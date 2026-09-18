Personalised Investor Engine

Personalised Investor Engine (PIE) ayuda a las instituciones financieras a crear experiencias de inversión más relevantes que acompañan a los clientes en su paso del ahorro a la inversión y convierten la intención de invertir en una acción de inversión concreta. 

La imagen que se muestra a continuación tiene únicamente fines ilustrativos.

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EL PRINCIPAL PROBLEMA El reto no es el acceso. Es la activación.

Millones de personas están interesadas en invertir, pero muchas nunca dan el primer paso. Las plataformas digitales han ayudado a que invertir sea más accesible que nunca, pero el acceso por sí solo no genera compromiso, confianza ni acción. Muchos clientes siguen dudando o abandonan por completo su proceso de inversión. Ayudar a que más personas se conviertan en inversores requiere una comprensión más profunda de sus comportamientos, motivaciones y barreras.

El acceso es solo el principio.

Ofrecer una orientación relevante y valiosa que impulse a los clientes a actuar requiere comprender a las personas que hay detrás de las carteras de inversión.

El comportamiento es un factor determinante en las decisiones de inversión.

La incertidumbre, la complejidad y la falta de confianza suelen impedir que los clientes inviertan, incluso cuando los productos están fácilmente disponibles.

Nuestro viaje no es para todo el mundo.

Cada cliente necesita distintos niveles de apoyo, contenido y acompañamiento a lo largo de su recorrido de inversión.

10 bill. EUR

Capital mantenido en efectivo en toda Europa. 1

71%

De los ahorradores quieren invertir, pero aún no han dado el paso. 2

1 en 3

Las personas invierten fuera de sus planes de pensiones. 2

NUESTRA SOLUCIÓN ¿Quieres más información?

PIE combina conocimiento del comportamiento del inversor, personalización inteligente y optimización continua para ayudar a las instituciones financieras a crear experiencias de inversión más relevantes y fomentar una acción significativa por parte de los clientes.

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La personalización en la práctica

Invesco y Zopa Bank lanzaron una colaboración en 2025, con el objetivo de hacer la inversión más accesible y comprensible, ayudando a los clientes a construir su futuro financiero.

“La oportunidad no consiste simplemente en ayudar a más personas a acceder a la inversión. Se trata de ayudarles a sentirse informados y de reforzar su confianza para que den el primer paso. La aplicación de inteligencia conductual y estímulos personalizados en los momentos clave del recorrido del cliente puede desempeñar un papel fundamental a la hora de transformar el interés por la inversión en una participación a largo plazo.

Zopa Bank

Natasha Wear, Senior Director of Wealth

OPORTUNIDADES PARA TÍ Impulsando el crecimiento de las instituciones financieras.

Ayudar a los inversores a ganar confianza puede aportar múltiples beneficios a su negocio.

01 Impulsar el paso del ahorro a la inversión

Ayuda a los clientes a dar su primer paso en la inversión. 

02 Aumenta la participación

Impulsar la activación de cuentas y el crecimiento continuo de las aportaciones.

03 Mejorar la retención.

Ayuda a los inversores a mantener el rumbo de su plan financiero durante periodos de incertidumbre.

04 Volver a captar a los clientes inactivos.

Reconecta a los inversores inactivos con sus objetivos financieros a largo plazo.

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Descubre lo que nuestro Personalised Investor Engine puede hacer por tus clientes y por tu negocio.

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Descubre más

  • >1 billón USD European Commission, Savings and Investments Union, marzo de 2025.

    2 Invesco, informe “Turnings access into action” report, agosto de 2026.

  • Consideraciones de riesgo

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Información importante

    Datos a 9 de septiembre de 2026, salvo mención expresa.

    El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Las opiniones y puntos de vista se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetas a cambios.


  • EMEA5913395/2026