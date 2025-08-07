¿Qué tiene de atractivo el sector inmobiliario de la región de APAC?

¿Por qué invertir ahora en CLOs?
El tramo de capital de las Collateralised Loan Obligations (CLOs) puede contribuir a diversificar una cartera y ofrecer unas atractivas rentabilidades absolutas y ajustadas al riesgo.
Los inversores institucionales buscan cada vez más oportunidades resilientes y centradas en el crecimiento en un contexto marcado por el agravamiento de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica. El mercado inmobiliario de Asia y el Pacífico (APAC) destaca como un destino potencialmente atractivo, pues combina la fortaleza macro, el apoyo institucional y las ventajas de la diversificación de las carteras.
Se prevé que la región de APAC contribuya con más del 60% al crecimiento del PIB mundial en 20251 y que este sea casi un 50% mayor que el de Estados Unidos en 20341. Este impulso económico está respaldado por políticas monetarias y fiscales proactivas en mercados clave como China, Corea y Australia.
A medida que el dólar estadounidense se debilita y que aumentan las presiones desinflacionarias, los bancos centrales de la región de APAC han apostado por rebajar los tipos y crear un entorno propicio para la inversión en inmuebles.
La región está experimentando una transformación del crecimiento basado en bienes al crecimiento de los servicios gracias a la rápida digitalización y la adopción de la IA. Este cambio reconfigura la demanda inmobiliaria en todos los sectores, desde los comerciales y residenciales hasta la logística y los centros de datos.
Los servicios emplean ahora a más de la mitad de la mano de obra de Asia, frente a apenas el 22% en 19902, lo que impulsa la demanda de activos de oficina, residenciales y hostelería.
Los flujos de capital transfronterizos hacia el sector inmobiliario de la región de APAC han aumentado a razón del 125% en los volúmenes de transacciones entre 2009-2014 y 2020-2024.3 La mejora de la transparencia del mercado y las menores correlaciones de rentabilidad con los mercados occidentales aumentan el atractivo de la región como estrategia de diversificación.
Las valoraciones de los bienes inmuebles en la región de APAC se mantienen por debajo de los niveles máximos, y los diferenciales de las tasas de capitalización de mercados como Japón y Australia ofrecen una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo. Por otro lado, la región lleva camino de recuperar el valor del capital gracias a la bajada de los tipos de interés y a la estabilización de las tires.
Debido a la resiliencia de los fundamentos económicos, a la evolución constante de las dinámicas comerciales y a las oportunidades específicas de cada sector, la región de APAC presenta una oportunidad de inversión estratégica y oportuna para los inversores institucionales en bienes inmobiliarios. Invesco puede considerar estrategias oportunistas y de valor añadido, así como la deuda inmobiliaria en mercados de tipos altos, que resultan especialmente adecuados para esta fase del ciclo.
Para obtener el análisis completo, consulte el artículo “¿Por qué invertir ahora en el sector inmobiliario de la región de APAC?”
Descubre nuestra amplia gama de estrategias de real estate, con oportunidades de inversión en todo el mundo.
El tramo de capital de las Collateralised Loan Obligations (CLOs) puede contribuir a diversificar una cartera y ofrecer unas atractivas rentabilidades absolutas y ajustadas al riesgo.
Los experimentados equipos de préstamos bancarios, préstamos directos y crédito distressed de Invesco comparten sus opiniones sobre el segundo trimestre de 2025.
Kevin Petrovcik, gestor de carteras de clientes de la plataforma de crédito privado de Invesco, analiza cómo los inversores pueden invertir en obligaciones garantizadas por préstamos (CLOs, por sus siglas en inglés) a través de fondos cotizados en bolsa (ETFs), gracias a las nuevas actualizaciones en la normativa sobre ofertas a través de ETFs UCITS.
Selecciona una de las siguientes opciones: