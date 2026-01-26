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Los Additional Tier 1 Coco Bonds podrían representar una de las oportunidades más atractivas para los inversores que buscan rendimientos más altos sin recurrir a emisores de baja calidad. El hecho de que, ahora, los bancos estén emitiendo cada vez más bonos AT1 en EUR podría ser una buena noticia para los inversores europeos que desean adquirir una exposición diversificada a esta clase de activos sin riesgo de tipo de cambio.

¿Qué son los AT1s?

Los AT1s son un tipo específico de bonos convertibles contingentes o Contingent Convertible (CoCos) emitidos por bancos. Se crearon tras la crisis financiera mundial y su objetivo es servir de colchón de capital en caso de que el banco emisor experimente dificultades financieras graves. Los AT1s se amortizan o se convierten en acciones en función de un desencadenante específico, como que el coeficiente de Common Equity Tier 1 (CET1) del banco cayera por debajo de un nivel desencadenante predefinido (normalmente, el 5,125% o el 7%).

En lo que respecta a la prelación para absorber pérdidas, los AT1s se encuentran justo por encima del capital ordinario del banco y por debajo de su deuda preferente. La exposición crediticia de un AT1 viene determinada por esta subordinación, y no por el riesgo de emisor, como ocurre con los bonos tradicionales de alto rendimiento. En otras palabras, los AT1s pueden ofrecer niveles de rendimiento similares a los de emisores de mayor calidad.