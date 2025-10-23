Oportunidades alternativas: perspectivas para el crédito y el capital privados, los activos reales y los fondos de cobertura

El informe de oportunidades alternativas de Invesco Solutions tiene carácter trimestral. En cada nueva edición, analizamos las perspectivas de los activos del mercado privado. En particular, nos centramos en el crédito privado, el capital privado, los activos inmobiliarios, la infraestructura y las materias primas.

En un contexto marcado por la confluencia de las altas valoraciones de las acciones y el elevado coste de la financiación, mantenemos una exposición neutral al riesgo en nuestra cartera de alternativas. En general, vemos con más optimismo las alternativas defensivas, por lo que preferimos la deuda privada, los activos reales y las estrategias de cobertura al capital privado. En esta página desglosaremos las principales conclusiones para cada clase de activo, pero te recomendamos que leas nuestro informe completo de oportunidades alternativas para el 3T.

Crédito privado: sobreponderamos para beneficiarnos de la incipiente expansión de los diferenciales en los mercados cotizados

Parece que la volatilidad de mercado está desapareciendo, así que estamos pendientes de la reanudación de las fusiones y adquisiciones. Mientras tanto, quienes invierten en crédito con paciencia pueden seguir beneficiándose de un entorno favorable de tipos más altos a más largo plazo. Sobreponderamos el crédito inmobiliario debido a los altos niveles de rentas corrientes y a la recuperación del mercado de capital inmobiliario.