Factores estructurales: Los grandes déficits fiscales y el aumento del endeudamiento por parte de los grandes proveedores de infraestructuras de IA implican que los mercados tendrán que absorber una mayor cantidad de bonos. Cuando se habla del “efecto desplazamiento”, se hace referencia a la posibilidad de que los inversores prefieran comprar deuda corporativa en lugar de deuda pública. Una mayor oferta implica precios más bajos y mayores rendimientos.

Es probable que los lectores ya hayan oído que los inversores extranjeros se muestran cautelosos con respecto a los activos estadounidenses, incluidos los bonos del Tesoro. Hay algo de cierto en esto, pero no es nada nuevo. La demanda extranjera de bonos del Tesoro lleva casi dos décadas disminuyendo. En 2008, los inversores extranjeros poseían casi el 60% de los títulos del Tesoro estadounidense en circulación. Hoy poseen algo más de un tercio. Los bancos y los hogares estadounidenses han cubierto este vacío, y ambos suelen preferir bonos con vencimientos más cortos. El sistema de pensiones estadounidense posee menos bonos del Estado que otros sistemas de pensiones, por lo que existe una menor demanda interna natural de deuda a largo plazo. Esto ejerce cierta presión al alza sobre los rendimientos a largo plazo, pero dista mucho de ser una crisis. Se trata de factores que actúan de forma gradual y tienen mayor importancia en el extremo largo de la curva. No han sido los responsables del repunte registrado durante el último año, pero son la razón por la que creemos que los rendimientos aún tienen margen para seguir aumentando.

En general, creemos que los rendimientos tenderán a aumentar de forma gradual. No creemos que hayan alcanzado su punto máximo.

El argumento de la inflación y por qué, de momento, no nos convence

La inflación en 2026 es claramente más alta de lo que muchos esperábamos a principios de año. El conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento energético posterior están provocando una subida de los precios. Sin embargo, se trata de un shock de oferta, no de un shock de demanda. Si las expectativas de inflación se mantienen bajo control, cualquier subida de tipos debería ser moderada. Es importante destacar que la primera subida de tipos de la Fed bajo la dirección de su nuevo presidente le ha permitido ganar cierta credibilidad. Los mercados parecen confiar en que la Fed y otros bancos centrales se toman en serio la lucha contra la inflación.

La presión inflacionista subyacente es más evidente en Estados Unidos, aunque sigue siendo más moderada que la observada a finales de 2021 y principios de 2022. En el Reino Unido, observamos menos indicios de que estén apareciendo efectos de segunda ronda, y la inflación de los servicios sigue disminuyendo. El Banco Central Europeo, cuyo único mandato es mantener la estabilidad de precios, ha reaccionado antes al aumento de los precios de la energía que la Fed o el Banco de Inglaterra.

Los tipos más altos no afectan a todos por igual

Unos tipos más altos perjudican a los prestatarios, pero benefician a los ahorradores. Tras años reduciendo su deuda desde la crisis financiera global, los hogares y las empresas de gran parte del mundo son mucho menos sensibles a los tipos de interés que antes. Ahora, muchos ven cómo sus ingresos por intereses aumentan más rápido que sus costes por intereses. En conjunto, los hogares británicos reciben actualmente más ingresos por intereses de los que pagan.

La otra cara de la moneda es que los Gobiernos han incrementado su nivel de endeudamiento. La deuda pública de muchos países desarrollados se encuentra en niveles máximos de varias décadas. Pero lo que realmente importa para las finanzas públicas no es el nivel de los rendimientos, sino cómo se comparan con el crecimiento.

Si el crecimiento nominal supera el tipo de interés medio que paga un Gobierno, la carga de la deuda puede mantenerse estable incluso con un déficit moderado. Si los costes de financiación superan el crecimiento, la carga de la deuda se acumula cada vez más. Aquí hay dos factores importantes. En primer lugar, el coste medio de la deuda se ajusta con retraso respecto a los rendimientos de mercado, ya que solo la deuda que se refinancia se actualiza a los tipos de interés vigentes. Por eso es tan importante el muro de vencimientos.

