aseguradoras un acceso eficiente y transparente a las ventajas de esta clase de activos, como rentabilidades atractivas, un historial limitado de deterioros y potencial de diversificación, al tiempo que cumplen con los requisitos de transparencia, liquidez y gobernanza.

Los gestores de activos están ampliando el conjunto de herramientas de los ETFs institucionales

Para algunos propietarios institucionales de activos, el potencial de los ETFs no se limita a sustituir una exposición pasiva por otra. A medida que los gestores de inversiones buscan oportunidades atractivas más allá de la beta basada en la capitalización bursátil, los gestores de activos están desarrollando estrategias que permiten a los inversores acceder a mercados tradicionalmente difíciles de alcanzar, como los bonos convertibles contingentes (CoCos), los AT1 y determinados segmentos del mercado de alto rendimiento. Otras áreas de desarrollo incluyen estrategias de gestión activa, temáticas y basadas en factores, que ofrecen acceso a fuentes adicionales de alfa y mayor eficiencia en la construcción de carteras.

Además de proporcionar un acceso único al mercado, los gestores de activos también han desarrollado técnicas avanzadas de reproducción de mercados mediante el uso de ETFs sintéticos. En un ETF sintético, el fondo puede invertir en una cesta de valores y utilizar un contrato de permuta para obtener la rentabilidad del índice objetivo, en lugar de mantener directamente todos los componentes del índice, como ocurre en un fondo físico. Esta estructura sintética puede generar una menor desviación con respecto al índice en comparación con los ETFs físicos, lo cual se debe principalmente a la tasa de retención fiscal del 0% que se aplica a los dividendos estadounidenses mediante este método de reproducción de índices.

Por ejemplo, el Invesco MSCI World UCITS ETF Acc* (MXWS), un ETF sintético que busca reproducir la rentabilidad total neta del índice MSCI World mediante una cartera de valores y el uso de swaps, ha superado la media de los ETFs físicos1 en un 0,05% anual antes de comisiones desde 2018. Esto se debe, en gran medida, a que los dividendos estadounidenses están sujetos a una tasa de retención fiscal del 0%, frente al 15% aplicable a los fondos físicos.2 Sin embargo, es fundamental que las instituciones comprendan la estructura de los swaps, los controles de contraparte, la transparencia y los costes antes de realizar cualquier inversión.

Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que reproduce un índice, y no los activos subyacentes que posee el fondo. La rentabilidad histórica no es indicativa de resultados futuros. Puedes consultar las tablas completas de rentabilidad en este enlace

Lee la información completa sobre los riesgos de inversión

Los propietarios de activos están colaborando con los proveedores de ETFs para desarrollar soluciones personalizadas

Las instituciones más grandes, con objetivos específicos de sostenibilidad y una escala adecuada pueden colaborar con los proveedores de índices y los emisores de ETFs para crear conjuntamente exposiciones personalizadas. La colaboración de 2024 entre la sociedad finlandesa de seguros de pensiones Varma e Invesco es un ejemplo de ello. Varma colaboró estrechamente con MSCI para desarrollar índices centrados en el clima que se ajustaran a sus requisitos de descarbonización, mientras que Invesco facilitó la inversión en estas exposiciones a través de ETFs, con el respaldo de la coordinación de los mercados de capitales y los compromisos de creación de mercado.

Los proveedores de ETFs ofrecen a los propietarios de activos mucho más que simples productos

Además de diseñar y coproducir ETFs junto con los propietarios de activos, los gestores de activos cuentan con amplios equipos de especialistas en ETFs y en mercados de capitales capaces de explicar la estructura del producto, la metodología del índice, el enfoque de negociación, la liquidez y la atribución de resultados. Estos especialistas pueden ofrecer a los propietarios institucionales de activos análisis previos a la negociación para estimar los costes y el impacto en el mercado, análisis posteriores para evaluar la calidad de la ejecución, así como formación para directores de inversiones, consejos de administración y comités de inversión.

Estas capacidades pueden resultar especialmente importantes cuando las instituciones evalúan exposiciones más complejas, operaciones de gran volumen, diferentes enfoques de reproducción o el coste total de propiedad. En estos casos, el asesoramiento sobre los mercados de capitales, la planificación de las negociaciones, el análisis de la liquidez y la atribución de los resultados pueden ayudar a las instituciones a comprender no solo qué activos poseen, sino también la eficiencia con la que acceden a ellos.

Invesco: líder en ETFs

Aunque tradicionalmente los ETFs se han considerado estrategias sencillas basadas en la beta del mercado, han evolucionado hasta ofrecer a las instituciones una gama mucho más amplia de opciones con las que mejorar potencialmente el diseño de las carteras institucionales y la eficiencia en su implementación. Invesco ha sido pionera en ayudar a las instituciones a aprovechar al máximo las ventajas de los ETFs.

La plataforma de ETF de Invesco combina conocimientos especializados sobre productos, apoyo en los mercados de capitales, experiencia en inversiones y conocimientos institucionales para ayudar a los propietarios de activos a determinar cómo integrar los ETFs en sus carteras. Como gestor de activos especializado, con una amplia plataforma de ETF en la región EMEA que abarca 170 estrategias en diferentes clases de activos, un equipo de especialistas en mercados de capitales y ETFs, y una gran experiencia en la creación y gestión de estructuras de ETFs, tanto físicos como sintéticos, Invesco puede ayudar a las instituciones a determinar qué enfoque de implementación puede ofrecer una exposición eficiente a un índice de referencia, un mercado, una cartera o una necesidad regulatoria concreta.

