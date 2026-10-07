Artículo Perspectivas trimestrales sobre el oro: análisis del Q3 de 2026 y perspectivas
Ideas principales
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El oro subió un 3,7% en el Q3, pese a la subida de los tipos de interés por parte de la Fed y al fuerte repunte de los rendimientos de los bonos, que alcanzaron máximos históricos en el tramo más largo de la curva.
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La inflación parece ser principalmente un problema a corto plazo, mientras que el crecimiento está demostrando ser más resiliente. Esta evolución está determinando la trayectoria de los rendimientos de los bonos y ejerciendo presión sobre el oro.
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El oro sigue contando con factores estructurales a su favor, entre ellos las compras continuadas de los bancos centrales y una mayor atención a la seguridad. Al mismo tiempo, la demanda de los inversores se ha recuperado a través de los ETP de oro.
La evolución del oro en el Q3 de 2026
Tras el débil comportamiento registrado en el Q2, el precio del oro fluctuó durante gran parte de julio en torno al nivel de 4.000 USD, una cifra que muchos inversores consideran un nivel de referencia. Los bancos centrales compraron 23 toneladas de oro durante el mes, mientras que el repunte de la demanda de ETP de oro en la segunda mitad de julio contribuyó también a sostener el precio. La inversión se consolidó durante el resto del trimestre.
La consolidación de julio dio paso a un agosto mucho más positivo. El precio del oro repuntó ante la publicación de varios datos económicos estadounidenses más débiles, entre ellos un informe de empleo peor de lo esperado, seguido de unas cifras de IPC e IPP inferiores a las previsiones del mercado. Aunque ninguno de estos dos indicadores es la medida de inflación preferida por la Fed, ambos redujeron las expectativas del mercado de una subida de tipos por parte de la Fed. El oro también se vio favorecido por nuevas compras de los bancos centrales, incluida la segunda compra consecutiva de 20 toneladas comunicada por el Banco Popular de China.
Sin embargo, el precio del oro cayó en septiembre ante el fuerte repunte de los rendimientos de los bonos, aunque finalmente cerró el Q3 en 4.157 USD por onza, con una subida trimestral del 3,7%. El hecho de que el oro lograra subir en un trimestre en el que los rendimientos de los bonos alcanzaron máximos de varias décadas resulta especialmente destacable. La relación histórica entre el oro y los rendimientos reales se ha debilitado considerablemente desde 2022, cuando la congelación de las reservas rusas llevó a los bancos centrales a comprar oro con independencia de su precio. Unos rendimientos de los bonos más elevados, especialmente en términos reales, aumentan el coste de oportunidad de mantener un activo que no genera rentas.
¿Qué factores influyeron en el oro? Rendimientos de los bonos, inflación y tipos de interés
Los rendimientos de los bonos fueron probablemente el factor que más influyó en el precio del oro durante el trimestre. La oleada de ventas de activos de renta fija a escala mundial provocó un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense en todos los tramos de la curva. En septiembre, los vencimientos más largos alcanzaron máximos de varias décadas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años alcanzaron sus niveles de cierre más elevados desde 2002 y terminaron el Q3 en el 5,28% y el 5,63%, respectivamente.
La oleada de ventas de bonos respondió a varios factores, entre ellos la posibilidad de que la Fed mantenga los tipos de interés elevados durante más tiempo, mientras la inflación siga situándose por encima de su objetivo del 2%. Más recientemente, el crecimiento ha pasado a ser uno de los principales factores detrás del repunte de los rendimientos. Los rendimientos reales han aumentado, mientras que las primas por plazo, como se muestra en la figura 2, se están aplanando en términos generales.
La oferta de activos alternativos también está afectando a la demanda de deuda pública, ya que muchos inversores a largo plazo están optando por nueva deuda corporativa destinada a financiar proyectos de infraestructura relacionados con la IA. También podría haber inversores en bonos que exijan una mayor compensación por invertir en deuda del Tesoro, ante el aumento de determinados riesgos, entre ellos el hecho de que la deuda nacional estadounidense haya superado los 40 billones de USD durante el trimestre.
La inflación está condicionando buena parte del debate en torno a la política de tipos de interés. En septiembre, la Fed subió los tipos 25 puntos básicos, hasta situarlos en un rango objetivo del 3,75%-4,00%. La decisión fue unánime entre los miembros del comité y el gráfico de puntos apuntó a al menos una subida adicional en el Q4 de 2026. Sin embargo, tras la publicación, el último día del trimestre, de un índice de gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) sorprendentemente débil, la probabilidad de una subida de tipos en octubre se redujo al 40%, frente al 68% de una semana antes, según la herramienta CME FedWatch.
Aunque la inflación sigue siendo elevada, en nuestra opinión, este dato podría llevar a los miembros de la Fed a mantener los tipos sin cambios en la reunión de octubre, a la espera de obtener más información antes de una subida de tipos más probable en diciembre, siempre que para entonces la inflación no haya descendido y la economía siga fortaleciéndose. El crecimiento del PIB del Q2 se revisó significativamente al alza.
Los inversores globales vuelven a los ETP de oro en el Q3
Los elevados precios del oro y la fortaleza de los mercados de renta variable probablemente han limitado el atractivo de incluir oro en carteras diversificadas. Durante la mayor parte de 2026, los ETF respaldados por oro físico y otros productos cotizados (ETP) mantenían cada vez menos oro a escala mundial. Sin embargo, esta tendencia se revirtió con fuerza en el Q3, y el trimestre terminó con más oro invertido a través de estos productos que en cualquier otro momento de los últimos 12 meses.
