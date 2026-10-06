Análisis El aumento de los rendimientos no hará descarrilar ni a la economía ni a las bolsas
Principales conclusiones
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Los rendimientos de los bonos a nivel mundial están aumentando por varias razones, pero principalmente por la mejora del crecimiento económico.
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Esto es manejable para la mayor parte del sector privado, pero resulta costoso para los Gobiernos muy endeudados y con un crecimiento más débil, como Francia.
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Unos rendimientos iniciales más altos hacen que las rentas actuales compensen en mayor medida el riesgo de los bonos. Mientras que la mejora del crecimiento sea el principal motor del aumento de los rendimientos, es probable que la renta variable registre un comportamiento favorable.
Los rendimientos más altos son una realidad
Septiembre ha estado marcado por varios acontecimientos macroeconómicos, pero uno de los más destacados es que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha superado el 5%, su nivel más alto en casi 20 años. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años alcanza su nivel más alto desde 2004. Y Estados Unidos no es el único caso. Los rendimientos también están aumentando en otros mercados desarrollados, incluido Japón, donde el rendimiento de los bonos a 10 años ha alcanzado el 3%, su nivel más alto desde 1996.
Estos rendimientos pueden parecer elevados, pero no para quienes somos lo suficientemente mayores como para haber tenido una hipoteca antes de la crisis financiera global. En realidad, para los rendimientos de los bonos, la década posterior a la crisis fue la excepción, no la norma. Los tipos de interés oficiales se mantuvieron cerca de cero o incluso por debajo durante años, mientras que los bancos centrales adquirieron billones de dólares en deuda pública, contribuyendo a mantener bajos los costes de financiación. Durante el último siglo, la inflación se ha situado en una media de alrededor del 3% en Estados Unidos y del 4% en el Reino Unido1. Si esa es la norma, un rendimiento del 5% en los bonos a 10 años apenas ofrece un rendimiento real modesto.
La pregunta ahora es por qué los rendimientos han vuelto a niveles más o menos normales. La respuesta debería ayudarnos a determinar cuál podría ser su evolución en el futuro y qué implicaciones tendría para las carteras.
¿Por qué están aumentando los rendimientos?
Hay muchas razones que explican el aumento de los rendimientos, tanto de carácter cíclico como estructural. Algunas son más importantes que otras.
Factores cíclicos: Para entender cuáles son los factores más importantes, resulta útil dividir el rendimiento en dos partes: el rendimiento real y el componente de inflación. En el caso del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, el reciente aumento ha estado impulsado por el rendimiento real, mientras que las expectativas de inflación implícitas apenas han variado en los últimos tres años.
Los rendimientos reales reflejan las expectativas sobre la política monetaria, las perspectivas de crecimiento y la prima a plazo (la rentabilidad adicional que se obtiene por mantener bonos a largo plazo).
- Las expectativas sobre la política monetaria no han impulsado la reciente subida.
- La prima a plazo ha aumentado en los últimos tres años, pero se ha mantenido prácticamente estable durante el último año. Está más cerca de la normalidad de lo que lo ha estado en las últimas dos décadas. Así, durante el último año, pese al aumento de los déficits y del endeudamiento público, los inversores apenas han exigido una mayor compensación por mantener bonos estadounidenses a largo plazo. (No puede decirse lo mismo de Francia, donde la prima a plazo está aumentando rápidamente.)
- Esto nos lleva a una única conclusión: los rendimientos reales reflejan principalmente la mejora del crecimiento. Es una buena noticia. Esto sugiere que la economía y los activos de riesgo pueden absorber unos rendimientos más altos y que este ciclo aún no ha llegado a su fin.
Un tema recurrente en 2026 es que, a pesar del conflicto en Oriente Medio, del aumento de los precios de la energía y de otras perturbaciones, el crecimiento ha sido más fuerte de lo que muchos esperaban, tanto en numerosos indicadores como en distintas regiones del mundo.
En Estados Unidos, el crecimiento del PIB nominal se sitúa en el 6,6%, mientras que la estimación GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta apunta a un crecimiento real del 5%. Este año, el mercado laboral ha seguido creando empleo, a pesar de las advertencias de que la inteligencia artificial dejaría a personas sin empleo.
