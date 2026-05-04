ETF Investing
Explore how our ETFs can be cost-effective tools that help you invest in new possibilities for your clients.
El aumento del riesgo de concentración está haciendo que el interés de los inversores por las estrategias Equal Weight crezca. Mientras que las turbulencias han puesto de manifiesto los niveles extremos en las valoraciones de las grandes tecnológicas estadounidenses, entre ellas los llamados "siete magníficos", el resto de mercados desarrollados presenta una concentración similar. En contextos como este, las estrategias Equal Weight ofrecen una forma sencilla y rentable de reducir la exposición a la gran capitalización y equilibrar mejor la diversificación en las carteras de renta variable.
Las estrategias Equal Weight evitan la sobreponderación de las empresas de gran capitalización en las carteras y ayudan a evitar los riesgos relacionados con posibles burbujas en el mercado.
Nuestros ETFs Equal Weight emplean un método de reequilibrio sistemático, con el que pueden comprar barato y vender caro, que les ayuda a mantener una exposición equilibrada.
Una representación más equilibrada de los diferentes sectores y países contribuye a reducir los riesgos y potencia las aportaciones de las empresas de pequeña y mediana capitalización.
Los ETFs Equal Weight están diseñados para ofrecer exposición a los mismos componentes que los índices principales que reproducen, ponderados por capitalización de mercado. Sin embargo, en la fecha de reequilibrio, que suele ser una vez por trimestre, aplican una equiponderación. Este enfoque favorece la diversificación y las rentabilidades ajustadas al riesgo y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de concentración.
Los ETFs Equal Weight evitan una ponderación excesiva de las empresas más grandes al equiponderar trimestralmente cada componente, ya sea este grande o pequeño. Con ello se mitigan los riesgos vinculados con las posibles burbujas de mercado y se garantiza una exposición más equilibrada a todos los componentes.
Los ETFs Equal Weight ponderan por igual a todos los componentes del índice con independencia del tamaño o la capitalización de mercado. Por su parte, los ETFs ponderados por capitalización de mercado se caracterizan por que asignan las inversiones de manera proporcional a la capitalización de cada componente, lo que significa que las empresas más grandes tienen una ponderación mayor en el índice.
Los resultados de los ETFs Equal Weight pueden variar en función de las condiciones del mercado. En periodos de crecimiento, las empresas más pequeñas pueden reportar rentabilidades más elevadas; en cambio, durante una desaceleración económica, recurrir a la diversificación puede ser útil para reducir las pérdidas.
Los ETFs Equal Weight pueden reproducir diversos índices Equal Weight, en particular los índices de mercados regionales más grandes como el MSCI World, el S&P 500 o el MSCI Europe.
Selecciona una de las siguientes opciones: