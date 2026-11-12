El Nasdaq-100 es uno de los índices bursátiles más populares de EE. UU. Sin embargo, en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África), los ETFs pasivos que replican el Nasdaq-100 cuentan con unos 77.000 millones de USD en activos, frente a los 463.000 millones de USD de los que replican el índice S&P 500 de EE. UU.

¿Están dejando pasar una oportunidad los inversores?

Hay motivos para pensar que el Nasdaq-100 podría ser el índice del futuro. Incluye 100 de las mayores empresas no financieras estadounidenses e internacionales, con una elevada concentración en los sectores de la tecnología, los productos de consumo y la sanidad, y engloba gigantes como Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon y Alphabet.

Muchas de las empresas que lo componen han demostrado su capacidad para adaptarse a las tendencias en evolución del mercado, así como a las necesidades cambiantes de los consumidores, incluso mediante la diversificación de sus actividades empresariales. Un ejemplo es Amazon, que empezó como una librería en línea y amplió su actividad a los servicios web a través de Amazon Web Services (AWS), o Apple, que comenzó fabricando ordenadores y se convirtió en uno de los principales fabricantes de teléfonos móviles del mundo.

Este mismo patrón de adaptación a las tendencias cambiantes puede observarse en la inteligencia artificial (IA). Las empresas que desarrollan la infraestructura necesaria para la IA (es decir, diseñadores de chips, operadores de centros de datos y desarrolladores de modelos) cotizan en su mayoría en el mercado Nasdaq. Nasdaq ha señalado que el factor determinante de las valoraciones parece estar pasando de lo que la IA podría llegar a ofrecer a los ingresos que estas empresas ya están obteniendo gracias a esta tecnología. Se trata de un índice que refleja hacia dónde se destina actualmente el capital y no hacia dónde se ha dirigido en el pasado.

Un índice que evoluciona con las tendencias

Un índice solo puede reflejar la economía si incorpora nuevas empresas. Actualmente, esto es más difícil. Tradicionalmente, muchas empresas permanecían más tiempo en manos privadas y tendían a salir a bolsa cuando ya habían alcanzado un tamaño considerable. A menudo, estos valores quedaban fuera del Nasdaq-100 durante meses tras su salida a bolsa. Sin embargo, Nasdaq cambió su metodología en mayo de 2026 y ahora permite que una nueva empresa de gran tamaño se incorpore al índice transcurridos unos 15 días de negociación, sin necesidad de excluir a otra para hacerle sitio. Las medidas de control siguen vigentes. Por ejemplo, una empresa con pocas acciones disponibles tiene un menor peso en el índice.

Por el contrario, el S&P 500 no cuenta con una vía equivalente para las nuevas emisiones. Por ejemplo, Tesla se incorporó a finales de 2020, una década después de su salida a bolsa y siete años después de haber sido incluida en el Nasdaq-100. Su cotización subió más de un 2.453% entre las dos fechas de incorporación a cada índice.

Rentabilidad superior del Nasdaq-100

Durante más de 18 años, el Nasdaq-100 ha superado al S&P 500. (Como se puede observar en el gráfico de abajo). Registró una rentabilidad total acumulada del 1.551,5% desde el 1 de enero de 2008, lo que representa más del doble de la rentabilidad del 568,7% del S&P 500. Esto supone una rentabilidad anualizada del 16,1% para el Nasdaq-100, frente al 10,7% del S&P 500.

¿Es una simple casualidad o una tendencia?