En Europa, el desempleo se sitúa cerca de mínimos históricos y el crecimiento en la mayoría de los países supera las previsiones de consenso, a pesar de las subidas de los tipos de interés y del impacto del encarecimiento de la energía. El Reino Unido presenta una situación similar: su mercado laboral es más débil que el de Estados Unidos, pero el crecimiento ha sorprendido a los pesimistas este año y ha sido uno de los más sólidos entre los países desarrollados.
Los mercados emergentes se están beneficiando del gasto en IA y de un crecimiento más generalizado de las exportaciones, a medida que las cadenas mundiales de suministro continúan reconfigurándose. Algunos de los países más expuestos al encarecimiento energético, como Indonesia, han sufrido especialmente sus efectos, pero siguen siendo la excepción más que la norma.
Factores estructurales: Los grandes déficits fiscales y el aumento del endeudamiento por parte de los grandes proveedores de infraestructuras de IA implican que los mercados tendrán que absorber una mayor cantidad de bonos. Cuando se habla del “efecto desplazamiento”, se hace referencia a la posibilidad de que los inversores prefieran comprar deuda corporativa en lugar de deuda pública. Una mayor oferta implica precios más bajos y mayores rendimientos.
Es probable que los lectores ya hayan oído que los inversores extranjeros se muestran cautelosos con respecto a los activos estadounidenses, incluidos los bonos del Tesoro. Hay algo de cierto en esto, pero no es nada nuevo. La demanda extranjera de bonos del Tesoro lleva casi dos décadas disminuyendo. En 2008, los inversores extranjeros poseían casi el 60% de los títulos del Tesoro estadounidense en circulación. Hoy poseen algo más de un tercio. Los bancos y los hogares estadounidenses han cubierto este vacío, y ambos suelen preferir bonos con vencimientos más cortos. El sistema de pensiones estadounidense posee menos bonos del Estado que otros sistemas de pensiones, por lo que existe una menor demanda interna natural de deuda a largo plazo. Esto ejerce cierta presión al alza sobre los rendimientos a largo plazo, pero dista mucho de ser una crisis. Se trata de factores que actúan de forma gradual y tienen mayor importancia en el extremo largo de la curva. No han sido los responsables del repunte registrado durante el último año, pero son la razón por la que creemos que los rendimientos aún tienen margen para seguir aumentando.
En general, creemos que los rendimientos tenderán a aumentar de forma gradual. No creemos que hayan alcanzado su punto máximo.
El argumento de la inflación y por qué, de momento, no nos convence
La inflación en 2026 es claramente más alta de lo que muchos esperábamos a principios de año. El conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento energético posterior están provocando una subida de los precios. Sin embargo, se trata de un shock de oferta, no de un shock de demanda. Si las expectativas de inflación se mantienen bajo control, cualquier subida de tipos debería ser moderada. Es importante destacar que la primera subida de tipos de la Fed bajo la dirección de su nuevo presidente le ha permitido ganar cierta credibilidad. Los mercados parecen confiar en que la Fed y otros bancos centrales se toman en serio la lucha contra la inflación.
La presión inflacionista subyacente es más evidente en Estados Unidos, aunque sigue siendo más moderada que la observada a finales de 2021 y principios de 2022. En el Reino Unido, observamos menos indicios de que estén apareciendo efectos de segunda ronda, y la inflación de los servicios sigue disminuyendo. El Banco Central Europeo, cuyo único mandato es mantener la estabilidad de precios, ha reaccionado antes al aumento de los precios de la energía que la Fed o el Banco de Inglaterra.
Los tipos más altos no afectan a todos por igual
Unos tipos más altos perjudican a los prestatarios, pero benefician a los ahorradores. Tras años reduciendo su deuda desde la crisis financiera global, los hogares y las empresas de gran parte del mundo son mucho menos sensibles a los tipos de interés que antes. Ahora, muchos ven cómo sus ingresos por intereses aumentan más rápido que sus costes por intereses. En conjunto, los hogares británicos reciben actualmente más ingresos por intereses de los que pagan.
La otra cara de la moneda es que los Gobiernos han incrementado su nivel de endeudamiento. La deuda pública de muchos países desarrollados se encuentra en niveles máximos de varias décadas. Pero lo que realmente importa para las finanzas públicas no es el nivel de los rendimientos, sino cómo se comparan con el crecimiento.
