El índice anual de gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, aumentó hasta el 4,1% en mayo, su nivel más alto desde abril de 2023. Este aumento estuvo impulsado principalmente por los precios de la energía. La tasa de inflación subyacente del PCE, que excluye alimentos y energía, aumentó hasta el 3,4% anualizado, la lectura más elevada desde octubre de 2023 El FOMC, bajo la dirección del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, advirtió al mercado en las actas posteriores a la reunión de abril que actuaría para «garantizar la estabilidad de precios», después de que la inflación se haya mantenido por encima del objetivo del 2% durante cinco años consecutivos.

La corrección del precio del oro, que comenzó en marzo, puede interpretarse como una respuesta normal al aumento de las expectativas de inflación, a la postura más restrictiva de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés y al reciente fortalecimiento del dólar estadounidense. El dólar estadounidense se debilitó al comienzo del trimestre, pero pasó la mayor parte del período fortaleciéndose frente a sus principales socios comerciales. Un dólar más fuerte encarece el oro para los inversores y consumidores internacionales (fuera de EE. UU.), lo que tiende a reducir la demanda de estos importantes segmentos.

Ahora se prevé que los tipos de interés suban en 2026.

A principios de año, el mercado de futuros preveía recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en 2026; la única incógnita era cuántos. La herramienta CME FedWatch mostraba prácticamente ninguna posibilidad de una subida de tipos este año. Las presiones inflacionarias mencionadas anteriormente modificaron posteriormente las expectativas del mercado, mientras que la Reserva Federal, bajo la dirección de su nuevo presidente Kevin Warsh, parecía más comprometida con abordar la persistencia de una inflación por encima del objetivo, por lo que las subidas de tipos pasaron a ser una posibilidad real.

A finales de mayo, las expectativas implícitas en el mercado descartaban cualquier recorte de tipos y empezaban a valorar la posibilidad de tipos más altos. Al cierre del trimestre, el mercado atribuía una probabilidad del 33,7 % a una subida de 25 puntos básicos a finales de julio y al menos una subida de tipos (67 % de probabilidad) para cuando el FOMC concluya su reunión de septiembre.

La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 83 % de que los tipos de interés sean más altos de lo que son actualmente al final del año Los tipos de interés más altos son negativos para el oro, ya que aumentan el coste de oportunidad de mantener un activo como el oro, que no genera rentas.