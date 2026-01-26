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Las oportunidades se amplían a medida que el mercado de AT1 CoCo Bonds madura

26 de enero de 2026
Paul Symns
Paul Syms
Head of EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management
Detalle arquitectónico de un centro comercial en Frankfurt.

Principales conclusiones

Emisión de bonos AT1 denominados en EUR

1

En los últimos años, los bancos europeos han emitido una mayor proporción de sus AT1 CoCo Bonds en EUR

Mejora de la resiliencia financiera

2

En la actualidad, los balances de los bancos europeos son mucho más resilientes que antes de la crisis financiera mundial

Lanzamiento de un nuevo ETF

3

Los inversores europeos ya pueden invertir en una cartera diversificada de AT1 CoCo Bonds sin exposición al riesgo de tipo de cambio

Para obtener más información, consulta la sección consideraciones de riesgo al final de la página web. Para obtener información completa sobre los riesgos, consulta la documentación legal.

Los Additional Tier 1 Coco Bonds podrían representar una de las oportunidades más atractivas para los inversores que buscan rendimientos más altos sin recurrir a emisores de baja calidad. El hecho de que, ahora, los bancos estén emitiendo cada vez más bonos AT1 en EUR podría ser una buena noticia para los inversores europeos que desean adquirir una exposición diversificada a esta clase de activos sin riesgo de tipo de cambio.

¿Qué son los AT1s?

Los AT1s son un tipo específico de bonos convertibles contingentes o Contingent Convertible (CoCos) emitidos por bancos. Se crearon tras la crisis financiera mundial y su objetivo es servir de colchón de capital en caso de que el banco emisor experimente dificultades financieras graves. Los AT1s se amortizan o se convierten en acciones en función de un desencadenante específico, como que el coeficiente de Common Equity Tier 1 (CET1) del banco cayera por debajo de un nivel desencadenante predefinido (normalmente, el 5,125% o el 7%). 

En lo que respecta a la prelación para absorber pérdidas, los AT1s se encuentran justo por encima del capital ordinario del banco y por debajo de su deuda preferente. La exposición crediticia de un AT1 viene determinada por esta subordinación, y no por el riesgo de emisor, como ocurre con los bonos tradicionales de alto rendimiento. En otras palabras, los AT1s pueden ofrecer niveles de rendimiento similares a los de emisores de mayor calidad.

Mayor rendimiento debido a la subordinación, y no a la calidad del emisor

Ejemplo de emisor: Banco Santander

 

Calificación

                      Rentabilidad

USD

EUR

Deuda preferente

A+

4,68%

3,07%

Deuda subordinada

BBB

5,16%

3,25%

Bonos de capital AT1

BB+

6,21%

5,22%

Fuente: Bloomberg, 31 de diciembre de 2025. Los títulos mencionados son meros ejemplos y no pretenden ser una recomendación para invertir en ninguna clase de activos, título o estrategia en particular. 

El potencial atractivo de los AT1s

Puesto que los AT1s han demostrado tener una baja correlación con la renta variable y la renta fija tradicional, incluirlos en una cartera puede aportar ventajas desde el punto de vista de la diversificación. El banco emisor suele rescatar AT1s tras un periodo determinado, normalmente cinco años después de su emisión, lo que les confiere una baja sensibilidad a las variaciones de los tipos de interés. Esta característica podría resultar interesante para los inversores que desean aumentar el rendimiento sin incrementar la duración.

En comparación con el mercado de alto rendimiento en general, el de los AT1s ofrece una exposición económica diferente, ya que suele estar integrado por emisores de mayor calidad. Además, mientras que el mercado global de alto rendimiento en general está compuesto principalmente por emisores de los sectores industriales (82%), empresas financieras no bancarias y compañías de suministros, los AT1s solo los emiten bancos.

Actualmente, los bancos europeos cuentan con balances mucho más resilientes que antes de la crisis financiera global. Esto se debe en gran medida a la regulación, que obliga a los bancos a emitir capital AT1. Dichos bancos también han reducido el tamaño y mejorado la calidad de los activos que figuran en sus balances, al tiempo que han aumentado el volumen de capital con el que respaldan esos activos. En conjunto, los bancos europeos han aumentado su ratio de capital (Capital Ratio) CET1 desde menos del 6% de antes de la crisis financiera global hasta casi el 15% actual, un nivel muy superior al nivel desencadenante de los AT1s, que es del 5,125% o del 7%. 