Si el crecimiento nominal supera el tipo de interés medio que paga un Gobierno, la carga de la deuda puede mantenerse estable incluso con un déficit moderado. Si los costes de financiación superan el crecimiento, la carga de la deuda se acumula cada vez más. Aquí hay dos factores importantes. En primer lugar, el coste medio de la deuda se ajusta con retraso respecto a los rendimientos de mercado, ya que solo la deuda que se refinancia se actualiza a los tipos de interés vigentes. Por eso es tan importante el muro de vencimientos.
En segundo lugar, el verdadero daño se produce cuando el crecimiento se desacelera mientras los rendimientos se mantienen elevados. Desde esta perspectiva, la situación de Estados Unidos es mejor de lo que podrían dar a entender algunos titulares. La deuda estadounidense de 40 billones de dólares parece alarmante, pero el crecimiento nominal sigue siendo superior a los costes de financiación.
En Estados Unidos, aproximadamente un tercio de la deuda pública negociable vence en los próximos 12 meses, y los pagarés por sí solos representan más de una quinta parte. Sin embargo, en agosto, el tipo de interés medio de la deuda pública negociable de Estados Unidos era del 3,475%, apenas 0,06 puntos porcentuales por encima del nivel de un año antes y más de 1,5 puntos porcentuales por debajo del rendimiento de los bonos a 10 años. Aun así, el coste ya se está haciendo notar. Los pagos netos de intereses superaron el billón de dólares en los 11 primeros meses del ejercicio fiscal, un 9% más que un año antes, y la Oficina Presupuestaria del Congreso prevé que este año representen alrededor del 14% del gasto federal1. No es una situación de crisis. Sin embargo, cada año que los rendimientos se mantienen por encima del coste medio de la deuda, este coste aumenta gradualmente y el margen de error se reduce.
En Francia, la situación es menos alentadora. El problema de Francia no es la rapidez con la que los mayores rendimientos se trasladan a la deuda, sino el crecimiento. Su deuda negociable tiene un plazo medio de vencimiento de unos 8,5 años, y los pagarés representan menos de una décima parte del total, por lo que los mayores rendimientos se trasladan más lentamente a la deuda que en Estados Unidos. El PIB real se mantuvo estable en el segundo trimestre tras caer en el primero, y fue apenas un 0,7% superior al del año anterior. Incluso con una inflación del 2,4%, el crecimiento nominal apenas ronda el 3%. Esta cifra se sitúa por debajo del rendimiento medio del 3,5% de los bonos emitidos este año y muy por debajo del rendimiento a 10 años, que ronda el 4,8%, su nivel más alto desde 2008.1. En términos marginales, Francia se está financiando a un tipo superior a su crecimiento económico. Eso explica por qué los rendimientos y la prima a plazo han aumentado tanto en ese país.
El Reino Unido está en mejor situación. El crecimiento es positivo, aunque más lento que en Estados Unidos, y su deuda tiene un plazo de vencimiento más largo que la deuda estadounidense o francesa, lo que ralentiza el traslado de los mayores rendimientos a los costes por intereses. Creemos que los temores sobre las finanzas públicas del Reino Unido son exagerados, por lo que los gilts nos parecen hoy algo más atractivos.
En los mercados de crédito, no todas las empresas fijaron su financiación a bajo coste cuando pudieron hacerlo, y esto está empezando a notarse en el extremo más arriesgado del mercado. Los diferenciales de los bonos estadounidenses con calificación CCC se sitúan actualmente 0,5 puntos porcentuales por encima de su media a largo plazo del 11%1, después de que un septiembre desfavorable los ampliara en 1 punto porcentual. Algunos emisores son empresas cuyo negocio se está viendo alterado por la inteligencia artificial, pero muchas otras simplemente se enfrentan a tipos de refinanciación más altos. Las empresas de mayor calidad son un caso diferente: los diferenciales de los bonos con grado de inversión se han mantenido estables. Consideramos que esto es una señal de alerta, no una crisis. No estamos al final del ciclo, aunque sí en una fase más avanzada de lo que nos gustaría. Si el petróleo y los rendimientos se mantienen en estos niveles, la presión podría extenderse.
¿Qué significa esto para los inversores?
En el caso de los bonos, el aumento de los rendimientos implica pérdidas de precio. Sin embargo, los rendimientos iniciales son ahora lo suficientemente altos como para que los ingresos compensen gran parte de las pérdidas. Los bonos están volviendo a comportarse como bonos.
