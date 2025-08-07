Artículo

¿Qué tiene de atractivo el sector inmobiliario de la región de APAC?

7 de agosto de 2025
Catherine Chen
Director, Asia Pacific Real Estate Research
David Chao
Global Market Strategist, Asia-Pacific
Niebla, Lujiazui, Shanghái, China y Asia oriental

Los inversores institucionales buscan cada vez más oportunidades resilientes y centradas en el crecimiento en un contexto marcado por el agravamiento de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica. El mercado inmobiliario de Asia y el Pacífico (APAC) destaca como un destino potencialmente atractivo, pues combina la fortaleza macro, el apoyo institucional y las ventajas de la diversificación de las carteras.

Una región preparada para el crecimiento

Se prevé que la región de APAC contribuya con más del 60% al crecimiento del PIB mundial en 20251 y que este sea casi  un 50% mayor que el de Estados Unidos en 20341. Este impulso económico está respaldado por políticas monetarias y fiscales proactivas en mercados clave como China, Corea y Australia.

Figura 1. Proyecciones del PIB nominal (en billones de USD)

Fuente: Oxford Economics a fecha de  abril de 2025

A medida que el dólar estadounidense se debilita y que aumentan las presiones desinflacionarias, los bancos centrales de la región de APAC han apostado por rebajar los tipos y crear un entorno propicio para la inversión en inmuebles.

Cambios estructurales que fomentan la demanda

La región está experimentando una transformación del crecimiento basado en bienes al crecimiento de los servicios gracias a la rápida digitalización y la adopción de la IA. Este cambio reconfigura la demanda inmobiliaria en todos los sectores, desde los comerciales y residenciales hasta la logística y los centros de datos.

Figura 2. Comercio nominal de bienes y servicios en la región de Asia y el Pacífico (entre 2015 y 2025)

Fuente: los datos son estimaciones de la CESPAP (Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico) basadas en los datos anuales de mercancías y servicios comerciales de la OMC (publicación consultada en noviembre de 2024). La CESPAP realiza estimaciones sobre los datos de 2024 en adelante de determinadas economías a partir de la base de Unidad de Investigación de la revista The Economist. Nota: f indica previsión.

Los servicios emplean ahora a más de la mitad de la mano de obra de Asia, frente a apenas el 22% en 19902, lo que impulsa la demanda de activos de oficina, residenciales y hostelería.

Diversificación y flujos de capital

Los flujos de capital transfronterizos hacia el sector inmobiliario de la región de APAC han aumentado a razón  del 125% en los volúmenes de transacciones entre 2009-2014 y 2020-2024.3 La mejora de la transparencia del mercado y las menores correlaciones de rentabilidad con los mercados occidentales aumentan el atractivo de la región como estrategia de diversificación.

  • Japón, Corea y Australia  muestran correlaciones de rentabilidad intrarregional sensiblemente bajas.
  • Los centros de datos y el alojamiento para personas mayores son algunas de las oportunidades sectoriales más atractivas en Corea y Australia.

Valoraciones y diferenciales de rentabilidad atractivos

Las valoraciones de los bienes inmuebles en la región de APAC se mantienen por debajo de los niveles máximos, y los diferenciales de las tasas de capitalización de mercados como Japón y Australia ofrecen una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo. Por otro lado, la región lleva camino de recuperar el valor del capital gracias a la bajada de los tipos de interés y a la estabilización de las tires.

Conclusión

Debido a la resiliencia de los fundamentos económicos, a la evolución constante de las dinámicas comerciales y a las oportunidades específicas de cada sector, la región de APAC presenta una oportunidad de inversión estratégica y oportuna para los inversores institucionales en bienes inmobiliarios. Invesco puede considerar estrategias oportunistas y de valor añadido, así como la deuda inmobiliaria en mercados de tipos altos, que resultan especialmente adecuados para esta fase del ciclo.

