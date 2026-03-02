Lo que sabemos del conflicto hasta ahora

Mientras escribimos esto el domingo 1 de marzo, esto es lo que entendemos que es la situación actual.

A primera hora de la mañana del sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque militar coordinado contra Irán. La escala de estos ataques fue mayor que la que hemos visto en el pasado reciente, y la televisión estatal iraní confirmó que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, fue asesinado Irán ha respondido con ataques con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en toda la región En Dubai y Doha se han atacado zonas civiles, pero no está claro si fueron atacadas explícitamente

Hasta el momento no hemos visto ningún informe de instalaciones petroleras en la región que hayan sido afectadas o interrumpidas Los medios iraníes afirman que el estrecho de Ormuz está efectivamente cerrado, aunque el país no ha confirmado un bloqueo oficial. Algunos barcos han sido atacados y lo último que hemos visto es que muchos están empezando a echar el ancla en lugar de viajar a través del Estrecho en este momento

¿Que puede suceder a partir de ahora?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han declarado que buscan un cambio de régimen Esto significa que no está claro qué les permitiría declarar rápidamente la victoria y reducir la escalada La situación sigue siendo increíblemente incierta. La ausencia de objetivos bien definidos aumenta la posibilidad de una campaña prolongada

Creemos que la reacción inicial en los mercados probablemente será de aversión al riesgo, pero es posible que no se mantenga así. La reacción a medio plazo probablemente estará guiada por cómo se mueva el mercado del petróleo y, en un grado marginalmente menor, el del gas Esto dependerá de si se interrumpen los suministros de petróleo y gas y en qué medida

Al escribir, menos de 48 horas después de los primeros ataques, nuestra evaluación actual es que los suministros de petróleo prácticamente no se han visto afectados Pero esto podría cambiar rápidamente De hecho, puede que no sean necesarias restricciones físicas, siempre y cuando los mercados crean que tales restricciones son posibles

Cuatro escenarios potenciales para los precios y el mercado del petróleo

Aunque la situación es muy incierta y puede cambiar rápidamente, consideramos cuatro escenarios generales Aquí los enumeramos en orden desde el menor al mayor impacto en los precios y en el mercado del petróleo.

Escenario 1: Las capacidades militares de Irán están perturbadas, pero sus instalaciones petroleras no Los barcos continúan pasando por el Estrecho de Ormuz.

Bajo este escenario, hay una buena posibilidad de que los precios del petróleo caigan en la próxima semana o semanas Los precios del petróleo habían subido algo antes de las medidas de Estados Unidos e Israel, y el 1 de marzo la OPEP+ anunció un aumento de producción mayor al esperado, lo que podría compensar parcialmente una interrupción del suministro. Por supuesto, esto depende de que puedan extraer el petróleo

Damos a este escenario una probabilidad subjetiva del 40%.

Escenario 2: Las instalaciones petroleras iraníes están interrumpidas

En este escenario, creemos que los precios del petróleo subirían, pero de manera relativamente contenida Irán suministra alrededor del 3% del suministro mundial de petróleo (después de descontar su propio consumo), gran parte del cual se dirige a China La OPEP+ tal vez podría intervenir y cerrar cualquier brecha Atribuimos una baja probabilidad de que estas instalaciones o oleoductos sean el objetivo, ya que Israel y los EE. U. tienen pocos incentivos para impulsar los precios del petróleo mediante tales acciones El índice de aprobación del presidente Trump y sus perspectivas en las elecciones de mitad de período podrían verse perjudicados si los precios del petróleo y, por ende, de la gasolina, aumentaran significativamente

Damos a este escenario una probabilidad subjetiva del 10%.

Escenario 3: Irán ataca instalaciones de petróleo y gas en la región

Irán ya ha realizado algunos ataques simbólicos, pero todavía no contra instalaciones de petróleo y gas Estos ataques podrían intensificarse y las instalaciones petroleras en Arabia Saudita y otros lugares podrían convertirse en blanco de los ataques. Sin embargo, los saudíes han demostrado tras ataques anteriores que pueden reparar estas instalaciones rápidamente. La magnitud de cualquier ataque y la capacidad de reiniciarlo son algo desconocido por ahora. Hasta ahora parece que Irán ha atacado principalmente bases estadounidenses, pero aún no instalaciones petroleras ni transporte.

Damos a este escenario una probabilidad subjetiva del 20%.

Escenario 4: Irán o sus representantes restringen significativamente el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz durante un período significativo. Los suministros mundiales de petróleo caen.

El último escenario es el más preocupante. Irán y sus representantes no necesitan bloquear físicamente el Estrecho; sólo pueden aumentar el riesgo de tránsito lo suficiente como para aumentar el coste del tránsito de los barcos, específicamente, los costes de asegurar un barco. Las aseguradoras de buques de guerra ya están informando que las primas para cubrir los buques en la región podrían aumentar hasta un 50% en los próximos días.

