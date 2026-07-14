Tu pasaporte a oportunidades globales
Invesco MSCI World UCITS ETF trata de replicar la rentabilidad total del índice MSCI World, una vez descontadas las comisiones. Este índice incluye más de 1.300 grandes y medianas empresas de 23 mercados desarrollados, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Japón. Incluye acciones de empresas pertenecientes a 11 sectores, incluidos de tecnología, finanzas, energía e industria.Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que reproduce un índice, y no los activos subyacentes que posee el fondo. Se trata de una forma sencilla y rentable de invertir en mercados globales sin tener elegir personalmente regiones, sectores o empresas específicos. Al final de este documento, podrás consultar nuestra lista completa de consideraciones de riesgo.
Consideraciones de riesgo
Invertir en este fondo conlleva riesgos, entre ellos las fluctuaciones de valor, el riesgo de divisa, el uso de derivados para replicar el índice, el riesgo asociado a la renta variable, el riesgo propio de los ETF sintéticos y el riesgo de concentración geográfica o por países. La diversificación no garantiza beneficios ni elimina el riesgo de sufrir pérdidas. Para obtener más información sobre los riesgos, consulta la documentación legal o haz clic aquí.
El Indicador Resumido de Riesgo (SRI) del fondo es de 4 sobre 7, donde 1 representa el nivel de riesgo más bajo y 7 el más alto.
Invesco MSCI World UCITS ETF
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Obtén el informe con el historial de rentabilidad completo.
La rentabilidad del ETF se expresa en la divisa base del fondo e incluye los dividendos reinvertidos. La rentabilidad del ETF es el valor liquidativo después de aplicar las comisiones de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones o los gastos de custodia que se puedan aplicar al comprar, mantener o vender el ETF; y pueden reducir aun mas la rentabilidad. El ETF no aplica comisiones de entrada ni de salida. No es posible invertir directamente en un índice. Datos: Invesco.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas.
a 31 de mayo de 2026
Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Obtén el informe con el historial de rentabilidad completo.
La rentabilidad del ETF se expresa en la divisa base del fondo e incluye los dividendos reinvertidos. La rentabilidad del ETF es el valor liquidativo después de aplicar las comisiones de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones o los gastos de custodia que se pueden aplicar al comprar, mantener o vender el ETF; y pueden reducir aun mas la rentabilidad. El ETF no aplica comisiones de entrada ni de salida. No es posible invertir directamente en un índice. Datos: Invesco.
La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas.
|Categoría
|05.25
05.26
|05.24
05.25
|05.23
05.24
|05.22
05.23
|05.21
05.22
|05.20
05.21
|05.19
05.20
|05.18
05.19
|05.17
05.18
|05.16
05.17
|Invesco MSCI World UCITS ETF Acc
|27.57%
|13.80%
|25.05%
|2.24%
|-4.71%
|40.80%
|7.00%
|-0.16%
|11.61%
|16.45%
|MSCI World Total Return (Net) Index
|27.49%
|13.72%
|24.92%
|2.07%
|-4.82%
|40.63%
|6.80%
|-0.29%
|11.57%
|16.42%
La diferencia de rendimiento se calcula utilizando rendimientos relativos (geométricos) en lugar de rendimientos aritméticos. Los rendimientos relativos tienen en cuenta la capitalización y la volatilidad del mercado, y son una mejor medida de rendimiento que los rendimientos aritméticos.
Preguntas frecuentes
“Acc” es la abreviatura en inglés de acumulación. Esto significa que cualquier ingreso que genere el fondo (por ejemplo, dividendos) se reinvierte automáticamente en el mismo, en lugar de pagártelo a ti. El número de participaciones que tienes en el fondo no cambia, pero el valor de cada una puede aumentar con el tiempo a medida que los ingresos se reinvierten, lo que ayuda a que tu inversión crezca gracias al interés compuesto.
Por el contrario, la opción de distribución de ingresos (cuya abreviatura en inglés es “Inc”) reparte entre los inversores cualquier ingreso que genere el fondo, generalmente de forma periódica (por ejemplo, trimestral o semestralmente). En este caso, el número de participaciones y su precio no aumentan gracias a los ingresos reinvertidos, ya que la rentabilidad se abona en efectivo.
En resumen, las participaciones “Acc” se centran en la reinversión y el crecimiento a largo plazo, mientras que las “Inc” se centran en generar un flujo periódico de ingresos.
Un índice replica la rentabilidad de un grupo de inversiones.
Por ejemplo, el índice MSCI World sigue la evolución de grandes empresas en los mercados desarrollados de todo el mundo. Si el precio de las acciones de estas empresas sube, el índice sube; si baja, el índice baja.
Los inversores utilizan los índices para conocer rápidamente la evolución de los mercados.
Este ETF, o fondo cotizado, puede estar disponible en plataformas que ofrecen planes de inversión (o ahorro) periódica, lo que te permite invertir cantidades fijas de dinero a lo largo del tiempo. La disponibilidad y las condiciones varían según la plataforma.
Los índices globales varían en función de los países y empresas en los que invierten. Pueden centrarse en mercados desarrollados o en mercados emergentes, o invertir en ambos. También pueden invertir en empresas de distintos tamaños: grandes, medianas o pequeñas.
En este artículo, se explica la diferencia entre el índice MSCI World y otro índice de referencia global del sector, el FTSE All-World.
Beneficios
Potencial de crecimiento: Potencial de crecimiento. Las acciones pueden contribuir a que tus inversiones crezcan con el tiempo y mantengan su valor pese a la inflación.
Diversificación: Invertir en distintos países, sectores y empresas te permite distribuir el riesgo entre mercados que no siempre se mueven al mismo ritmo. Cuando un segmento se ralentiza, otro puede estar creciendo. Eso puede ayudar a reducir la volatilidad más que si se invirtiera en un ámbito más limitado.
Amplia gama de oportunidades: Invertir a nivel internacional te permite acceder a oportunidades fuera de tu país de origen.
Nota
Riesgo de capital: Como ocurre con cualquier inversión, las acciones pueden subir o bajar, y es posible que no recuperes la totalidad del capital invertido.
Otros riesgos: Invertir en otros países puede conllevar riesgos políticos, económicos o regulatorios. Estos riesgos suelen ser mayores en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados, que son los mercados en los que se centra el índice MSCI World. No se puede invertir directamente en un índice.
Los ETFs tratan de replicar la rentabilidad de un índice de dos formas: mediante la réplica física o con la réplica basada en swaps.
Réplica física: Estos ETFs replican un índice mediante la compra y el mantenimiento de una cartera de valores que se asemeja mucho a la composición del índice, ya sea manteniendo los mismos valores o una muestra que se espera que tenga un comportamiento similar al del índice real.
Réplica basada en swaps: estos ETFs también compran y mantienen una cesta de valores, que no tienen por qué ser los del índice que replica. Los ETFs tratan de replicar la rentabilidad del índice mediante un acuerdo financiero, conocido como “contrato de swap”, que proporciona un banco de inversión que está obligado contractualmente a igualar la rentabilidad del índice. Gracias a estos acuerdos contractuales, el enfoque basado en swaps puede ayudar a reproducir un índice de forma más precisa que una estrategia de réplica física.
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc es un ETF basado en swaps.