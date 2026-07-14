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Invesco MSCI World UCITS ETF: Accede a más mundo por menos

Haz que tu dinero trabaje más: MSCI World UCITS ETFs de Invesco, con las comisiones más bajas del mercado*. Aprovecha el potencial de crecimiento global y diversificación por unos gastos corrientes anuales de tan solo 0,05%**. Esto cubre los gastos operativos diarios relacionados con la gestión del ETF.

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Perfil de una ciudad moderna al atardecer, vista desde una amplia plaza circular, con un paseo elevado curvo en primer plano y rascacielos iluminados bajo un cielo en tonos rosas y azules.

Tu pasaporte a oportunidades globales

Invesco MSCI World UCITS ETF trata de replicar la rentabilidad total del índice MSCI World, una vez descontadas las comisiones. Este índice incluye más de 1.300 grandes y medianas empresas de 23 mercados desarrollados, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Japón. Incluye acciones de empresas pertenecientes a 11 sectores, incluidos de tecnología, finanzas, energía e industria.Invertir en este fondo implica adquirir participaciones en un fondo de gestión pasiva que reproduce un índice, y no los activos subyacentes que posee el fondo. Se trata de una forma sencilla y rentable de invertir en mercados globales sin tener elegir personalmente regiones, sectores o empresas específicos. Al final de este documento, podrás consultar nuestra lista completa de consideraciones de riesgo

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  • Potencial de crecimiento: La renta variable (acciones de empresas cotizadas en bolsa) puede ofrecer potencial de crecimiento a largo plazo para ayudarte a ahorrar e invertir con vistas al futuro. Sin embargo, implica riesgos: el valor de la inversión puede tanto bajar como subir, y es posible que no recupere la totalidad del capital invertido.
  • Fácil acceso: Nuestro ETF es una solución sencilla y accesible para construir una cartera de renta variable global.
  • La comisión más baja del mercado: La cifra de gastos corrientes anual del 0,05% es la más baja de todos los MSCI World UCITS ETFs disponibles actualmente en el mercado***. Esto significa que gran parte de tu dinero permanece invertido. 

    Es importante entender que no existen garantías. La renta variable puede tanto bajar como subir de valor.

Consideraciones de riesgo

Invertir en este fondo conlleva riesgos, entre ellos las fluctuaciones de valor, el riesgo de divisa, el uso de derivados para replicar el índice, el riesgo asociado a la renta variable, el riesgo propio de los ETF sintéticos y el riesgo de concentración geográfica o por países. La diversificación no garantiza beneficios ni elimina el riesgo de sufrir pérdidas. Para obtener más información sobre los riesgos, consulta la documentación legal o haz clic aquí.

El Indicador Resumido de Riesgo (SRI) del fondo es de 4 sobre 7, donde 1 representa el nivel de riesgo más bajo y 7 el más alto.

 

Invesco MSCI World UCITS ETF

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Obtén el informe con el historial de rentabilidad completo.

La rentabilidad del ETF se expresa en la divisa base del fondo e incluye los dividendos reinvertidos. La rentabilidad del ETF es el valor liquidativo después de aplicar las comisiones de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones o los gastos de custodia que se puedan aplicar al comprar, mantener o vender el ETF; y pueden reducir aun mas la rentabilidad. El ETF no aplica comisiones de entrada ni de salida. No es posible invertir directamente en un índice. Datos: Invesco.

La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas.

Crecimiento hipotético de una inversión de 10.000 USD.

a 31 de mayo de 2026

Fuente: Invesco, MSCI. Datos a 31 de mayo de 2026. La rentabilidad se muestra en dólares estadounidenses con fines de estandarización.

Rentabilidad móvil estandarizada de 12 meses (crecimiento en %)

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Obtén el informe con el historial de rentabilidad completo.

La rentabilidad del ETF se expresa en la divisa base del fondo e incluye los dividendos reinvertidos. La rentabilidad del ETF es el valor liquidativo después de aplicar las comisiones de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones o los gastos de custodia que se pueden aplicar al comprar, mantener o vender el ETF; y pueden reducir aun mas la rentabilidad. El ETF no aplica comisiones de entrada ni de salida. No es posible invertir directamente en un índice. Datos: Invesco.

La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas.