Un bloqueo parcial de facto a través del mercado asegurador en lugar de uno físico provocó que el Mar Rojo quedara efectivamente cerrado a gran parte del tráfico comercial a finales de 2023 y principios de 2024. La diferencia es que había rutas alternativas hacia el Mar Rojo, alrededor del Cabo de Buena Esperanza, pero no hay alternativa al Estrecho de Ormuz. Es por esto que monitorizar el número de barcos que se trasladan aquí será tan crucial para los mercados petroleros en los próximos días. Dicho esto, existe un oleoducto en los Emiratos Árabes Unidos que podría desviar petróleo a puertos que eviten el Estrecho de Ormuz

Creemos que este sería el escenario más dañino, con el suministro global de petróleo y gas natural licuado (GNL) restringido. Los países asiáticos son quizás los más vulnerables, especialmente Japón y Singapur.

Damos a este escenario una probabilidad subjetiva del 30%.

Reacción anticipada del mercado

Prevemos que la reacción inicial del mercado muy probablemente será de aversión al riesgo:

Renta variable

Esperamos que las acciones bajen inmediatamente después de estos acontecimientos, pero las perspectivas a partir de entonces dependen de cómo se desarrolle la situación. Es probable que la mayor parte del efecto se refleje en un aumento de los precios del petróleo. En otras palabras, esperamos que a los productores de energía les vaya mejor que a los consumidores de energía. Dentro de la renta variable, creemos que los sectores cíclicos y de consumo probablemente serán los más afectados. La defensa, las grandes empresas energéticas y las mineras de oro probablemente serían los beneficiarios obvios de este tipo de shock geopolítico.

En términos de características regionales, las compañías europeas están estructuralmente más expuestas a los shocks de los precios de la energía que los mercados estadounidenses, dada la mayor intensidad energética en la industria y la mayor dependencia de los hidrocarburos importados. Esto también se aplica a Japón. Muchos mercados emergentes que dependen de fuentes de energía extranjeras están en riesgo, pero es probable que a las naciones productoras de energía les vaya mejor. También observamos que muchas economías asiáticas dependen de las importaciones procedentes de Oriente Medio, lo que puede generar una presión a la baja sobre los activos locales

Renta fija

Creemos que los rendimientos de los bonos podrían aumentar en el corto plazo debido a la preocupación por una mayor inflación, aunque la caída de los rendimientos reales (debido a la preocupación por el crecimiento económico) podría amortiguar el efecto Es posible que algunos mercados de renta fija gubernamental se beneficien de la demanda de los llamados “refugios seguros”, pero creemos que las preocupaciones por la inflación predominarían. Sobre esa base, y dada la independencia energética de Estados Unidos, sospechamos que los bonos del Tesoro estadounidense pueden verse menos afectados que los bonos gubernamentales europeos y japoneses. Cabría esperar que los bonos high yield sufrieran una ampliación de los diferenciales a medida que aumentan las preocupaciones económicas.

El dólar estadounidense

Normalmente esperaríamos que el dólar se recuperara en un escenario inicial de aversión al riesgo, y ese puede ser el resultado más probable ahora Sin embargo, recientemente se ha puesto en duda el estatus del dólar como moneda refugio. Esperamos que las monedas de los países exportadores de energía se fortalezcan, incluidos el dólar canadiense, el peso mexicano, la corona noruega y las monedas de Medio Oriente (aunque el efecto sobre estas últimas puede verse atenuado por la proximidad al conflicto)

Energía

Esperamos que los precios suban inicialmente como reflejo de esos mayores riesgos. Pero, como hemos señalado anteriormente, hay una gama de posibilidades sobre cómo evolucionan los precios del petróleo y el gas. Creemos que el resultado más probable es que la capacidad militar de Irán se vea perturbada, pero sus instalaciones petroleras no, y que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto. Esto sugeriría, en nuestra opinión, un impulso relativamente modesto a los precios de la energía a medio plazo.

Metales preciosos

Creemos que es probable que los precios del oro y la plata suban a medida que los mercados digieren una nueva ola de incertidumbre geopolítica. Incluso si el estrecho de Ormuz permanece abierto, anticipamos que los metales preciosos se beneficiarán de una mayor incertidumbre.

¿Qué observamos ahora?

Como hemos señalado, estamos monitorizando la situación, particularmente alrededor del Estrecho de Ormuz. Los movimientos de los petroleros, las declaraciones de la Marina de los EE.UU. y las tarifas del mercado de seguros probablemente serán áreas clave de interés en los próximos días. De manera similar, las comunicaciones entre Saudi Aramco y Abu Dhabi National Oil Company sobre el estado de la infraestructura podrían disipar o aumentar las preocupaciones del mercado, dependiendo de cómo evolucionen los ataques con misiles.

¿Qué significa esto para nuestros escenarios centrales?

Hay analogías históricas sobre lo que podría suceder, pero ahora son imperfectas porque este conflicto es una confrontación más directa e importante. Aun así, subrayan una dinámica clave del mercado: Sin daños a la infraestructura física o una interrupción duradera de Ormuz, los picos en el crudo (y el gas natural) tienden a desaparecer a medida que las preocupaciones por el suministro se mitigan. La principal diferencia hoy es que Irán ya ha señalado y ejecutado represalias mucho más amplias que en cualquier episodio anterior.

Sin embargo, enfatizamos que la mayoría de los actores aquí no quieren ver un shock importante en el suministro de petróleo que dañe a la economía estadounidense y mundial. Son acontecimientos preocupantes y muy cambiantes, pero según la información que tenemos hoy, no hemos cambiado materialmente nuestras opiniones fundamentales este fin de semana.