Ratios de capital (Capital Ratios) CET1: los balances bancarios son mucho más resilientes desde la crisis financiera mundial

Nota al pie: Crisis financiera mundial en 2009. 

Fuente: Bloomberg, 31 de diciembre de 2025.

¿Por qué se están emitiendo cada vez más AT1s en EUR?

En los últimos diez años, el mercado de AT1s ha multiplicado por más de dos su tamaño hasta alcanzar casi los 350.000 mill. USD[i]. En 2015, más del 60% de los AT1s emitidos en todo el mundo estaban denominados en dólares, un porcentaje de más del doble del valor de aquellos denominados en EUR. Durante los primeros años, los bancos optaron por emitir en dólares para beneficiarse de la mayor base de inversores en renta fija estadounidense.

Sin embargo, a medida que el mercado de AT1s ha madurado y la emisión se ha ralentizado con respecto al rápido ritmo de los primeros años, los bancos europeos optan cada vez más por emitir AT1s en EUR, una divisa más natural para su capital regulatorio. Las ponderaciones relativas de las monedas están ahora más equilibradas, con un 44% en dólares frente a un 37% en euros.

Los AT1s en EUR son una parte creciente del mercado mundial de AT1s

Fuente: Bloomberg, Invesco, a 31 de diciembre de 2025, según el Bloomberg Global Contingent Capital Index.

Interesantes para los bancos europeos y los inversores

Es natural que a los bancos europeos les interese emitir deuda en la misma moneda en la que está denominado su propio capital regulatorio. Sin embargo, la deuda denominada en euros también podría resultar más interesante para los inversores europeos, en concreto aquellos que no quieren asumir riesgo cambiario.

Invertir en activos denominados en euros elimina este riesgo y los costes asociados a la cobertura frente a una moneda extranjera. Este aspecto puede resultar especialmente atractivo para quienes desean diversificar sus activos lejos del dólar si les preocupa el impacto de un posible debilitamiento del billete verde.

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF

Invesco es líder del mercado en exposiciones diferenciadas a renta fija, y ofrece la gama de fondos orientados a valores híbridos más amplia. Dicha gama incluye el mayor ETFs de AT1s de Europa, un fondo de 1.700 mill. USD lanzado en 2018 que se centra en el segmento de los AT1s denominados en USD.

Hemos ampliado esta oferta con el lanzamiento del primer ETF de Europa centrado específicamente en el segmento del mercado AT1 CoCo Bond denominado en EUR. Obtén más información sobre Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF a continuación. 

Invertir en este fondo implica adquirir participaciones de un fondo de gestión pasiva que trata de reproducir un índice, en lugar de hacerlo en los activos subyacentes que posee el fondo. 

Más información

Contenido relacionado

  • Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. 
    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

    Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF: La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. El fondo invierte en bonos convertibles contingentes (CoCos), un tipo de títulos de deuda corporativa que pueden convertirse en capital o cuyo capital principal podría sufrir una amortización en caso de que se produzca un acontecimiento predeterminado. Si esto llega a suceder, el fondo podría incurrir en pérdidas. Otros riesgos significativos son, entre otros, los de liquidez e impago. El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ESG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. GBP Hdg Dist, USD Hdg Acc: La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones.            

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 5 de enero de 2026, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en inglés), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas. Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF/ Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF son productos difíciles de entender. La CNMV considera que, en general, no son apropiados para inversores minoristas. Index: El índice de referencia es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC o sus filiales («SPDJI») y ha sido cedido bajo licencia para su uso por parte del Fondo. S&P®, S&P 500®, SPX®, SPY®, US 500™, The 500™, iBoxx®, iTraxx® y CDX® son marcas comerciales de S&P Global, Inc. o sus filiales («S&P»); Dow Jones® es una marca comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»); y estas marcas comerciales han sido cedidas bajo licencia para su uso por SPDJI y sublicenciadas para determinados fines por el Fondo. El Fondo no está patrocinado ni vendido por SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivas filiales, y ninguna de estas partes realiza ninguna declaración con respecto a la conveniencia de invertir en dichos productos ni tiene ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión o interrupción del índice de referencia. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual. 

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