Descubre nuestra gama completa de soluciones de ETFs.

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  • Fuentes

    1 Los productos competidores seleccionados son los mayores ETF de EMEA que replican el mismo índice que el fondo de Invesco, con un historial suficientemente largo y una comisión estable.

    2 Bloomberg, 30 de abril de 2026. La rentabilidad del ETF se mide atendiendo a la variación del valor liquidativo e incluye la reinversión de los dividendos, las comisiones de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pueden aplicar al comprar, mantener o vender el ETF. Consulte la tabla de rendimiento discreto que figura a continuación para el rendimiento anual a 10 años basado en periodos completos de 12 meses.

    Rentabilidad discreta

     

    Abr 2025 - Abr 2026

    Abr 2024 - Abr 2025

    Abr 2023 - Abr 2024

    Abr 2022 - Abr 2023

    Abr 2021 - Abr 2022

    Abr 2020 - Abr 2021

    Abr 2019 - Abr 2020

    Abr 2018 - Abr 2019

    Abr 2017 - Abr 2018

    Abr 2016 - Abr 2017

    MSCI World UCITS ETF Acc

    29,24%

    12,24%

    18,52%

    3,35%

    -3,43%

    45,53%

    -3,81%

    6,61%

    13,25%

    14,67%

    Índice

    29,16%

    12,16%

    18,39%

    3,18%

    -3,52%

    45,33%

    -4,00%

    6,48%

    13,22%

    14,65%

    Diferencia

    0,06%

    0,07%

    0,11%

    0,17%

    0,10%

    0,14%

    0,20%

    0,13%

    0,03%

    0,02%

    Rentabilidad por año natural

    Parámetro

    En lo que va de año a fin de trimestre

    2025

    2024

    2023

    2022

    2021

    2020

    2019

    2018

    2017

    MSCI World UCITS ETF Acc

    -3,56%

    21,17%

    18,76%

    23,96%

    -18,02%

    21,93%

    16,10%

    27,92%

    -8,63%

    22,41%

    Índice

    -3,57%

    21,09%

    18,67%

    23,79%

    -18,14%

    21,82%

    15,90%

    27,67%

    -8,71%

    22,40%

    Diferencia

    0,01%

    0,06%

    0,08%

    0,14%

    0,15%

    0,10%

    0,17%

    0,19%

    0,09%

    0,01%

    Fuente: Bloomberg, 30 de abril de 2026. La rentabilidad histórica no es indicativa de resultados futuros. Obtén el informe con el historial completo de rentabilidad. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas. Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que reproduce un índice, y no los activos subyacentes que posee el fondo. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la divisa y el tipo de cambio. Consulta la documentación legal para más información sobre los costes.

    La diferencia de rendimiento se calcula utilizando rendimientos relativos (geométricos) en lugar de rendimientos aritméticos. Los rendimientos relativos tienen en cuenta la capitalización y la volatilidad del mercado, y son una mejor medida de rendimiento que los rendimientos aritméticos.

  • Consideraciones de riesgo

    Para conocer toda la información sobre los riesgos, consulta la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que preste servicios tales como custodia de activos o actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos, puede exponer al fondo a pérdidas financieras. El valor de las acciones y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y del mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El fondo podrá adquirir valores que no estén incluidos en el índice de referencia y celebrará contratos de swap para intercambiar el rendimiento de dichos valores por el rendimiento del índice de referencia. El rendimiento del Fondo puede verse afectado negativamente por variaciones en los tipos de cambio entre la moneda base del Fondo y las monedas a las que está expuesto el Fondo. El fondo invierte en una región geográfica concreta, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del fondo respecto a un fondo con un mandato de inversión geográfico más amplio.

    Información importante

    Datos a 31 de diciembre de 2025, salvo mención expresa. El presente es material publicitario y no proporciona asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión o de estrategia, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

    Los puntos de vista y las opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y pueden cambiar. Para obtener información sobre nuestros fondos y los riesgos asociados, consulte los Documentos de Datos Fundamentales / Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor (en los idiomas locales) y el Folleto (en inglés), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Puede encontrar un resumen de los derechos del inversor en inglés en www.invesco.com/lu-manco/en/home.html. La sociedad gestora podrá poner fin a los acuerdos de comercialización. Habitualmente, las participaciones/acciones de ETFs con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario no se puede volver a vender directamente a los UCITS ETFs. Los inversores deben comprar y vender unidades/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y pueden incurrir en tarifas por hacerlo. Además, los inversores pueden pagar más que el valor neto actual de los activos al comprar unidades/acciones y pueden recibir menos que el valor neto actual de los activos al venderlas. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, véase el folleto actual o el suplemento correspondiente del fondo. Es posible que no todas las clases de participaciones de este fondo estén disponibles para la venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases son iguales ni tienen por qué ser válidas para todos los inversores.

    Index: Los fondos o valores a los que se hace referencia en este documento no están patrocinados, avalados ni recomendados por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o valores ni a ningún índice en el que se basen dichos fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI tiene con Invesco y con los fondos relacionados.

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