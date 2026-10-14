Históricamente, las aseguradoras europeas han mantenido una asignación relativamente reducida al crédito titulizado, a pesar del sólido desempeño crediticio que esta clase de activos ha mostrado desde la crisis financiera mundial. El tratamiento punitivo del capital ha supuesto una importante limitación. Sin embargo, a partir del 30 de enero de 2027, la recalibración de la directiva Solvencia II mejorará significativamente el tratamiento de ciertas titulizaciones sénior, lo que brinda a las aseguradoras una razón oportuna para reevaluar esta clase de activos.

Por qué cambia la directiva Solvencia II para las titulizaciones

Los activos titulizados sénior pueden ofrecer una mejora de los diferenciales, diversificación y mecanismos estructurales de mitigación del riesgo, respaldados por carteras de hipotecas, préstamos al consumo o exposiciones crediticias corporativas. Sin embargo, a finales de 2021, las titulizaciones representaban apenas el 0,33% de las inversiones totales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras sujetas a la fórmula estándar de la directiva Solvencia II1.

Tras la crisis financiera mundial, las medidas regulatorias reforzaron la transparencia, la retención de riesgos y la protección de los inversores. No obstante, los elevados requisitos de capital y las amplias obligaciones operativas también hicieron que muchas titulizaciones de alta calidad resultaran menos rentables en comparación con los bonos corporativos y otros activos de diferencial.

El entorno político está evolucionando hacia la competitividad, el crecimiento económico y la movilización de capital. La reforma de la directiva Solvencia II tiene como objetivo alinear mejor el tratamiento regulatorio con las características de riesgo subyacentes de las titulizaciones de alta calidad, manteniendo al mismo tiempo las protecciones del inversor.

¿Qué cambia el 30 de enero de 2027?

La modificación de la fórmula estándar de la directiva Solvencia II introduce reducciones específicas en los requisitos de capital titulizado con riesgo de diferencial:

Para la deuda sénior AAA que no cumple los criterios STS, el factor anual de duración del diferencial baja del 12,5% al 2,7%, lo que representa una reducción del 78%.

En caso de la deuda sénior AAA que cumple los criterios STS, dicho factor disminuye del 1,0% al 0,7%, lo que representa una reducción del 30%.

Para deuda sénior BB que no cumple los criterios STS, cae del 82% al 14,3%, una reducción del 83%.

Esta recalibración es especialmente importante para los CLOs con calificación AAA, que no pueden obtener la calificación STS y que históricamente han estado sujetos a estrictos requisitos de capital. Se espera que los títulos RMBS sénior, los ABS de primera calidad para consumidores, los CLOs con calificación AAA y los CMBS sénior se encuentren entre los principales beneficiarios, aunque el impacto variará según la calidad crediticia, la posición en la estructura de capital y la estructura de cada uno.

¿Qué implicaciones podría tener la reforma para las carteras de las aseguradoras?

Hemos puesto a prueba tres enfoques dentro de un modelo de cartera de crédito de una aseguradora europea:

Liberación de capital: Sustituir parte de la deuda corporativa con calificación A y BBB por títulos ABS y RMBS sénior que cumplan los criterios STS, para reducir el SCR de diferencial manteniendo, en términos generales, un nivel de ingresos similar.

Sustituir parte de la deuda corporativa con calificación A y BBB por títulos ABS y RMBS sénior que cumplan los criterios STS, para reducir el SCR de diferencial manteniendo, en términos generales, un nivel de ingresos similar. Ampliación: Introducir CLOs con calificación AAA para aumentar el diferencial de la cartera, con un ligero incremento en el consumo de capital.

Introducir CLOs con calificación AAA para aumentar el diferencial de la cartera, con un ligero incremento en el consumo de capital. Optimización: Combinar títulos sénior ABS/RMBS que cumplan los criterios STS con CLOs con calificación AAA para aumentar los ingresos, manteniendo al mismo tiempo el SCR de diferencial prácticamente sin cambios.