Categoría 05.25
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Invesco MSCI World UCITS ETF Acc 27.57% 13.80% 25.05% 2.24% -4.71% 40.80% 7.00% -0.16% 11.61% 16.45%
MSCI World Total Return (Net) Index 27.49% 13.72% 24.92% 2.07% -4.82% 40.63% 6.80% -0.29% 11.57% 16.42%

La diferencia de rendimiento se calcula utilizando rendimientos relativos (geométricos) en lugar de rendimientos aritméticos. Los rendimientos relativos tienen en cuenta la capitalización y la volatilidad del mercado, y son una mejor medida de rendimiento que los rendimientos aritméticos.

Preguntas frecuentes

“Acc” es la abreviatura en inglés de acumulación. Esto significa que cualquier ingreso que genere el fondo (por ejemplo, dividendos) se reinvierte automáticamente en el mismo, en lugar de pagártelo a ti. El número de participaciones que tienes en el fondo no cambia, pero el valor de cada una puede aumentar con el tiempo a medida que los ingresos se reinvierten, lo que ayuda a que tu inversión crezca gracias al interés compuesto.

Por el contrario, la opción de distribución de ingresos (cuya abreviatura en inglés es “Inc”) reparte entre los inversores cualquier ingreso que genere el fondo, generalmente de forma periódica (por ejemplo, trimestral o semestralmente). En este caso, el número de participaciones y su precio no aumentan gracias a los ingresos reinvertidos, ya que la rentabilidad se abona en efectivo.

En resumen, las participaciones “Acc” se centran en la reinversión y el crecimiento a largo plazo, mientras que las “Inc” se centran en generar un flujo periódico de ingresos.

Un índice replica la rentabilidad de un grupo de inversiones. 

Por ejemplo, el índice MSCI World sigue la evolución de grandes empresas en los mercados desarrollados de todo el mundo. Si el precio de las acciones de estas empresas sube, el índice sube; si baja, el índice baja.

Los inversores utilizan los índices para conocer rápidamente la evolución de los mercados.

Este ETF, o fondo cotizado, puede estar disponible en plataformas que ofrecen planes de inversión (o ahorro) periódica, lo que te permite invertir cantidades fijas de dinero a lo largo del tiempo. La disponibilidad y las condiciones varían según la plataforma.

Los índices globales varían en función de los países y empresas en los que invierten. Pueden centrarse en mercados desarrollados o en mercados emergentes, o invertir en ambos. También pueden invertir en empresas de distintos tamaños: grandes, medianas o pequeñas. 

En este artículo, se explica la diferencia entre el índice MSCI World y otro índice de referencia global del sector, el FTSE All-World.

Beneficios

Potencial de crecimiento: Potencial de crecimiento. Las acciones pueden contribuir a que tus inversiones crezcan con el tiempo y mantengan su valor pese a la inflación.

Diversificación: Invertir en distintos países, sectores y empresas te permite distribuir el riesgo entre mercados que no siempre se mueven al mismo ritmo. Cuando un segmento se ralentiza, otro puede estar creciendo. Eso puede ayudar a reducir la volatilidad más que si se invirtiera en un ámbito más limitado. 

Amplia gama de oportunidades: Invertir a nivel internacional te permite acceder a oportunidades fuera de tu país de origen.

Nota

Riesgo de capital: Como ocurre con cualquier inversión, las acciones pueden subir o bajar, y es posible que no recuperes la totalidad del capital invertido.

Otros riesgos: Invertir en otros países puede conllevar riesgos políticos, económicos o regulatorios. Estos riesgos suelen ser mayores en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados, que son los mercados en los que se centra el índice MSCI World. No se puede invertir directamente en un índice.  

Los ETFs tratan de replicar la rentabilidad de un índice de dos formas: mediante la réplica física o con la réplica basada en swaps. 

Réplica física:  Estos ETFs replican un índice mediante la compra y el mantenimiento de una cartera de valores que se asemeja mucho a la composición del índice, ya sea manteniendo los mismos valores o una muestra que se espera que tenga un comportamiento similar al del índice real. 

Réplica basada en swaps:  estos ETFs también compran y mantienen una cesta de valores, que no tienen por qué ser los del índice que replica. Los ETFs tratan de replicar la rentabilidad del índice mediante un acuerdo financiero, conocido como “contrato de swap”, que proporciona un banco de inversión que está obligado contractualmente a igualar la rentabilidad del índice. Gracias a estos acuerdos contractuales, el enfoque basado en swaps puede ayudar a reproducir un índice de forma más precisa que una estrategia de réplica física.

