El potencial atractivo de los AT1s
Puesto que los AT1s han demostrado tener una baja correlación con la renta variable y la renta fija tradicional, incluirlos en una cartera puede aportar ventajas desde el punto de vista de la diversificación. El banco emisor suele rescatar AT1s tras un periodo determinado, normalmente cinco años después de su emisión, lo que les confiere una baja sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés. Esta característica podría resultar interesante para los inversores que desean aumentar el rendimiento sin incrementar la duración.
En comparación con el mercado de alto rendimiento en general, el de los AT1s ofrece una exposición económica diferente, ya que suele estar integrado por emisores de mayor calidad. Además, mientras que el mercado global de alto rendimiento en general está compuesto principalmente por emisores de los sectores industriales (82%), empresas financieras no bancarias y compañías de suministros, los AT1s solo los emiten bancos.
Actualmente, los bancos europeos cuentan con balances mucho más resilientes que antes de la crisis financiera global. Esto se debe en gran medida a la regulación, que obliga a los bancos a emitir capital AT1. Dichos bancos también han reducido el tamaño y mejorado la calidad de los activos que figuran en sus balances, al tiempo que han aumentado el volumen de capital con el que respaldan esos activos. En conjunto, los bancos europeos han aumentado su ratio de capital (Capital Ratio) CET1 desde menos del 6% de antes de la crisis financiera global hasta casi el 15% actual, un nivel muy superior al nivel desencadenante de los AT1s, que es del 5,125% o del 7%.