Oportunidades alternativas: perspectivas para el crédito y el capital privados, los activos reales y los fondos de cobertura

23 de octubre de 2025
El informe de oportunidades alternativas de Invesco Solutions tiene carácter trimestral. En cada nueva edición, analizamos las perspectivas de los activos del mercado privado. En particular, nos centramos en el crédito privado, el capital privado, los activos inmobiliarios, la infraestructura y las materias primas.

En un contexto marcado por la confluencia de las altas valoraciones de las acciones y el elevado coste de la financiación, mantenemos una exposición neutral al riesgo en nuestra cartera de alternativas. En general, vemos con más optimismo las alternativas defensivas, por lo que preferimos la deuda privada, los activos reales y las estrategias de cobertura al capital privado. En esta página desglosaremos las principales conclusiones para cada clase de activo, pero te recomendamos que leas nuestro informe completo de oportunidades alternativas para el 3T.

Crédito privado: sobreponderamos para beneficiarnos de la incipiente expansión de los diferenciales en los mercados cotizados

Parece que la volatilidad de mercado está desapareciendo, así que estamos pendientes de la reanudación de las fusiones y adquisiciones. Mientras tanto, quienes invierten en crédito con paciencia pueden seguir beneficiándose de un entorno favorable de tipos más altos a más largo plazo. Sobreponderamos el crédito inmobiliario debido a los altos niveles de rentas corrientes y a la recuperación del mercado de capital inmobiliario. 

Resumen del crédito privado en el 3T

 

General

Valoraciones

Fundamentales

Tendencia secular

Préstamos directos

Sobreponderación

Neutral

Neutral

Atractiva

Crédito de activos reales

Sobreponderación

Atractiva

Neutral

Atractiva

Crédito alternativo

Sobreponderación

Neutral

Neutral

Atractiva

Fuente: Invesco, informe de oportunidades alternativas del tercer trimestre de 2025; p. 5.

Capital riesgo: infraponderamos debido a la moderación de las valoraciones

Mantenemos una infraponderación en capital privado, especialmente en las estrategias buyout tradicionales, que suelen requerir apalancamiento para generar rentabilidad. En conjunto, las elevadas valoraciones del capital privado y el alto coste de financiación pueden suponer un obstáculo considerable.

Resumen del capital privado en el 3T

 

General

Valoraciones

Fundamentales

Tendencia secular

Capital privado

Infraponderación

Poco atractiva

Neutral

Neutral

Fuente: Invesco, informe de oportunidades alternativas del tercer trimestre de 2025; p. 14.

Activos reales: sobreponderamos ligeramente, con las valoraciones a punto de tocar fondo 

Estamos aumentando ligeramente nuestra exposición al sector inmobiliario porque empezamos a considerar seriamente la posibilidad de que las valoraciones hayan tocado fondo. Aunque la relajación de las condiciones financieras nos hace ser optimistas, no podemos bajar la guardia, porque las tasas de capitalización siguen altas y la hoja de ruta de las autoridades no está clara.  

Resumen de los activos reales en el 3T

 

General

Valoraciones

Fundamentales

Tendencia secular

Activos inmobiliarios

Sobreponderación

Atractiva

Neutral

Neutral

Infraestructura

Sobreponderación

Poco atractiva

Atractiva

Atractiva

Fuente: Invesco, informe de oportunidades alternativas del tercer trimestre de 2025; p. 23.

Fondos de cobertura: sobreponderamos, en vista de los diferenciales de arbitraje y del ciclo de flexibilización de los bancos centrales

En nuestra opinión, los fondos de cobertura con menor beta frente al riesgo de mercado pueden ser una valiosa alternativa en una cartera de inversión. Pese al reducido número de fusiones y adquisiciones en los mercados de capital, debido a la espera de condiciones más favorables por parte del capital privado, los diferenciales siguen altos en las estrategias event-driven. 

Resumen de los fondos de cobertura en el 3T

 

General

Valoraciones

Fundamentales

Tendencia secular

Event-driven y arbitraje

Sobreponderación

Neutral

Neutral

Atractiva

Tendencia sistemática

Sobreponderación

Neutral

Neutral

Atractiva

Fuente: Invesco, informe de oportunidades alternativas del tercer trimestre de 2025; p. 31.

