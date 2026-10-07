Las perspectivas para el oro

Si los mercados financieros siguen mostrando volatilidad, no nos sorprendería que el precio del oro también fuera volátil, incluso con independencia de las perspectivas para el metal. Como hemos observado en anteriores episodios de tensión en los mercados, algunos inversores se ven obligados a recurrir a cualquier activo líquido que posean, incluido el oro, para atender las llamadas de margen o cubrir pérdidas en otras posiciones, en lugar de vender necesariamente el activo porque hayan cambiado sus perspectivas. Esto puede ser especialmente relevante para los inversores cuyas posiciones en oro se hayan revalorizado en los últimos años.

Dicho esto, creemos que el oro sigue contando con factores estructurales a su favor. Consideramos que los bancos centrales seguirán comprando oro para diversificar sus reservas. Las compras de oro de los bancos centrales dependen en menor medida de su precio y, como se señalaba en el artículo sobre las perspectivas del oro del trimestre pasado, entre los principales factores que explican estas compras continuadas se encuentran la preocupación por la volatilidad mundial, la protección frente a la inflación y la incertidumbre geopolítica. Según el Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales compraron más oro en el Q2 de 2026 que en cualquier otro segundo trimestre del que se tenga constancia.

Los bancos centrales prestan cada vez más atención al lugar donde mantienen sus reservas de oro, y no solo a la cantidad que poseen. En septiembre, De Nederlandsche Bank (DNB) informó de que había trasladado unas 86 toneladas de oro de Nueva York y Ottawa a Londres entre marzo y agosto, alegando el aumento de las tensiones geopolíticas y la necesidad de estar mejor preparados ante una crisis. La proporción de las reservas de oro de los Países Bajos mantenida en Londres aumentó del 18,1% al 32,1%, mientras que la correspondiente a Nueva York se redujo del 31,3% al 18,5%. El razonamiento del DNB era práctico: el oro depositado en el Banco de Inglaterra cumple las normas internacionales de negociación y puede movilizarse con mayor rapidez en caso necesario.

Esta decisión se produce después de que el Banque de France sustituyera 129 toneladas de oro mantenidas en Nueva York por lingotes adquiridos en Europa entre julio de 2025 y enero de 2026. Ninguna de las dos operaciones modificó la cantidad total de oro en poder de estas instituciones, por lo que ninguna genera un aumento directo de la demanda. Sin embargo, ambas sugieren que los gestores de reservas consideran cada vez más el oro un activo que podrían necesitar utilizar en una crisis, y no simplemente un activo que mantener en cartera. Esto refuerza la perspectiva de que las compras de los bancos centrales continúen.

¿Qué podría hacernos cambiar nuestra perspectiva sobre el oro?

Empezando por los riesgos a la baja, las perspectivas podrían deteriorarse si el dólar estadounidense sigue fortaleciéndose o si las compras de oro por parte de los bancos centrales se ralentizan. Por otro lado, el oro podría beneficiarse de un temor a una desaceleración económica que vuelva a situar las bajadas de tipos sobre la mesa, de una renovada preocupación por la pérdida de valor de las divisas, de una mayor preocupación por la política fiscal o de una perturbación geopolítica.

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