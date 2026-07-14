“Acc” es la abreviatura en inglés de acumulación. Esto significa que cualquier ingreso que genere el fondo (por ejemplo, dividendos) se reinvierte automáticamente en el mismo, en lugar de pagártelo a ti. El número de participaciones que tienes en el fondo no cambia, pero el valor de cada una puede aumentar con el tiempo a medida que los ingresos se reinvierten, lo que ayuda a que tu inversión crezca gracias al interés compuesto.

Por el contrario, la opción de distribución de ingresos (cuya abreviatura en inglés es “Inc”) reparte entre los inversores cualquier ingreso que genere el fondo, generalmente de forma periódica (por ejemplo, trimestral o semestralmente). En este caso, el número de participaciones y su precio no aumentan gracias a los ingresos reinvertidos, ya que la rentabilidad se abona en efectivo.

En resumen, las participaciones “Acc” se centran en la reinversión y el crecimiento a largo plazo, mientras que las “Inc” se centran en generar un flujo periódico de ingresos.