¿Qué tiene de atractivo el sector inmobiliario de la región de APAC?

Los servicios emplean ahora a más de la mitad de la mano de obra de Asia, frente a apenas el 22% en 19902, lo que impulsa la demanda de activos de oficina, residenciales y hostelería.

Diversificación y flujos de capital

Los flujos de capital transfronterizos hacia el sector inmobiliario de la región de APAC han aumentado a razón del 125% en los volúmenes de transacciones entre 2009-2014 y 2020-2024.3 La mejora de la transparencia del mercado y las menores correlaciones de rentabilidad con los mercados occidentales aumentan el atractivo de la región como estrategia de diversificación.

Japón, Corea y Australia muestran correlaciones de rentabilidad intrarregional sensiblemente bajas.

Los centros de datos y el alojamiento para personas mayores son algunas de las oportunidades sectoriales más atractivas en Corea y Australia.

Valoraciones y diferenciales de rentabilidad atractivos

Las valoraciones de los bienes inmuebles en la región de APAC se mantienen por debajo de los niveles máximos, y los diferenciales de las tasas de capitalización de mercados como Japón y Australia ofrecen una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo. Por otro lado, la región lleva camino de recuperar el valor del capital gracias a la bajada de los tipos de interés y a la estabilización de las tires.

Conclusión

Debido a la resiliencia de los fundamentos económicos, a la evolución constante de las dinámicas comerciales y a las oportunidades específicas de cada sector, la región de APAC presenta una oportunidad de inversión estratégica y oportuna para los inversores institucionales en bienes inmobiliarios. Invesco puede considerar estrategias oportunistas y de valor añadido, así como la deuda inmobiliaria en mercados de tipos altos, que resultan especialmente adecuados para esta fase del ciclo.

Para obtener el análisis completo, consulte el artículo “¿Por qué invertir ahora en el sector inmobiliario de la región de APAC?”