En la cartera de 10.000 millones de euros de nuestro ejemplo, el escenario de liberación de capital reduce el SCR de diferencial en aproximadamente 57 millones de euros, manteniendo prácticamente inalterados los ingresos por diferencial. El escenario de ampliación genera unos 5,8 millones de euros más de ingresos de inversión anuales, mientras que el escenario de optimización aporta unos 5,2 millones más, sin que el SCR de diferencial total apenas sufra cambios. Estas cifras son un ejemplo, utilizan diferenciales representativos correspondientes a mediados de 2026 y no tienen en cuenta varios aspectos específicos de la cartera.

ETFs de CLO frente a mandatos segregados

Las aseguradoras pueden acceder al crédito titulizado a través de vehículos de inversión colectiva, como ETFs de CLO, o mediante mandatos segregados. La ruta adecuada dependerá del tamaño de la asignación, los recursos de gobernanza disponibles, los requisitos de liquidez y el nivel de personalización requerido para la cartera.

El crecimiento del mercado de ETFs de CLO ha brindado a las aseguradoras una forma escalable y de operatividad eficiente para asignar recursos, lo que ofrece una exposición diversificada y acceso al mercado a través de un vehículo de inversión líquido. Aunque a veces pueda parecer que el crédito titulizado es menos líquido que los bonos corporativos tradicionales, los mercados de deuda titulizada sénior se han mantenido generalmente activos durante períodos de tensión en los mercados. En Estados Unidos, los CLOs con calificación AAA no dejaron de operar durante la volatilidad provocada por la pandemia en 2020. En Europa, los CLOs con calificación AAA también mantuvieron un alto nivel de actividad durante la crisis de las estrategias de inversión impulsadas por pasivos (LDI) de 2022, gracias a su estructura de tipo de interés variable, su base de inversores consolidada y la gran participación de los agentes bursátiles. Con todo, los CLOs con calificación AAA no deben considerarse como un sustituto directo del efectivo. En un entorno de aversión al riesgo, los precios pueden caer cuando aumentan los diferenciales, incluso cuando el riesgo de impago crediticio sigue siendo poco probable. La principal diferencia radica en la distinción entre la volatilidad mark-to-market y la pérdida permanente. Los inversores deben tener en cuenta este perfil de liquidez al determinar la asignación de recursos y ser conscientes de que las condiciones de ejecución pueden empeorar en situaciones de mercado adversas.

Para asignaciones estratégicas de mayor envergadura, los mandatos segregados ofrecen un mayor control sobre la construcción de la cartera, los límites de concentración y las características de las garantías, lo que permite adaptar las carteras a objetivos específicos de capital, contabilidad y riesgo. Las asignaciones de RMBS y ABS que cumplen los criterios STS suelen implementarse de manera más efectiva a través de mandatos personalizados, que permiten a las aseguradoras seleccionar tipos específicos de garantías, jurisdicciones, plazos y perfiles de flujo de efectivo para adaptarse mejor a las necesidades de gestión de pasivos y capital.

Idea principal: Qué significa en la práctica la reforma de la directiva Solvencia II

La recalibración de la directiva Solvencia II de 2027 supone un cambio significativo para las aseguradoras europeas. Por primera vez en más de una década, algunas titulizaciones sénior podrán competir en términos más equitativos con los activos tradicionales de renta fija desde el punto de vista del capital regulatorio.

El resultado es un conjunto de instrumentos más completo para la construcción de carteras que permite a las aseguradoras alcanzar diversos objetivos, ya sea liberar capital regulatorio, aumentar los ingresos por inversiones o mejorar los rendimientos ajustados al riesgo sin incrementar significativamente el consumo total de capital.

Más información sobre esta nueva oportunidad

Profundiza en este tema, incluyendo un estudio de caso sobre cómo incorporar créditos titulizados sénior a una cartera de ejemplo de una aseguradora.