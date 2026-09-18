Personalised Investor Engine

Identifica las brechas de activación.
Identifica dónde surgen las dudas de los clientes y qué barreras pueden estar frenando su avance hacia la inversión.
Millones de personas están interesadas en invertir, pero muchas nunca dan el primer paso. Las plataformas digitales han ayudado a que invertir sea más accesible que nunca, pero el acceso por sí solo no genera compromiso, confianza ni acción. Muchos clientes siguen dudando o abandonan por completo su proceso de inversión. Ayudar a que más personas se conviertan en inversores requiere una comprensión más profunda de sus comportamientos, motivaciones y barreras.
Ofrecer una orientación relevante y valiosa que impulse a los clientes a actuar requiere comprender a las personas que hay detrás de las carteras de inversión.
La incertidumbre, la complejidad y la falta de confianza suelen impedir que los clientes inviertan, incluso cuando los productos están fácilmente disponibles.
Cada cliente necesita distintos niveles de apoyo, contenido y acompañamiento a lo largo de su recorrido de inversión.
PIE combina conocimiento del comportamiento del inversor, personalización inteligente y optimización continua para ayudar a las instituciones financieras a crear experiencias de inversión más relevantes y fomentar una acción significativa por parte de los clientes.
Identifica dónde surgen las dudas de los clientes y qué barreras pueden estar frenando su avance hacia la inversión.
Ofrece contenido, recorridos y estímulos más relevantes, adaptados a las necesidades de cada cliente.
Incorpora conocimientos sobre el comportamiento de los clientes en los momentos más relevantes de su recorrido de inversión.
Evalúa, aprende y perfecciona las experiencias de los clientes a través de la optimización continua.
PIE ayuda a detectar las barreras conductuales, informativas y de confianza que pueden ralentizar el avance del inversor a lo largo de su recorrido de inversión, permitiendo a las entidades centrar sus esfuerzos de apoyo allí donde más se necesitan.
Cada inversor se relaciona con la inversión de forma diferente. PIE facilita la creación de experiencias más personalizadas, adaptadas al nivel de confianza, las necesidades y los objetivos de cada persona.
PIE ayuda a las entidades a identificar oportunidades para fomentar acciones concretas por parte de los inversores, ya sea dar el primer paso en su trayectoria inversora, aumentar sus aportaciones o mantener sus inversiones durante periodos de incertidumbre en los mercados.
PIE respalda un proceso continuo de análisis, experimentación y optimización, ayudando a las entidades a perfeccionar la experiencia que ofrecen a los inversores a medida que evolucionan sus comportamientos, necesidades y expectativas.
Invesco y Zopa Bank lanzaron una colaboración en 2025, con el objetivo de hacer la inversión más accesible y comprensible, ayudando a los clientes a construir su futuro financiero.
Ayudar a los inversores a ganar confianza puede aportar múltiples beneficios a su negocio.
Ayuda a los clientes a dar su primer paso en la inversión.
Impulsar la activación de cuentas y el crecimiento continuo de las aportaciones.
Ayuda a los inversores a mantener el rumbo de su plan financiero durante periodos de incertidumbre.
Reconecta a los inversores inactivos con sus objetivos financieros a largo plazo.
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