Esto se muestra en el siguiente gráfico. Si los rendimientos de los bonos a 10 años de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia aumentan 0,5 puntos porcentuales durante el próximo año desde sus niveles actuales, los inversores seguirían obteniendo una pequeña rentabilidad positiva en el conjunto del año. Un aumento de 0,5 puntos porcentuales en los rendimientos de los Bunds a 10 años o de los bonos del Estado japonés (JGB) dejaría a los inversores con una rentabilidad negativa.
Los instrumentos con vencimientos más cortos o a tipo variable suelen comportarse mejor cuando los rendimientos están aumentando. Dado que es probable que la presión fiscal y el riesgo geopolítico mantengan volátiles los rendimientos a largo plazo, consideramos que los bonos con vencimientos de dos a cinco años y las estrategias a corto plazo ofrecen un buen término medio. Estos instrumentos ofrecen unos ingresos elevados con menor sensibilidad a los tipos de interés que los bonos a más largo plazo, evitan el riesgo de oferta que aún pesa sobre los bonos a 30 años y ayudan a estabilizar una asignación más amplia a renta fija. Los bonos a tipo variable también pueden ser útiles, ya que sus ingresos se reajustan al alza cuando suben los tipos de interés.
Históricamente, los mercados de renta variable han tendido a seguir subiendo tras un aumento de los tipos por parte de la Fed, y suelen comportarse bien cuando los rendimientos aumentan en un contexto de crecimiento sólido. Dado el fuerte crecimiento de los beneficios, prevemos cierta compresión adicional de los múltiplos bursátiles, aunque seguimos esperando rentabilidades positivas en los mercados de renta variable.
En el ámbito de la renta variable, la visión tradicional sostiene que las acciones de crecimiento son las que sufren una mayor presión. Gran parte de su valor depende de beneficios que se obtendrán en un futuro lejano, por lo que se comportan como activos de larga duración. Un aumento de los rendimientos podría provocar una rotación fuera de algunos de los segmentos con posiciones más concentradas. Pero el argumento ya no es tan claro como antes. Muchas empresas de crecimiento tienen balances muy sólidos, por lo que la presión de los costes por intereses es baja. Esto apunta a la necesidad de ser muy selectivos y evitar los segmentos cuyos balances son más débiles.
En esta etapa del ciclo, los sectores de ciclo tardío suelen comportarse mejor. Entre ellos se encuentran los sectores de recursos, & materiales de construcción y & servicios industriales, que también están en cierta medida vinculados al continuo desarrollo de la inteligencia artificial. Es probable que los sectores de consumo sigan bajo presión a medida que los hogares se enfrentan a unos precios de la energía más altos.
En resumen, en renta fija, preferimos los vencimientos más cortos y dejar que los ingresos hagan su trabajo. En el ámbito de la renta variable, seguimos prefiriendo los mercados no estadounidenses y seríamos más selectivos en los segmentos de crecimiento relacionados con la IA, prefiriendo aquellos más vinculados al desarrollo de esta infraestructura, donde las valoraciones son más bajas. Es probable que los sectores de consumo sigan bajo presión, mientras que los valores vinculados a las materias primas siguen siendo atractivos.
¿Qué nos llevaría a replantearnos nuestras opiniones?
Los hechos pueden cambiar y, si lo hacen, también deben cambiar nuestras opiniones. En particular, nuestras conclusiones cambiarían si el crecimiento se ralentizara.
Existen diversos factores que podrían provocar ese escenario, pero el más evidente es que el consumo se vea afectado por el aumento de los precios de la energía. El precio del petróleo ha subido este año, aunque menos de lo que muchos temían a raíz del conflicto en Oriente Medio. En términos reales, sigue estando muy por debajo de los máximos alcanzados en 2022 y 2008. Pero pocos consumidores compran barriles de crudo y los guardan en su garaje. Lo que utilizan las industrias, las aerolíneas y los hogares son productos refinados, como el diésel, la gasolina y el combustible para aviación, que tienen un coste mucho mayor porque parte de la capacidad de refino de Oriente Medio y Rusia ha dejado de estar operativa. El diésel está en máximos históricos en Estados Unidos y cerca de su máximo en el Reino Unido. La presión es tal que el Gobierno estadounidense está considerando abiertamente imponer una prohibición de un mes a las exportaciones de diésel.
Si el gasto de los consumidores se desacelera de forma significativa y el desempleo empieza a aumentar, nos replantearemos nuestras opiniones.
Hasta entonces, mantengamos la calma y sigamos adelante.
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