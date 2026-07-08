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Quarterly Gold Insights: Análisis del segundo trimestre y perspectivas para el oro

8 de julio de 2026
Sam Whitehead
Sam Whitehead
Head of Alternative and ESG ETF Product Strategy
Benjamin Jones
Benjamin Jones
Global Head of Research
David Scales
David Scales
Senior ETF Investment Editor
Lingote de oro sobre un escritorio de madera en un entorno de oficina, con documentos y un ordenador portátil desenfocados al fondo.

Ideas principales

1

La corrección del precio del oro en el segundo trimestre eliminó las ganancias acumuladas anteriormente en el año, dando lugar al peor rendimiento trimestral del oro desde el segundo trimestre de 2013.

2

El aumento de la inflación provocó un cambio en las expectativas sobre los tipos de interés en Estados Unidos, y el mercado ahora descuenta que la Reserva Federal subirá los tipos este año.

3

Los factores estructurales de apoyo siguen vigentes, incluidas las compras de oro por parte de los bancos centrales, aunque el mercado podría continuar siendo volátil a corto plazo.

Evolución del oro en el segundo trimestre de 2026

El precio del oro cayó un 14,1% en el segundo trimestre, lo que no solo anuló las ganancias acumuladas en el primer trimestre, sino que lo situó más de 1.500 dólares por onza por debajo del máximo intradía histórico alcanzado a finales de enero de este año. La volatilidad aumentó en abril, pero la mayor parte de la caída del precio del oro se produjo durante los dos meses siguientes. El 24 de junio, el metal amarillo cayó ligeramente por debajo de los 4.000 dólares por onza por primera vez desde noviembre de 2025. Durante los días siguientes, el oro osciló en torno a ese importante nivel psicológico y cerró el trimestre en 4.008 dólares.

Este fue el peor comportamiento trimestral del oro desde el segundo trimestre de 2013, cuando su precio cayó un 22,7%. Sin embargo, conviene señalar que correcciones como esta no son infrecuentes cuando un mercado ha registrado una subida tan pronunciada durante un período prolongado, y esta última corrección podría resultar saludable, dado que el oro sigue acumulando una revalorización del 21,3% en los últimos 12 meses.

Dicho esto, siguen existiendo riesgos bajistas para el precio del oro. Los próximos meses podrían ser decisivos para el oro, ya que observaremos cómo reacciona la Reserva Federal a la inflación —y si esta se mantiene elevada o disminuye gracias a unos precios del petróleo más bajos—, así como si el dólar estadounidense continúa fortaleciéndose frente a otras divisas importantes. Por lo general, unos tipos de interés más elevados y un dólar estadounidense más fuerte son factores negativos para el oro, ya que los primeros aumentan el coste de oportunidad de mantener un activo que no genera rentas y el segundo encarece el oro para los inversores internacionales (fuera de EE. UU.). 

¿Qué factores influyeron sobre el oro? Inflación, dólar estadounidense y expectativas sobre los tipos de la Reserva Federal.

Diversos factores adversos contribuyeron a la caída del precio del oro. La inflación surgió como una amenaza que podría persistir durante más tiempo del previsto inicialmente por el mercado, lo que implica que los tipos de interés podrían mantenerse elevados durante más tiempo. El dólar estadounidense se fortaleció, aunque de forma moderada, en parte como respuesta a la revisión de las expectativas sobre los tipos de interés y, además, parte de la prima por riesgo geopolítico desapareció del activo considerado refugio, ya que el mercado parecía convencido de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán avanzaban hacia una resolución satisfactoria.