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc es un ETF basado en swaps.

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Sobre Invesco

Sobre Invesco

Invesco es una de las principales gestoras de activos a nivel global, ayudando a inversores en más de 120 países a replantearse sus desafíos y encontrar nuevas posibilidades de éxito.
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Exchange Traded Funds

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ETFs y ETCs

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Los fondos cotizados y las materias primas son una oportunidad de innovación y una forma atractiva para acceder a los mercados de capitales. Lee nuestros análisis sobre las últimas noticias y novedades en esta área de rápido movimiento.
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  • Fuentes

    * Datos a 31 de mayo de 2026, salvo mención expresa. 

    ** La Ratio de Gastos Totales (Total Expense Ratio, TER) o el Indicador de Gastos Corrientes (Ongoing Charge Figure, OCF) es una medida de los costes totales asociados a la gestión y el funcionamiento del producto, e incluye las comisiones, así como los costes de custodia y administración. No incluye los costes de transacción, como los costes asociados a los contratos de permuta financiera (swaps). No incluye los costes que puedan generarse al comprar o vender el producto.  

    *** Datos a 31/05/2026, salvo que se indique lo contrario. Los costes pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y los tipos de cambio. Consulta los documentos legales para más información sobre los costes.

     

    Consideraciones de riesgo

    Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF: La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. El Fondo invierte en una región geográfica determinada, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en su valor que en el caso de un fondo con un mandato de inversión geográfica más amplio. Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Es posible que los inversores no recuperen el importe total invertido. 

    Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

    La capacidad del fondo para seguir el desempeño del índice de referencia depende de que las contrapartes brinden continuamente el desempeño del índice de referencia de acuerdo con los acuerdos de swap y también se vería afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que preste servicios tales como custodia de activos o actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos, puede exponer al fondo a pérdidas financieras. El valor de las acciones y de los valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y del mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El fondo puede estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del período del préstamo y de no poder vender la garantía que se le proporcionó si el prestatario incumple. El fondo podrá adquirir valores que no estén incluidos en el índice de referencia y celebrará contratos de swap para intercambiar el rendimiento de dichos valores por el rendimiento del índice de referencia. El rendimiento del Fondo puede verse afectado negativamente por variaciones en los tipos de cambio entre la moneda base del Fondo y las monedas a las que está expuesto el Fondo. El fondo invierte en una región geográfica concreta, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del fondo respecto a un fondo con un mandato de inversión geográfico más amplio.

     

    Información importante

    Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado para distribuirse al público. Datos a 31 de mayo de 2026, salvo mención expresa. El presente es material de marketing y no asesoramiento financiero. No pretende ser una recomendación de compra o venta de ninguna clase de activos, valores o estrategias en particular. Por lo tanto, no son aplicables los requisitos normativos que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión/estrategia de inversión, ni las prohibiciones de negociar antes de su publicación. Los puntos de vista y opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Para más información sobre nuestros fondos y los riesgos correspondientes, consulte los documentos de datos fundamentales (en los idiomas locales) y el folleto (en inglés), así como los informes financieros, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en Inglés en www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Habitualmente, no se puede volver a vender directamente a los fondos cotizados UCITS las participaciones/acciones de ETF con estatus UCITS adquiridas en el mercado secundario. Los inversores deben comprar y vender participaciones/acciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, una agencia o sociedad de valores) y, al hacerlo, podrían incurrir en gastos. Además, puede que los inversores paguen un importe superior al valor liquidativo vigente al comprar participaciones/acciones y reciban un importe inferior al valor liquidativo vigente al venderlas. Los fondos o valores a los que se hace referencia en este documento no están patrocinados, avalados ni recomendados por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o valores ni a ningún índice en el que se basen dichos fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI tiene con Invesco y con los fondos relacionados. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI mantiene con Invesco y con cualquier fondo relacionado. Inversores particulares: Si los inversores particulares que invierten no tienen claro si este producto se ajusta a sus necesidades, se debe pedir consejo a un asesor financiero. La sociedad gestora puede terminar los acuerdos de comercialización. Para consultar todos los objetivos y la política de inversión, consulte el folleto actual. Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulado por Central Bank, Ireland.

  • EMEA5751914/2026 