Las perspectivas para el oro
Si los mercados financieros siguen mostrando volatilidad, no nos sorprendería que el precio del oro también fuera volátil, incluso con independencia de las perspectivas para el metal. Como hemos observado en anteriores episodios de tensión en los mercados, algunos inversores se ven obligados a recurrir a cualquier activo líquido que posean, incluido el oro, para atender las llamadas de margen o cubrir pérdidas en otras posiciones, en lugar de vender necesariamente el activo porque hayan cambiado sus perspectivas. Esto puede ser especialmente relevante para los inversores cuyas posiciones en oro se hayan revalorizado en los últimos años.
Dicho esto, creemos que el oro sigue contando con factores estructurales a su favor. Consideramos que los bancos centrales seguirán comprando oro para diversificar sus reservas. Las compras de oro de los bancos centrales dependen en menor medida de su precio y, como se señalaba en el artículo sobre las perspectivas del oro del trimestre pasado, entre los principales factores que explican estas compras continuadas se encuentran la preocupación por la volatilidad mundial, la protección frente a la inflación y la incertidumbre geopolítica. Según el Consejo Mundial del Oro, los bancos centrales compraron más oro en el Q2 de 2026 que en cualquier otro segundo trimestre del que se tenga constancia.
Los bancos centrales prestan cada vez más atención al lugar donde mantienen sus reservas de oro, y no solo a la cantidad que poseen. En septiembre, De Nederlandsche Bank (DNB) informó de que había trasladado unas 86 toneladas de oro de Nueva York y Ottawa a Londres entre marzo y agosto, alegando el aumento de las tensiones geopolíticas y la necesidad de estar mejor preparados ante una crisis. La proporción de las reservas de oro de los Países Bajos mantenida en Londres aumentó del 18,1% al 32,1%, mientras que la correspondiente a Nueva York se redujo del 31,3% al 18,5%. El razonamiento del DNB era práctico: el oro depositado en el Banco de Inglaterra cumple las normas internacionales de negociación y puede movilizarse con mayor rapidez en caso necesario.
Esta decisión se produce después de que el Banque de France sustituyera 129 toneladas de oro mantenidas en Nueva York por lingotes adquiridos en Europa entre julio de 2025 y enero de 2026. Ninguna de las dos operaciones modificó la cantidad total de oro en poder de estas instituciones, por lo que ninguna genera un aumento directo de la demanda. Sin embargo, ambas sugieren que los gestores de reservas consideran cada vez más el oro un activo que podrían necesitar utilizar en una crisis, y no simplemente un activo que mantener en cartera. Esto refuerza la perspectiva de que las compras de los bancos centrales continúen.
¿Qué podría hacernos cambiar nuestra perspectiva sobre el oro?
Empezando por los riesgos a la baja, las perspectivas podrían deteriorarse si el dólar estadounidense sigue fortaleciéndose o si las compras de oro por parte de los bancos centrales se ralentizan. Por otro lado, el oro podría beneficiarse de un temor a una desaceleración económica que vuelva a situar las bajadas de tipos sobre la mesa, de una renovada preocupación por la pérdida de valor de las divisas, de una mayor preocupación por la política fiscal o de una perturbación geopolítica.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué los cambios en los tipos de interés afectan al oro?
El oro no genera ingresos, por lo que unos tipos de interés más altos pueden hacer que el efectivo y los bonos resulten relativamente más atractivos. Unos tipos más bajos reducen ese coste de oportunidad, lo que puede respaldar la demanda de oro.
¿Por qué el dólar estadounidense influye en el oro?
El oro se cotiza globalmente en dólares estadounidenses, por lo que un dólar más fuerte suele encarecerlo para los compradores fuera de EE. UU. y puede lastrar la demanda. Por el contrario, un dólar más débil puede hacer que el oro resulte más asequible a escala internacional y contribuir a respaldar los precios.
¿Por qué la inflación afecta al oro?
El oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación porque su oferta es limitada y no está vinculado a ninguna divisa concreta. No obstante, el impacto de la inflación depende en gran medida de los tipos de interés reales: si los tipos suben más rápido que la inflación, el oro puede verse sometido a presión.
¿Por qué se considera que el oro es un «depósito de valor»?
El oro se considera un depósito de valor porque es escaso, duradero, ampliamente aceptado y no puede imprimirse como ocurre con el dinero fiduciario. Estas características han contribuido a preservar el poder adquisitivo durante largos periodos, especialmente en épocas de tensión económica o monetaria.
¿Qué es el Consejo Mundial del Oro?
El Consejo Mundial del Oro es la organización de desarrollo de mercado de la industria del oro. Representa a las principales compañías mineras de oro y promueve la comprensión del papel que desempeña el oro en los mercados y en la sociedad. Publica estudios, datos y análisis sobre la demanda de oro, la inversión, los bancos centrales y las cadenas de suministro responsables.
¿Qué es un ETC de oro físico?
Un ETC (commodity cotizado en bolsa) de oro físico es un valor diseñado para replicar la evolución del precio del oro, normalmente respaldado por lingotes físicos asignados y custodiados por una entidad depositaria. Permite a los inversores obtener exposición al oro sin necesidad de almacenar ni asegurar lingotes o monedas por sí mismos.
¿Qué papel tiene el oro en una cartera?
El oro puede actuar como elemento diversificador, ya que los factores que impulsan su comportamiento suelen diferir de los de la renta variable y la renta fija, especialmente durante periodos de tensión en los mercados, inflación o incertidumbre geopolítica. También puede aportar liquidez y actuar como posible cobertura, aunque no genera ingresos y puede ser volátil.
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