En segundo lugar, el verdadero daño se produce cuando el crecimiento se desacelera mientras los rendimientos se mantienen elevados. Desde esta perspectiva, la situación de Estados Unidos es mejor de lo que podrían dar a entender algunos titulares. La deuda estadounidense de 40 billones de dólares parece alarmante, pero el crecimiento nominal sigue siendo superior a los costes de financiación.

En Estados Unidos, aproximadamente un tercio de la deuda pública negociable vence en los próximos 12 meses, y los pagarés por sí solos representan más de una quinta parte. Sin embargo, en agosto, el tipo de interés medio de la deuda pública negociable de Estados Unidos era del 3,475%, apenas 0,06 puntos porcentuales por encima del nivel de un año antes y más de 1,5 puntos porcentuales por debajo del rendimiento de los bonos a 10 años. Aun así, el coste ya se está haciendo notar. Los pagos netos de intereses superaron el billón de dólares en los 11 primeros meses del ejercicio fiscal, un 9% más que un año antes, y la Oficina Presupuestaria del Congreso prevé que este año representen alrededor del 14% del gasto federal1. No es una situación de crisis. Sin embargo, cada año que los rendimientos se mantienen por encima del coste medio de la deuda, este coste aumenta gradualmente y el margen de error se reduce.

En Francia, la situación es menos alentadora. El problema de Francia no es la rapidez con la que los mayores rendimientos se trasladan a la deuda, sino el crecimiento. Su deuda negociable tiene un plazo medio de vencimiento de unos 8,5 años, y los pagarés representan menos de una décima parte del total, por lo que los mayores rendimientos se trasladan más lentamente a la deuda que en Estados Unidos. El PIB real se mantuvo estable en el segundo trimestre tras caer en el primero, y fue apenas un 0,7% superior al del año anterior. Incluso con una inflación del 2,4%, el crecimiento nominal apenas ronda el 3%. Esta cifra se sitúa por debajo del rendimiento medio del 3,5% de los bonos emitidos este año y muy por debajo del rendimiento a 10 años, que ronda el 4,8%, su nivel más alto desde 2008.1. En términos marginales, Francia se está financiando a un tipo superior a su crecimiento económico. Eso explica por qué los rendimientos y la prima a plazo han aumentado tanto en ese país.

El Reino Unido está en mejor situación. El crecimiento es positivo, aunque más lento que en Estados Unidos, y su deuda tiene un plazo de vencimiento más largo que la deuda estadounidense o francesa, lo que ralentiza el traslado de los mayores rendimientos a los costes por intereses. Creemos que los temores sobre las finanzas públicas del Reino Unido son exagerados, por lo que los gilts nos parecen hoy algo más atractivos.

En los mercados de crédito, no todas las empresas fijaron su financiación a bajo coste cuando pudieron hacerlo, y esto está empezando a notarse en el extremo más arriesgado del mercado. Los diferenciales de los bonos estadounidenses con calificación CCC se sitúan actualmente 0,5 puntos porcentuales por encima de su media a largo plazo del 11%1, después de que un septiembre desfavorable los ampliara en 1 punto porcentual. Algunos emisores son empresas cuyo negocio se está viendo alterado por la inteligencia artificial, pero muchas otras simplemente se enfrentan a tipos de refinanciación más altos. Las empresas de mayor calidad son un caso diferente: los diferenciales de los bonos con grado de inversión se han mantenido estables. Consideramos que esto es una señal de alerta, no una crisis. No estamos al final del ciclo, aunque sí en una fase más avanzada de lo que nos gustaría. Si el petróleo y los rendimientos se mantienen en estos niveles, la presión podría extenderse.

¿Qué significa esto para los inversores?

En el caso de los bonos, el aumento de los rendimientos implica pérdidas de precio. Sin embargo, los rendimientos iniciales son ahora lo suficientemente altos como para que los ingresos compensen gran parte de las pérdidas. Los bonos están volviendo a comportarse como bonos.

Esto se muestra en el siguiente gráfico. Si los rendimientos de los bonos a 10 años de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia aumentan 0,5 puntos porcentuales durante el próximo año desde sus niveles actuales, los inversores seguirían obteniendo una pequeña rentabilidad positiva en el conjunto del año. Un aumento de 0,5 puntos porcentuales en los rendimientos de los Bunds a 10 años o de los bonos del Estado japonés (JGB) dejaría a los inversores con una rentabilidad negativa.