Ese conflicto provocó volatilidad en los precios de la energía y centró la atención del mercado en la inflación. Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril a comienzos de abril, alcanzando el crudo WTI un máximo de 113 dólares, y se mantuvieron volátiles durante todo el trimestre. Los precios subían o bajaban en función de los acontecimientos y de la percepción del mercado sobre el avance de las negociaciones para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Cuanto más se prolongue el conflicto, más duradero será su impacto sobre la inflación, no solo a través de los precios del petróleo, sino también mediante efectos indirectos más amplios. El crudo WTI cerró el trimestre en 70 dólares por barril, lo que indica que el mercado espera una reanudación del suministro. El mercado en general también parece creer que la inflación volverá a estar bajo control, como muestran las expectativas de inflación (Figura 2). La cuestión es si el mercado está siendo demasiado optimista, teniendo en cuenta las recientes lecturas reales de inflación y el hecho de que la situación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo potencialmente volátil. 

El índice anual de gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, aumentó hasta el 4,1% en mayo, su nivel más alto desde abril de 2023. Este aumento estuvo impulsado principalmente por los precios de la energía. La tasa de inflación subyacente del PCE, que excluye alimentos y energía, aumentó hasta el 3,4% anualizado, la lectura más elevada desde octubre de 2023 El FOMC, bajo la dirección del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, advirtió al mercado en las actas posteriores a la reunión de abril que actuaría para «garantizar la estabilidad de precios», después de que la inflación se haya mantenido por encima del objetivo del 2% durante cinco años consecutivos.

La corrección del precio del oro, que comenzó en marzo, puede interpretarse como una respuesta normal al aumento de las expectativas de inflación, a la postura más restrictiva de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés y al reciente fortalecimiento del dólar estadounidense. El dólar estadounidense se debilitó al comienzo del trimestre, pero pasó la mayor parte del período fortaleciéndose frente a sus principales socios comerciales. Un dólar más fuerte encarece el oro para los inversores y consumidores internacionales (fuera de EE. UU.), lo que tiende a reducir la demanda de estos importantes segmentos.

Ahora se prevé que los tipos de interés suban en 2026.

A principios de año, el mercado de futuros preveía recortes de tipos por parte de la Reserva Federal en 2026; la única incógnita era cuántos. La herramienta CME FedWatch mostraba prácticamente ninguna posibilidad de una subida de tipos este año. Las presiones inflacionarias mencionadas anteriormente modificaron posteriormente las expectativas del mercado, mientras que la Reserva Federal, bajo la dirección de su nuevo presidente Kevin Warsh, parecía más comprometida con abordar la persistencia de una inflación por encima del objetivo, por lo que las subidas de tipos pasaron a ser una posibilidad real.

A finales de mayo, las expectativas implícitas en el mercado descartaban cualquier recorte de tipos y empezaban a valorar la posibilidad de tipos más altos. Al cierre del trimestre, el mercado atribuía una probabilidad del 33,7 % a una subida de 25 puntos básicos a finales de julio y al menos una subida de tipos (67 % de probabilidad) para cuando el FOMC concluya su reunión de septiembre.

La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 83 % de que los tipos de interés sean más altos de lo que son actualmente al final del año Los tipos de interés más altos son negativos para el oro, ya que aumentan el coste de oportunidad de mantener un activo como el oro, que no genera rentas.

Perspectivas para el oro en el segundo semestre de 2026.

A pesar de esta corrección, creemos que gran parte de los factores estructurales de apoyo al oro siguen vigentes. Todo apunta a que los bancos centrales seguirán comprando oro para diversificar sus reservas. El Consejo Mundial del Oro (WGC) informó de que un récord del 45 % de los bancos centrales participantes en su última encuesta prevé aumentar sus reservas de oro en los próximos 12 meses, mientras que el 89 % espera que las reservas mundiales de oro de los bancos centrales aumenten durante el próximo año. 

Este apoyo estructural se refleja en nuestro Invesco Global Sovereign Asset Management Study 2026, en el que una mayoría de bancos centrales declaró haber aumentado sus asignaciones a oro durante los últimos tres años, siendo la preocupación por la volatilidad global, la protección frente a la inflación y la incertidumbre geopolítica algunos de los principales factores que impulsan las compras continuadas de oro.

Si bien la demanda de los bancos centrales es en gran medida insensible a las variaciones de precio, la demanda de inversión suele ser más sensible al momentum de los precios. Las subidas de precios pueden atraer flujos hacia un activo, pero las caídas pueden fomentar las ventas en determinadas ocasiones, especialmente cuando un inversor puede materializar beneficios y necesita acceder a liquidez para reasignarla a otros activos. Las compras minoristas de monedas y pequeños lingotes de oro constituyeron una importante fuente de demanda durante la prolongada tendencia alcista del oro, y será importante observar cómo reaccionan ante esta corrección.

Para los inversores minoristas y profesionales, la inclusión del oro en una cartera no responde a una única consideración, como utilizarlo exclusivamente para cubrir riesgos geopolíticos, aunque históricamente haya desempeñado esta función de manera relativamente eficaz. Más bien, el oro puede ser un elemento útil de diversificación, ya que suele presentar una baja correlación con la mayoría de los activos, especialmente con la renta variable. El oro es un activo único porque no tiene emisor, carece de riesgo de crédito y cuenta con una larga trayectoria como reserva de valor cuando se cuestiona la confianza en las divisas, las instituciones o la infraestructura de los mercados.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué los cambios en los tipos de interés afectan al oro?

El oro no genera ingresos, por lo que unos tipos de interés más altos pueden hacer que el efectivo y los bonos resulten relativamente más atractivos. Unos tipos más bajos reducen ese coste de oportunidad, lo que puede respaldar la demanda de oro.

¿Por qué el dólar estadounidense influye en el oro?

El oro se cotiza globalmente en dólares estadounidenses, por lo que un dólar más fuerte suele encarecerlo para los compradores fuera de EE. UU. y puede lastrar la demanda. Por el contrario, un dólar más débil puede hacer que el oro resulte más asequible a escala internacional y contribuir a respaldar los precios.

¿Por qué la inflación afecta al oro?

El oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación porque su oferta es limitada y no está vinculado a ninguna divisa concreta. No obstante, el impacto de la inflación depende en gran medida de los tipos de interés reales: si los tipos suben más rápido que la inflación, el oro puede verse sometido a presión.

¿Por qué se considera que el oro es un «depósito de valor»?

El oro se considera un depósito de valor porque es escaso, duradero, ampliamente aceptado y no puede imprimirse como ocurre con el dinero fiduciario. Estas características han contribuido a preservar el poder adquisitivo durante largos periodos, especialmente en épocas de tensión económica o monetaria.

¿Qué es el Consejo Mundial del Oro?

El Consejo Mundial del Oro es la organización de desarrollo de mercado de la industria del oro. Representa a las principales compañías mineras de oro y promueve la comprensión del papel que desempeña el oro en los mercados y en la sociedad. Publica estudios, datos y análisis sobre la demanda de oro, la inversión, los bancos centrales y las cadenas de suministro responsables.

¿Qué es un ETC de oro físico?

Un ETC (commodity cotizado en bolsa) de oro físico es un valor diseñado para replicar la evolución del precio del oro, normalmente respaldado por lingotes físicos asignados y custodiados por una entidad depositaria. Permite a los inversores obtener exposición al oro sin necesidad de almacenar ni asegurar lingotes o monedas por sí mismos.

¿Qué papel puede tener el oro en una cartera?

El oro puede actuar como elemento diversificador, ya que los factores que impulsan su comportamiento suelen diferir de los de la renta variable y la renta fija, especialmente durante periodos de tensión en los mercados, inflación o incertidumbre geopolítica. También puede aportar liquidez y actuar como posible cobertura, aunque no genera ingresos y puede ser volátil.

Últimos análisis

  • Consideraciones de riesgo

    El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

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    Datos a 30 de junio de 2026, salvo que si indique expresamente otra cosa.

    Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios.
    El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación.

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